Муниципальный транспорт нашел средства на дезинфекцию салонов

На одном из комитетов городского совета прозвучала тревожная информация, что у МУП «ТТП» нет денег на закупку дезинфицирующих средств для обработки салонов. Между тем, недавно назначенный гендиректор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Андрей Митин заявил, что весь подвижной состав обрабатывается дезинфицирующими средствами.

Все поверхности салонов транспортных средств обрабатываются после каждого круга движения, примерно, один раз в час. Полная дезинфекция трамваев и троллейбусов производится два раза в день. Для обработки используется обеззараживающее средство «Клорсепт 25»