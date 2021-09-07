МУП ЖРЭП (Заказчик) возглавит Юрий Студенников

Генеральным директором МУП ЖРЭП (Заказчик) назначен Юрий Студенников. Прежде он был директором Единой дежурно-диспетчерской службы Орла.

Юрий Александрович Студенников родился в Орле 13 марта 1981 года. Имеет два высших образования: в 2002 году окончил Орловский государственный университет, а в 2005 году — Орловскую региональную академию государственной службы. Квалификации — «Экономическая теория» и «Юриспруденция».

Юрий Студенников начал свой трудовой путь в 2003 году. А с 2007 года работает в органах муниципальной власти. Сначала ведущим специалистом управления по развитию городского хозяйства администрации Орла, затем первым заместителем генерального директора МУП ЖРЭП (Заказчик). После Юрий Александрович Студенников был главой Заводского района, а с 2020 года являлся директором Единой дежурно-диспетчерской службы Орла.