МУП ТТП может потерять контракт на обслуживание “Выгонки”

В мэрии состоялось очередное совещание с перевозчиками. Основным поводом для встречи стало расторжение муниципального контракта с ещё одним перевозчиком. На сей раз в “зоне вылета” оказалось МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, в январе предприятие получило претензию от администрации Орла по неудовлетворительному обслуживанию Выгонки. Графики движения транспорта не соблюдались, в рейс выходило меньше единиц, чем требуется. Не уменьшается количество жалоб от жителей Выгонки и в феврале – ежедневно в социальные сети администрации Орла, а также на телефон оперативной связи 8 (910) 202 57 00 поступает 5-6 обращений.

Мэр Юрий Парахин неоднократно подчёркивал, что подход будет одинаковым и к частным перевозчикам, и к МУП ТТП. К их работе предъявляются одинаковые требования, поэтому и спрос должен быть одинаковым. «В связи с большим количеством жалоб и обращений по Выгонке, сегодня утром было принято решение о расторжении муниципального контракта с МУП ТТП по маршруту №48», – озвучил замначальника управления городского хозяйства Вадим Ничипоров.

С сегодняшнего дня у ТТП есть 10 дней, чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону. В противном случае на маршрут будет привлечён другой перевозчик.