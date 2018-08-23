Муромский поручил убирать ул.Ленина в Орле каждые три часа

Центральную пешеходную ул. Ленина, а также прилегающие территории — скверы им. В.В. Маяковского и А.П. Ермолова, площадку у памятника Н.С. Лескову, площадь Ленина, необходимо убирать чаще. На это глава администрации города Орла Александр Муромский обратил внимание Артема Левковского, своего заместителя по Советскому району, на минувшем рабочем совещании 21 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

-Дворники должны чистить ул. Ленина каждые три часа, а вечером — еще чаще. Начинать рабочий день они должны в 5-6 часов утра. Напомните владельцам хозяйствующих субъектов, что они также отвечают за санитарное состояние прилегающих территорий, — сказал Александр Муромский.