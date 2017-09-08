МУП «Спецавтобаза» представила план вывода предприятия из кризиса

Сегодня, 30 ноября, на очередной сессии горсовета руководитель МУП «Спецатобаза» Павел Плахов представил депутатам план вывода предприятия из кризиса.

Он рассказал, что рабочая группа разработала трехлетний план по выводу предприятия из предбанкротного состояния.

План выглядит следующим образом. До первого декабря этого года необходимо заключить договор субподряда с ГУП «Дорожная служба» на содержание УДС. А именно: механизированная уборка, уборка тротуаров, мостов, остановок, содержание пешеходных ограждений и ливневой канализации. Также до первого декабря планируется отозвать заявление о банкротстве государственной налоговой службы и организации «Руспетрол». Более того, будет проведена работа по снижению процента (с 5% до 1%) на лизинг техники.

До 11 декабря должно быть заключено соглашение с кредиторами о реструктуризации долга.

В планах предприятия заключить соглашение с ГУП «Дорожная служба» к договорам сублизинга об отсрочке уплаты текущих платежей до 1 апреля 2018 года с последующей реструктуризацией на три года. Это позволит высвободить денежные средства и направить их на погашение просроченной задолженности.

Поможет предприятию и субсидия в размере 60 млн рублей, которая будет направлена на погашение задолженности по налогам и сборам, заработной плате и на погашение оставшийся части задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Следует отметить, что погашение кредиторской задолженности позволит предприятию разблокировать расчетные счета и осуществлять текущие платежи.

Сегодня предприятие имеет долг 127 млн рублей, из которых 3,2 млн — долги по зарплате, еще 54 млн — долги по налогам. В этом году предприятие сработало в убыток 25 млн рублей.

Депутаты горсовета большинством голосов приняли эту программу.

Пресс-служба мэрии Орла.