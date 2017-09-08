МУП «Зеленстрой» смог разобраться с долгами

Как рассказал руководитель предприятия Александр Байдак, на предприятии принят ряд антикризисных мер. В частности, прошло сокращение штата. В настоящее время вместо 130 сотрудников работает 74. Также максимально задействовали площади теплиц.

— Сейчас выращиваем зеленый лук, который реализуется в магазинах и на рынках Орла и огурцы, которые к началу года должны дать первые плоды. Мы вышли из убыточной деятельности. Вопрос о банкротстве сегодня не стоит, — пояснил Александр Байдак.

Сейчас предприятие готовится к зиме. Сотрудники МУП «Зеленстрой» занимаются кронированием и опиловкой деревьев. Также с улиц и скверов увезли топиарные фигуры для реконструкции.

 

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Опубликовано 15 Ноя 2017 в 18:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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