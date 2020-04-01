1 апреля 2020



Муниципальный транспорт нашел средства на дезинфекцию салонов

На одном из комитетов городского совета прозвучала тревожная информация, что у МУП «ТТП» нет денег на закупку дезинфицирующих средств для обработки салонов. Между тем, недавно назначенный гендиректор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Андрей Митин заявил, что весь подвижной состав обрабатывается дезинфицирующими средствами.

Все поверхности салонов транспортных средств обрабатываются после каждого круга движения, примерно, один раз в час. Полная дезинфекция трамваев и троллейбусов производится два раза в день. Для обработки используется обеззараживающее средство «Клорсепт 25»

 

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Опубликовано 01 Апр 2020 в 15:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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