Муниципальный транспорт готовят к утилизации?

№15 (639) от 28 апреля 2021 г.

В начале недели орловские СМИ сообщили о разливе топлива на «кладбище» речных трамвайчиков. ГСМ из подтопленных проржавевших теплоходов разлились по Оке – масляное пятно пришлось ликвидировать сотрудникам МЧС. Примечательно, что для городских чиновников эта печальная ситуация откровением не стала. Портал «ОрелТаймс» получил в пресс-службе мэрии комментарий о том, что отдел транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства в курсе происходящего, что трамвайчики принадлежат ТТП и готовятся к утилизации. Судя по всему, утилизация речных теплоходов – не за горами. И кто знает, не последует ли за ней «утилизация» и самого Трамвайно-троллейбусного предприятия? Похоже, в мэрии этому тоже не удивятся.

Что происходит в ТТП

В одном из прошлых номеров «Орловская среда», размышляя о том, что будет с ТТП после ухода теперь уже бывшего директора Митина, опубликовала комментарий его предшественника на этом посту Александра Коровина, руководившего муниципальным предприятием много лет. Прогноз Коровина оказался неутешительным: «ТТП угроблено». Думаем, экс-руководитель недалек от истины. Подтверждением служит информация, полученная редакцией на условиях анонимности. Сведения такого рода мы обычно не публикуем, но в данном случае решили сделать исключение: из текста видно, что составляли его люди явно осведомленные, знающие ситуацию на предприятии изнутри (причем вовсе не факт, что это работники ТТП). Более того, авторы явно осведомлены не только о положении дел в ТТП, но и о том, что происходит в сфере городского транспорта в целом. И это очень интересная информация, которая, на наш взгляд заслуживает самого пристального внимания и проверки со стороны надзорных и правоохранительных органов. Особенно в свете предстоящего повышения тарифов на проезд.

Итак, сначала о том, что происходит в Трамвайно-троллейбусном предприятии.

То, что ТТП фактически доведено до предбанкротного состояния, сегодня ни для кого в Орле не секрет. За год работы господина Митина то ли директором, то ли и. о. директора МУПа, долг предприятия вырос более, чем в два раза. Разные официальные и не очень официальные лица вроде депутата горсовета Дынковича объясняют критическое состояние МУПа дороговизной обслуживания контактной сети и подстанций, высокими издержками и налогами, опять же высокой стоимостью электроэнергии и, наконец, закрытием Красного моста и отменой ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов. Все это, конечно, имеет место быть, но почему-то функционеры разных уровней упорно молчат о никудышном менеджменте, то есть фактически об отсутствии профессионального подхода в управлении муниципальным предприятием. Вот лишь несколько фактов из полученной нами информации.

Итак, на сегодняшний день исполняющим обязанности генерального директора МУП «ТТП» является Казьмин С.П., занимавший до этого должность технического директора, однако в ЕГРЮЛ до сих пор значится предыдущий и.о. генерального директора Митин, который покинул свой пост 31 марта 2021 года.

Кроме того, по данным налоговой службы, Казьмин С.П., занимая должность и.о. генерального директора, не имеет права электронной подписи и не имеет права занимать руководящие должности в течение 3-х лет. В связи с этим на предприятии с 1 апреля 2021 года не подписываются документы, предприятие не может участвовать в конкурсах на перевозки и прочее.

При этом в МУП «ТТП» отсутствует директор по экономике, не оформлена важная документация по части бухгалтерии, не ведутся кассовые книги и т.д.

На должности заместителя начальника троллейбусного депо по развитию ныне работает А.В. Молодчинин, который с апреля 2020 по март 2021 года занимал должность начальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта и покинул пост, не отметившись за год вразумительными компетентными действиями.

Должностные инструкции на предприятии не ориентированы под современные требования и законы, а в некоторых должностных обязанностях не появились новые пункты, подразумевающие работу с автобусными перевозками после соответствующего перепрофилирования предприятия. В связи с чем не выполняется множество задач, связанных с автобусными перевозками.

Перед приобретением в лизинг автобусов ПАЗ Вектор NEXT в количестве 20 штук в январе 2021 года не было произведено экономического расчета. Цифры будущей прибыли, которые бы приносили эти автобусы, были выдуманы. Более того, в финансовом плане МУП «ТТП» на 2021 год отсутствует строка «расход ГСМ».

