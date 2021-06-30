Мусорная реформа: двух лет не хватило?

№21 (645) от 30 июня 2021 г.

Руководство регионального оператора по прошествии двух лет после старта мусорной реформы заявило, что для наведения порядка на рынке обращения с отходами им нужно… еще как минимум два года. Только шестой по счету руководитель, сменившийся за такой короткий срок у руля «Зеленой рощи», отважился собрать журналистов и ответить на скопившиеся вопросы. Учитывая, что со времени назначения прошло лишь несколько дней, на вопросы отвечали и новый, и предыдущий руководители компании-регоператора. Впрочем, забегая вперед, скажем, что полутора часов оказалось недостаточно, чтобы осветить все нюансы. Слишком много накопилось проблем в этой многострадальной сфере. К тому же многие журналисты чувствовали неловкость ситуации — какой смысл задавать вопросы по поводу неоднозначных решений, принятых предшествующим руководством? Поэтому ряд самых острых тем так и не был упомянут.

Куда пометёт новая метла?

Недавно назначенный на должность новый руководитель «Зеленой Рощи» Александр Муромский отлично знаком жителям областного центра, так как много лет возглавлял городскую администрацию. Не понаслышке он знает и о существующих проблемах со стороны муниципалитета. Напомним, контейнерные площадки город должен оборудовать за свой счет. При этом никаких денег ни от населения, ни от юридических лиц муниципалитет за обращение с отходами не получает. Следовательно, на оборудование площадками всех необходимых мест уйдет не один десяток лет. И это помимо того, что в ряде случаев оборудовать площадку не позволяют действующие санитарные нормы и правила. О юридических нестыковках реформы мы неоднократно подробно писали в наших статьях. Вместе с тем, регоператор для решения проблемы нехватки мест сбора поставил 1200 контейнеров, приобретенных за свой счет, напомнил Муромский. Хотя для покрытия всех потребностей городу необходимо еще как минимум 7 000 контейнеров.

Также новый руководитель компании рассказал, что с одним из перевозчиков – обществом «Жилгаз» — пришлось расторгнуть договор на вывоз отходов. Организация отвечала за вывоз ТКО в пяти восточных районах Орловщины. На его место с 21 июня зашел перевозчик «Чистый город». Эта организация уже имеет значительную долю рынка (обслуживает Северный район и несколько районов области). Опыт работы в данной сфере должен помочь «Чистому городу» не повторить ошибок предшественника и не дать зарасти мусором контейнерным площадкам.

Представители «Зеленой рощи» заверили, что учли и свои собственные ошибки. Напомним, всего несколько месяцев назад один из перевозчиков – «Экологистик», который до этого неплохо справлялся с вывозом мусора в областном центре, решил расширить бизнес и зашел в отдаленные районы области. В итоге работа была провалена и в районах, и в Орле. В концконцов в феврале 2021 года с «Экологистиком» расторгли контракт по районам и оставили ему только объекты в областном центре (как и было раньше).

В числе первоочередных задач Александр Муромский назвал вывоз завалов крупногабаритных отходов (КГО), которые орловцы складируют рядом с контейнерами. Особо сложная ситуация по Заводскому и Железнодорожному районам (где работает только что упомянутый нами «Экологистик»). Перевозчик обещал задействовать спецтехнику для вывоза всех скопившихся завалов. Кроме Орла подобная проблема с КГО отмечена в Орловском районе.

Лебедь, рак и щука

Интересную ситуацию описал экс-руководитель регоператора Николай Шин. Он рассказал, что в одной из девятиэтажек управляющая компания заметила, что идет перенакопление мусора. Имеющиеся в каждом подъезде контейнеры не справляются с приемом отходов, и поэтому УК оборудовала еще одну (дополнительную) контейнерную площадку. Хорошее дело обернулось новыми проблемами. По словам Шина, УК не передала информацию о новой контейнерной площадке регоператору, и, следовательно, мусоровозы просто не заезжают в новое место за отходами. Более того, на площадку установили контейнеры другого типа, которые мусоровозы, работающие с этой многоэтажкой, разгружать не способны. Гонять два разных мусоровоза по одному адресу — довольно странное решение. Куда проще было бы сотрудничать с регоператором и сообщать о своих планах заранее. Такие несогласованные действия, по словам Шина, — типичная картина для Орла.

В «Зеленой роще» уже прошел ряд совместных встреч с участниками рынка (перевозчиками, сортировщиками и владельцами полигонов). В плане провести встречи с УК и муниципальными властями, так как эти участники хоть и не являются звеньями «мусорной реформы», но влияют на ситуацию с накоплением и вывозом отходов.

Обозначили на встрече и давнюю проблему: очень часто юридические лица не хотят заключать договоры на вывоз строительных отходов, а «подбрасывают» их в контейнеры для жителей. Естественно, жители оплачивают вывоз «чужого» мусора. Проблема эта неоднократно поднималась еще в городском совете, когда мусором занималась муниципальная «Спецавтобаза». И тогда предлагалось ставить видеокамеры, чтобы фиксировать номера нарушителей. Правда, дальше разговоров эти предложения не пошли. И вот спустя несколько лет проблема «чужих» отходов опять встала в полный рост. Как именно будут бороться с подбрасыванием строительного мусора в бункеры для коммунальных отходов, в «Зеленой роще» не уточнили. Однако напомнили, что юридические лица обязаны заключать договор на вывоз отходов.

«Вы не понимаете — это другое!»

