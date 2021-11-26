26 ноября 2021



МУП «ТТП» погасит часть долгов

Сегодня на сессии городского совета была поддержана инициатива администрации Орла о выделении субсидии МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) в размере 86 млн рублей. Выделенные средства помогут муниципальному предприятию выплатить налоги по состоянию на середину ноября 2021 года, рассчитаться с долгам за электроэнергию (32 млн рублей) и погасить платежи по лизингу (28 млн рублей), которые сейчас находится в судах. Речь идет о 32 автобусах марки «ПАЗ Vector NEXT».

Средства на счет МУП «ТТП» поступят до конца текущего года. Ранее муниципальное предприятие получило 151,5 млн рублей на предотвращение банкротства, — напомнили в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 26 Ноя 2021 в 17:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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