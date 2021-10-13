МУП ТТП идет к краху?

№36 (660) от 13 октября 2021 г.

Сотрудники МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла» обратились к прокурору Орловской области Владиславу Малкину. Это уже не первое обращение, в котором работники троллейбусного депо рассказывают, как планомерно уничтожается муниципальный транспорт. Заявление составлено от имени инженера Горбатова и бывшего и.о. начальника троллейбусного депо Колесникова (которые недавно получили уведомления о сокращении), но под ним подписались не только авторы: коллег поддержали около пятидесяти сотрудников предприятия. В документе содержится ряд серьезных обвинений в адрес некоторых городских чиновников и руководства МУПа, поэтому «ОС» вынуждена обезличить некоторые фрагменты текста (таковы требования законодательства). Надеемся, что прокуратура проверит всю изложенную в письме информацию и примет все необходимые меры, чтобы не допустить банкротства стратегически важного для города транспортного предприятия. Раз уж городская власть на это не способна.

Ниже – текст обращения к прокурору с небольшими купюрами.

«Уважаемый Владислав Александрович!

Сообщаем Вам, что в результате … руководства администрации г. Орла в лице начальника отдела транспорта Ничипорова В.Н., который незаконно вмешивается в работу МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», в скором времени оно прекратит своё существование. Неоднократные рекомендации мэру г. Орла от Ничипорова В.Н. по смене руководства привели предприятие в удручающее состояние. (…)

Автобусы, оформленные на ИП Корнюхину и ИП Прасолова, которым доставались самые выгодные маршруты в городе Орле, о чем мы ранее сообщали, появились в феврале 2021 года на маршрутах, принадлежащих МУП «ТТП» по графикам и пассажиропотоку, взятым с камер автобусов МУП «ТТП». Начальник отдела транспорта Ничипоров В.Н. с марта 2021 года рекомендовал уволить и.о. начальника троллейбусного депо Колесникова А.В. в связи с личной неприязнью, потому что и.о. начальника троллейбусного депо Колесников А.В. обратился в прокуратуру г. Орла в связи с незаконным появлением коммерческого перевозчика на маршрутах МУП «ТТП». После чего на Колесникова А.В. неоднократно назначались проверки КPO (контрольно-ревизионный отдел г. Орла) и проверки по предприятию, чтобы выявить какие-нибудь компрометирующие факты. Однако грубых нарушений выявлено не было. В результате окончания трудового договора Колесникова А.В. ему отказали в переводе на должность начальника троллейбусного депо, и через 20 дней по рекомендации начальника отдела транспорта Ничипорова В.Н. на должность был назначен Сапронов А.М. без подачи соответствующего объявления.

За то, что технический директор Казьмин С.П. не смог уволить и.о. начальника троллейбусного депо Колесникова А.В., тот был отстранён от должности и.о. генерального директора МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», и по рекомендации начальника отдела транспорта Ничипорова В.Н. на предприятии была введена новая должность в управлении – заместитель генерального директора, и на неё был назначен исполнять обязанности Молодчинин А.В., который в роли руководителя в должности заместителя начальника троллейбусного депо по развитию зарекомендовал себя не с лучшей стороны» (конец цитаты).

Далее в письме сообщается, что при проверке КРО на предприятии были выявлены факты вывода денежных средств посредством проведения двойных ремонтов: сначала ремонт подвижного состава осуществляли в МУПе, а потом такой же якобы проводили в других фирмах. При этом, авторы письма утверждают, что полный пакет документов о выведении средств находится у сотрудников КРО администрации города Орла и просят прокурора области провести срочную проверку по факту присвоения денежных средств предприятия группой лиц по предварительному сговору. – Ред. ОС.

Цитируем далее:

«За время работы в должности и. о. генерального директора Молодчинина А.В. не проводился ремонт подвижного состава и не было уплаты лизинга, что привело к увеличению долга предприятия. Также при руководстве Молодчинина А.В. … мы не участвовали в конкурсе по автобусным маршрутам, и МУП «ТТП» потеряло маршруты № 60, 47, 6М, 5. Зарплаты водителей снизились на 30-40%, и это было сделано умышленно, чтобы водители уходили к коммерческому перевозчику.

