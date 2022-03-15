Муниципальные казённые учреждения Орла пройдут реорганизацию

В Орле стартовала реорганизация двух крупных МКУ. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации – к «Управлению коммунальным хозяйством» (УКХ) будет присоединено «Управление капитального строительства» (УКС). По завершении реорганизации новое учреждение получит название «Объединённый муниципальный заказчик» (ОМЗ). Оно станет правопреемником УКС по всем правам и обязанностям, а также сохранит цели деятельности обоих реорганизуемых муниципальных казённых учреждений. Штатная численность ОМЗ составит 77 человек с возможностью дальнейшей оптимизации.

К концу текущего месяца учредитель – управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла, – должен подготовить проект устава ОМЗ. Завершить реорганизацию планируется в течение трёх месяцев.