Напомним, одним из главных виновников произошедшего в Орле мусорного коллапса представители «Зеленой рощи» назначили сортировочный комплекс «ЭкоСити». Мол, там постоянно скапливались очереди из мусоровозов, из-за чего перевозчики и не успевали разгрести все мусорные завалы. Зато, когда часть машин была перенаправлена с «ЭкоСити» на другой сортировочный комплекс – «ЭкоГрад» — ситуация якобы сразу изменилась. Между тем, в социальных сетях движение «Вятичи» опубликовало видеозапись, на которой запечатлена точно такая же очередь из мусоровозов… только уже после «наведения порядка». И машины стоят в Нарышкино перед воротами сортировочного комплекса «Экоград». Мы попросили регоператора прокомментировать кадры, снятые 29 мая 2021 года. Ответ экс-руководителя регоператора Николая Шина напомнил классический мем: «Вы не понимаете – это другое!»

«Мы видим очереди, вернее, не очереди, а определенные затруднения у «Экограда». Почему образуются очереди? ТКО – это один вид отходов. КГО – это другой вид. Машины, которые были зафиксированы, привозят в большинстве случаев крупногабаритные отходы (КГО). На сортировочные комплексы КГО принимаются и перерабатываются по определенной технологии. Они и перерабатываются по-другому. Эти машины, которые засняли «Вятичи» (я не понимаю, чего они хотят добиться) – эти машины просто разгружаются по графику. Нам главное побыстрее разгрузить самые грязные отходы ТКО (то, что в мусорных пакетах). А условная деревяшка, тот же диван или окно, не пахнут. Но их тоже нужно правильно положить, чтобы они не перегромождали территорию», — пояснил наличие очередей Николай Шин.

Менять правила по ходу игры – это нормально?

И закончить хотелось бы на чем-нибудь хорошем. Многие старшие по домам неоднократно отмечали, что нормативы образования отходов, прописанные после начала «мусорной реформы» в Орловской области, явно не соответствуют реальному положению дело. Раньше это касалось многоквартирных домов. Относительно частного сектора ситуация изменилась в начале этого года. Произошедшее достаточно подробно описал на майской сессии горсовета заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Филатов: «В течение развития мусорного кризиса сторонами, которые задействованы в сфере обращения с отходами, давались неоднократные комментарии; велась активная полемика, которая, к сожалению, зачастую подменяла фактическую работу. В частности, развернулась дискуссия о том, что входит и что не входит в состав ТКО, что является компетенцией регоператора. При этом, к сожалению, часто стороны оперировали не федеральным классификатором, а некими частными разъяснениями федеральных ведомств, например, письмами Минприроды. Данные действия были направлены на объяснения того чудовищного факта, что на контейнерных площадках накапливаются ветки и прочие древесно-растительные отходы.

В этой связи уместно вспомнить 2019 год, начало «мусорной реформы», когда администрация города Орла по просьбе и органов госвласти и регоператора проводила многочисленные встречи с населением Орла. На этих встречах обсуждались тарифные и нормативные аспекты мусорной реформы. И, выступая перед жителями частного сектора, мы говорили, что норматив накопления отходов три кубических метра вместо двух кубов для жителей многоквартирного фонда как раз и обусловлен тем, что домохозяйства частного сектора в силу некоего полуаграрного типа природопользования образуют большое количество веток, листьев, продуктов опиловки, поэтому норматив для них более высокий, и этот норматив, который вошёл в структуру оплаты, будет принят для системы обращения с отходами (последующего вывоза и утилизации). Жители приняли этот довод. И платили регоператору. В этой связи попытки изменить правила игры по ходу самой игры и вынести древесные растительные отходы за рамки сферы компетенции регоператора являются и неэтичными, и противоправными по своей сути», – отметил Александр Филатов.

Наши коллеги из издания «ОрелГрад» опубликовали на днях замечательную новость, что в регионе объявлен новый конкурс на определение нормативов образования отходов. Есть надежда, что новая организация произведет замеры и установит все-таки если не реальные, то близкие к реальным объемы образования твердых коммунальных отходов, и для многоэтажек, и для частного сектора (с учетом уже изменившихся законов), а это в свою очередь повлияет на установление справедливого тарифа. Чтобы жители знали, за что платят.

Сергей Миляхин

К сведению:

«ОрелГрад»: На областной департамент завели «мусорное» дело. Чиновников заподозрили в ущемлении конкуренции

Управление ФАС России по Орловской области издало приказ о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению. В нарушении требований антимонопольного законодательства заподозрен областной департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Дело было заведено по итогам проверки жалобы, поступившей от ООО «Исследовательский центр «Единое мнение».

Заявитель считает, что сотрудники департамента нарушили требования части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» при проведении электронного аукциона. Он был объявлен еще весной. Наименование закупки полностью звучало так: «Выполнение научно-исследовательской работы «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Орловской области». Начальная цена была установлена в размере 2,5 миллиона рублей.

Кстати, на участие в том аукционе не было подано ни одной заявки, в связи с чем он был признан несостоявшимся. Возможно, рассмотрение антимонопольного дела позволит выявить причину того, что тендер не привлек внимания потенциальных участников. В частности, комиссии УФАС предстоит оценить законность и правомерность установления в закупочной документации требования о наличии лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-V классов опасности.

Источник: https://orelgrad.ru/blog/2021/06/25/na-oblastnoj-departament-zaveli-musornoe-delo/