Одновременно за последний год было списано порядка 15 троллейбусов и трамваев, среди них ходовые.

Зарплата сотрудникам предприятия поступает на зарплатные карты различных банков, которые в разное время были выданы сотрудникам. Фактически сотрудники вынуждены «искать» свою зарплату на разных зарплатных картах.

В отделе кадров предприятия вместо положенных трех человек фактически работает только один. Остальные двое отсутствуют на рабочем месте по уважительным причинам. Для штата в 700 человек одного человека в отделе кадров явно недостаточно.

На предприятии работает три советника, которые фактически не принимают никакого участия в жизни предприятия, но при этом получают зарплату.

Юридический отдел в ТТП был собран из множества других упраздненных структур предприятия, но положительного эффекта это не дало. Более того, многие документы созданы отделом с нарушениями норм и правил, служебные дела регулярно проигрываются, а юристы с профильным образованием на предприятии отсутствуют.

На предприятии происходит множество неподконтрольных действий: нерегулярная и выборочная проверка расхода ГСМ, нет учета и анализа выручки, не учтены показатели по ремонту транспортных средств, в результате чего одна машина в течение месяца может ремонтироваться несколько раз, благодаря закупке соответствующих комплектующих.

Митиным А.Н. и Колесниковым А.В. на базе МУП «ТТП» было создано ООО «ТТП», которое потребовало финансовых вложений, однако не было запущено. Сейчас предпринимаются попытки его закрыть, но расходы на его содержание по-прежнему лежат на МУП «ТТП»

При Митине А.Н. ликвидирована строительная служба. При этом текут крыши и осыпаются фасады стен построек предприятия, асфальтовое покрытие на территории предприятия разрушено и не ремонтируется.

Диспетчеризация ТТП находится на низком уровне, в том числе и из-за слабого оборудования. Возрастные работники диспетчерской не в состоянии, несмотря на имеющиеся возможности, отследить местоположение транспортных средств из-за неисправной работы некоторых устройств системы ГЛОНАСС, слабых компьютеров и низкого качества интернета. В результате чего водители автобусов могут позволить себе использовать транспортные средства в своих личных целях, не следовать графикам движения и нарушать дисциплину во время работы.

На балансе предприятия числятся теплоходы, которые не эксплуатируются уже несколько лет. Но деньги на охрану территории, где они располагаются, на поддержание экологии территории продолжают выделяться и тратиться впустую.

Повторим, все эти удручающие факты нуждаются в самой тщательной проверке, и рассчитываем, что на них обратят внимание прокуратура, КСП города Орла и депутаты Орловского горсовета.

По отработанной схеме

Еще один не вызывающий сомнений фактор, который способствует уничтожению муниципального транспортного предприятия, это неконкурентоспособность ТТП по сравнению с частными перевозчиками. При чем, создан этот фактор, на наш взгляд, искусственно. Такой же позиции придерживаются и наши анонимные корреспонденты, которые обращают внимание «на неправомерные действия администрации города Орла, ведущие к ограничению конкуренции на рынке осуществления транспортного обслуживания населения на территории города Орла».

Как известно, организацией транспортного обслуживания населения города Орла занимается управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. Заместителем начальника этого управления — начальником отдела организации дорожной деятельности с января 2021 года является, как опять же хорошо известно, Вадим Ничипоров, на которого возложен целый ряд важных полномочий. В их числе – полномочия на заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам, а также полномочия на подписание карт маршрута регулярных перевозок. И надо сказать, эти полномочия Ничипоров использует своеобразно. Как утверждают источники полученной ОС информации, Ничипоров без проведения конкурсных процедур, а также без заключения соответствующих муниципальных контрактов выдал карты маршрута регулярных перевозок, дающие право на обслуживание автобусных маршрутов № 5 «Мегакомплекс ГРИНН — пос. Булгаково», № 15 «Спецавтобаза — Завод «Живмаш», следующим перевозчикам: ИП Прасолову И.А., ИП Лущик Д.В., ИП Брагиной С.В., ИП Карнюхиной И.И., ИП Строевой Н.Н., ИП Ставцевой В.Д., ИП Генкину О.Ю. (запомните последнюю фамилию, к ней мы еще вернемся. – Прим. ред.). Все перечисленные перевозчики получили карты маршрута регулярных перевозок, являющиеся документом строгой отчетности, без проведения конкурса (аукциона), при отсутствии муниципального контракта в количестве, которое было определено лично Ничипоровым.

