МУП «ТТП» погасит часть долгов

Сегодня на сессии городского совета была поддержана инициатива администрации Орла о выделении субсидии МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) в размере 86 млн рублей. Выделенные средства помогут муниципальному предприятию выплатить налоги по состоянию на середину ноября 2021 года, рассчитаться с долгам за электроэнергию (32 млн рублей) и погасить платежи по лизингу (28 млн рублей), которые сейчас находится в судах. Речь идет о 32 автобусах марки «ПАЗ Vector NEXT».

Средства на счет МУП «ТТП» поступят до конца текущего года. Ранее муниципальное предприятие получило 151,5 млн рублей на предотвращение банкротства, — напомнили в пресс-службе городской администрации.