23 августа 2018



Муромский поручил убирать ул.Ленина в Орле каждые три часа

Центральную пешеходную ул. Ленина, а также прилегающие территории — скверы им. В.В. Маяковского и А.П. Ермолова, площадку у памятника Н.С. Лескову, площадь Ленина, необходимо убирать чаще. На это глава администрации города Орла Александр Муромский обратил внимание Артема Левковского, своего заместителя по Советскому району, на минувшем рабочем совещании 21 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

-Дворники должны чистить ул. Ленина каждые три часа, а вечером — еще чаще. Начинать рабочий день они должны в 5-6 часов утра. Напомните владельцам хозяйствующих субъектов, что они также отвечают за санитарное состояние прилегающих территорий, — сказал Александр Муромский.

 

Приставы взыскали с орловцев в пользу банков свыше полумиллиарда рублей
В Орле расследуется первое дело в отношении сотрудника следственного управления следственного комите...
В Орловской области сотрудники ГАИ потушили пожар в маршрутке
Опубликовано 23 Авг 2018 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"