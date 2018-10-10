10 октября 2018



МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» — о вчерашней трагедии

Пресс-служба МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» в связи с трагическим ДТП во вторник 9 октября в 14:20 на остановке «Дворец спорта» с участием троллейбуса ЗиУ 682, бортовой номер 094, курсировавшем по маршруту № 4 «Автовокзал- Больница им. Семашко» сообщает следующее.

Водитель троллейбуса Жанна Черникова десять лет работавшая на предприятии безаварийно, в сложной дорожной ситуации, начав движение, допустила наезд на группу людей, выходивших в этот момент из внезапно остановившегося маршрутного такси, что привело к трем человеческим жертвам и тяжелым последствиям для здоровья нескольких человек. Коллектив и руководство МУП «ТТП» выражает искреннее соболезнование родным и близким и обеспечит необходимые выплаты семьям погибших и пострадавших в аварии.

На предприятии по горячим следам создана и работает официальная экспертная комиссия во главе с техническим директором Юрием Гордюшиным, куда вошли заместитель генерального директора по эксплуатации, главный ревизор предприятия, начальник охраны труда, начальник и главный инженер троллейбусного депо, а также председатель профкома.

Специально для СМИ сообщаем подтвержденные и доступные на текущий момент сведения, поскольку по факту ДТП с водителем занимаются следователи СК, троллейбус находится на штраф-стоянке ГИБДД и доступ к нему ограничен, а дело передают в вышестоящие органы следствия.

Итак, согласно информации начальника троллейбусного депо Алексея Костенко, данный троллейбус был выпущен в 1989 году. В 2009 году был проведен его капитальный ремонт с заменой кузова. Техническое обслуживание ТО-1 и ТО-2 троллейбуса производилось в строгом соответствии с правилами технической эксплуатации этого вида транспорта, утвержденными Минтрансом РФ. При выпуске на линию во вторник  9 октября, согласно действующему регламенту, было проведено обязательное медицинское обследование водителя, а также предрейсовый осмотр троллейбуса с отметкой в путевом листе и соответствующих журналах. Замечаний по техническому состоянию борта и здоровью водителя выявлено не было.

Обращаем внимание: от попавших в СМИ первоначальных показаний, что «провалилась педаль тормоза», водитель троллейбуса протокольно отказалась, сославшись на шоковое состояние в момент интервью на месте происшествия. Кстати на ролике, распространенном в Сети, хорошо видно, что троллейбус после случившегося проехал всего 10 метров и остановился, чего не произошло бы так быстро при неисправных тормозах. Как бы то ни было, но что привело к трагедии – человеческих фактор, техника или нынешнее состояние организации транспортного обслуживания населения на городских маршрутах с «гонками» частных перевозчиков за выручкой – покажет следствие.

Пресс-служба МУП-«ТТП»

 

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Опубликовано 10 Окт 2018 в 15:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 87

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