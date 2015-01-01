МУП «ТТП» г. Орла потратило на охотхозяйство 1,5 миллиона рублей

Прокуратурой Заводского района г. Орла с привлечением специалистов контрольно-счетной палаты г. Орла проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

Прокуроры выяснили, что, несмотря на недостаточность финансовых средств у  предприятия, в период  с 2014 года по 2016 год затраты МУП «ТТП» на содержание охотничьего хозяйства составили более 1 млн 500 тыс. руб. При этом у МУП «ТТП» сложилась задолженность перед «Орелэнергосбытом» за предоставленные ресурсы в размере нескольких десятков миллионов рублей.

С целью недопущения нарушения прав граждан, пользующихся услугами МУП «ТТП», а также необоснованного расходовании денежных средств прокурор Заводского района г. Орла внес главе администрации г. Орла  Усикову А.И. представление, в котором потребовал исключить деятельность по содержанию охотничье-рыболовного хозяйства и предоставлению услуг по организации охоты и рыболовства из Устава «МУП ТТП».

По результатам его рассмотрения представления глава администрации г. Орла направил директору МУП «ТТП» Коровину А.Я. уведомление о необходимости расторжения охотхозяйственного соглашения, а также исключения из Устава незаконного вида деятельности.

Ситуация находится на контроле прокуратуры области, информирует пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 23 Мар 2017 в 13:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 44

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