Кроме того, Ничипоров В.Н. регулярно вмешивается в составление расписаний движения транспорта предприятия, пытается вносить свои поправки, которые не соответствуют нормам труда и отдыха. К слову, расписание движения частных перевозчиков зачастую отсутствует, а если и существует, то в нем нет ни обедов, ни перерывов, а водители работают за рулем по 15-16 часов при положенных 12-ти. На сайте администрации также нет опубликованных и утвержденных администрацией графиков движения транспорта по автобусным маршрутам

Начальник отдела транспорта Ничипоров В.Н. в обращении к мэру г. Орла №240/6 от 26 августа 2021 года просит срочно принять кадровые решения по замене руководящего состава МУП «ТТП» и, в частности, руководства троллейбусного депо, за исключением зам. генерального директора по экономике МУП «ТТП» Т.М. Ивановой. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла как учредителю МУП «ТТП» — объявить конкурс на замещение должности генерального директора предприятия. До проведения итогов конкурса исполнение обязанностей руководителя возложить на иного работника. Как вариант – рассмотреть кандидатуру Чемерова Ю.В., ранее возглавлявшего МУП «ЖРЭП (3)» и ОАО «Пассажирская транспортная компания», введя для него ещё одну должность заместителя директора с последующей передачей ему полномочий и.о. генерального директора МУП «ТТП», заведомо зная, что данный чиновник довёл до банкротства не одно предприятие города, что он не имеет никакого отношения к горэлектротранспорту, и у него были конфликты с сотрудниками, которые до этого работали в ОАО «ПТК» (Орловский филиал). Тогда, несколько лет назад, сотрудники рем. зоны предприятия были сокращены. Горбатов А.Ю. занимал должность начальника производства и так же занимался ремонтом автобусов, как и сейчас в МУП «ТТП», и тоже был сокращен. После чего предприятие осталось полностью без службы ремонтов и эксплуатации, вследствие чего автобусы остановились в результате поломок. Водителей предприятия сократили, а предприятие было закрыто.

На собрании в троллейбусном депо, когда представляли Чемерова Ю.В., «какой-то слесарь» задал вопрос – рассказать о себе, но ничего внятного сказано Чемеровым не было, но зато он сказал, что у него был конфликт из-за зарплаты с Горбатовым А.Ю. Горбатов А.Ю. его поправил, сказав, что конфликт был из-за выходного пособия по сокращению, которое он не выплачивал несколько месяцев. Чемеров Ю.В. никак не отреагировал, а просто удалился из зала.

И что мы видим? Первым делом Чемеров начал сокращение сотрудников троллейбусного депо. Есть непроверенная информация, что за штат выведены все вакантные должности. Сотрудник, занимающийся начислением заработной платы, с приказом не ознакомлен. В результате 1 октября 2021 года выдают уведомления о сокращении должностей зам. начальника по развитию Колесникову А.В. и старшего инженера технического отдела Горбатову А.Ю. А это неугодные люди для Ничипорова, у которых с ним были конфликты, а также конфликт был у Чемерова Ю.В. с Горбатовым А.Ю. в 2010 году. Колесников и Горбатов стояли у истоков возрождения автобусного парка в МУП «ТТП».

В результате действий нынешнего руководства по дестабилизации обстановки в коллективе, а также из-за нехватки денежных средств по состоянию на 6.10.2021 в распоряжении водителей МУП «ТТП» всего 8 автобусов большой вместимости из 40, что не позволяет полностью и качественно обслуживать городские маршруты.

Просим Вас срочно разобрать ведение кадровой политики и.о. генерального директора Чемеровым Ю.В. по сокращению должностей в троллейбусном депо.

С таким отношением руководства администрации г. Орла и людей в руководстве МУП «ТТП», поставленных начальником отдела транспорта Ничипоровым В.Н., всё идет к скорейшему краху предприятия.

Просим взять на контроль материал проверки № 338 пр-21 по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности МУП «ТТП» который находится в производстве следственного отдела по Советскому району г. Орла».