Примечательно, что в декабре 2020 года администрацией города Орла на основании результатов аукциона был заключен муниципальный контракт с МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» на обслуживание тех же самых маршрутов – № 5 и № 15. И ТТП были выданы карты маршрута в количестве, определенном реестром регулярных маршрутов муниципальной маршрутной сети города Орла и конкурсной документацией. Таким образом, ИП Прасолов И.А., ИП Лущик Д.В., ИП Брагина С.В., ИП Карнюхина И.И., ИП Строева Н.Н., ИП Ставцева В.Д., ИП Генкин О.Ю. дублируют маршруты, обслуживаемые МУП «ТТП», лишая муниципального перевозчика существенной части выручки.

А теперь, как и обещали, обратим внимание, что в числе перевозчиков, получивших маршрутные карты без конкурса, значится ИП Генкин. Этот тот самый Генкин, который хорошо известен в Орле как бывший помощник депутата, а ныне спикера Орловского облсовета, секретаря реготделения партии «Единая Россия» Леонида Музалевского. В свое время господин Генкин вместе с другим господином – Парамошкиным, тоже числившимся в помощниках Музалевского, учредили ООО «Гепард», которое ухитрилось получить самые выгодные маршруты, ранее обслуживавшиеся муниципальным автобусным предприятием ПАТП-1. В 2016-20217 годах, ИП Генкин и ИП Парамошкин получили еще несколько маршрутов ПАТП-1. Вот что писал об этом еженедельник «Совершенно секретно» в апреле 2018 г. (№ 04/405):

«…ПАТП-1 лишилось маршрутов №3, 11, 16, 17. Самым прибыльным из них был 16-й маршрут (доходная часть — 6500 рублей в день, то есть в 2,5 раза выше, чем у других маршрутов). Половина этого маршрута в 2016 году была «добровольно-принудительно» уступлена ИП Генкин О. Ю., а другая половина в 2017 году отошла к ИП Генкин О. Ю. и ИП Парамошкин Н. В. При этом, насколько нам известно, на вторую половину, минуя законные конкурсные процедуры, с индивидуальными предпринимателями был заключён прямой договор».

Согласитесь, сейчас ситуация повторяется практически один в один, с той лишь разницей, что маршруты муниципального ТТП не «уступают», а дублируют многочисленные частники. Кстати, среди этих частников особое место занимает ИП Прасолов, с которым у господина Ничипорова, похоже, налажены давние дружественные отношения.

Вот что сообщает наш анонимный источник:

«Ничипоров В.Н., занимая должность начальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта с 2016 по 2017 год, своими действиями допустил ухудшение ситуации на другом муниципальном предприятии. Речь о ПАТП-1. Ничипоров В.Н. в августе 2016 года провел полную реформу городской транспортной схемы, в результате чего ПАТП-1 достались низкорентабельные маршруты. На тех же маршрутах, которые позволяли везти прибыль, под страховкой ПАТП-1 работали машины частного перевозчика ИП Прасолова И.А., уводя прибыль с предприятия».

Аналогичная ситуация и сейчас: после расторжения контракта за ненадлежащее исполнение своих обязанностей с ИП Гришиным С.А. по маршрутам № 22 и №27 маршрутные карты были выданы ИП Прасолову И.А. без проведения конкурсных процедур.

Кроме того, как утверждает источник информации, Ничипоров выдал карты маршрута регулярных перевозок с характеристиками, не соответствующими действующему Реестру регулярных маршрутов маршрутной сети города Орла и условиям проведенного электронного аукциона, в количестве большем, чем это предусмотрено, «нужным» перевозчикам: ИП Буренко А.Н (на право обслуживания автобусного маршрута № 47), ИП Бортникову И.И. (на право обслуживания автобусного маршрута № 60).

Кстати, по информации того же источника, сейчас господин Ничипоров зачастил в ТТП, где нелестно отзывается о работе сотрудников – в частности, отдела по составлению графиков движения. При этом Ничипоров «неоднократно подчеркивал, что желает привести на предприятие «своего» человека. Доподлинно известно, что этот человек ранее составлял расписания для ПАТП-1, в 2016-2017 годах сотрудничая всё с тем же Ничипоровым. К слову, графики ПАТП-1 того времени составлялись со множеством нарушений».

Все это, по мнению источников информации, создает неоспоримое преимущество вышеназванных перевозчиков, получивших карты маршрута без проведения конкурентных процедур и заключения муниципального контракта, перед другими игроками рынка пассажирских перевозок города Орла и способствует ограничению конкуренции на рынке пассажирских перевозок, что нарушает положения закона «О защите конкуренции».

Мало того, как утверждают авторы, в автобусах указанных перевозчиков находятся приборы для осуществления безналичной оплаты проезда (валидаторы), зарегистрированные на других маршрутах. Данные действия ведут к злоупотреблениям при расчете размера выплат перевозчикам за выполненную работу по перевозке льготных категорий граждан. Размер выплат транспортным организациям за перевозку льготных категорий граждан рассчитывается, исходя из количества перевезенных пассажиров (сведения предоставляются АО «РИЦ Орловской области»).

«В интересах определенного круга»

Помимо вышеизложенного, в полученной ОС информации содержится еще целый ряд любопытных данных, характеризующих не только деятельность господина Ничипорова, но и положение с транспортным обслуживанием жителей города Орла в целом.

Итак, источник информации обращает внимание, что в настоящее время ухудшилось транспортное обслуживание в районе ул. Силикатная в городе Орле. С января 2021 года не обслуживается автобусный маршрут № 6 «Ул. Алроса — Санаторий Лесной» — один из основных автобусных маршрутов, связывающих ул. Силикатную с центром города Орла. Данный маршрут ранее обслуживался 5-ю автобусами большой вместимости МУП «ТТП». Также транспортное обслуживание района бывшего завода Силикатного кирпича должно осуществляться автобусами маршрута №23 «ул. Силикатная — Мегакомплекс ГРИНН». Однако вместо 10 положенных автобусов ИП Грачев Ю.Н. выпускает на указанный маршрут не более 2-х единиц. На что Ничипоров В.Н. закрывает глаза… Более того, в ближайшее время в интересах определенного круга перевозчиков из Реестра маршрутов города Орла будут исключены автобусные маршруты № 6 и № 23.

Изменение схемы движения автобусов маршрута № 34 «ОАО «Северсталь-метиз — Мегакомплекс ГРИНН» (ИП Москаленко М.С.) путем организации движения указанного маршрута через ул. Силикатная и ул. Кузнецова вопрос с транспортным обслуживанием района завода Силикатного кирпича не решил.

Также игнорируются просьбы граждан наладить работу некоторых других маршрутов. В частности, маршрутов № 2 (ИП Прасолов И.А) и № 12 (ИП Москаленко М.С.).

Примечательно, что последний конкурс на обслуживание муниципальной транспортной сети города Орла заключался сроком на полгода. Делалось это для того, чтобы за полгода полностью переработать существующую схему и объединить её со схемой пригородных маршрутов, чтобы избежать дублирования. Но при этом уже известно, что новый конкурс на осуществление перевозок будет подразумевать заключение контрактов на 2,5 года, однако при этом никакой существенной обещанной реорганизации маршрутной сети не произойдет. Кроме того, не предпринято никаких мер по стимулированию замены автобусов перевозчиков малого и среднего класса на автобусы большей вместимости. Известно, что планируется снять ограничения на сроки эксплуатации транспортных средств, работающих на маршрутах муниципальной городской сети. Это приведет к прекращению обновления автопарка частными перевозчиками.

В принципе, последние изложенные факты для жителей Орла не секрет. Более того, граждане могли бы дополнить их еще целым перечнем жалоб на транспортную недоступность того или иного района – от Лужков до микрорайона СПЗ. Хуже, чем в 2021 году, транспорт в Орле не работал никогда. При этом городские власти во главе с мэром Парахиным милостиво выслушивают жалобы граждан на долгое ожидание автобусов и переполненные маршрутки, так же милостиво обещают изучить ситуацию – и не делают ровно ничего. Впрочем, нет, кое-что все же делают – например, повышают тарифы на проезд – «по просьбе перевозчиков», что на наш взгляд, является откровенным издевательством над пассажирами. Если верить изложенной выше информации, это издевательство нам придется терпеть еще как минимум два-три года, если, конечно, «транспортный цех» орловской мэрии никто не остановит. По нашему мнению, это могут сделать и УФАС, и прокуратура, и даже депутаты – конечно те, кто пришел в горсовет, чтобы защищать интересы избирателей, а не генкиных-парамошкиных и не их высоких покровителей.

Федор Крюков