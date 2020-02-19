Мусорная реформа: ищи, кому выгодно

№6 (585) от 19 февраля 2020 г.

На прошлой неделе орловцев взбудоражили две новости. 10 февраля появилась информация, что из-за неплатежей регоператора «Зеленая Роща» приостанавливает работу мценское предприятие по сортировке мусора «РосРесурс» и прекращает деятельность мценский полигон ООО «Экостройсервис». Два дня спустя с аналогичным заявлением в СМИ выступил руководитель орловского мусоросортировочного комплекса «ЭкоСити» Юрий Парахин. В авральном режиме ситуацию удалось урегулировать. Однако ход мусорной реформы решили в деталях рассмотреть на комитете областного совета. И как оказалось, не зря — кризис в отношениях участников мусорного рынка с регоператором до конца преодолеть не удалось.

Версия властей

Забегая вперед отметим очень характерную деталь — на комитет не пришел руководитель Корпорации развития Михаил Панченко, который с января 2020 года взял бразды правления регоператором в свои руки. Более того, пока Орловщина балансировала на краю мусорного кризиса, Михаил Панченко уехал с делегацией орловских чиновников в Дубай. Поэтому о ситуации с расчетами депутатам рассказывали не нынешний руководитель регоператора, и даже не бывший – Александр Ворожбит, который, по словам подчиненных, до сих пор не уволен, а просто понижен в должности до заместителя по общим вопросам и сейчас находится в отпуске.

В начале версию о том, как регоператор умудрился довести ситуацию до того, что вся система по сбору, вывозу и утилизации мусора начала рушиться, как карточный домик, озвучил начальник управления ЖКХ, ТЭК и т.д. Сергей Латынин. По его мнению, причин возникшего коллапса несколько. Первый фактор – это внутрихозяйственная деятельность самого регоператора. По ходатайству департамента Корпорация развития, которая является учредителем «Зеленой Рощи», проводит проверку в самой организации. Второй момент — это плохая работа «Рощи» с юридическими лицами. Неоднократно озвучивалась информация (и наше издание писало об этом) что договоры на вывоз отходов заключили всего порядка 30-40% юридических лиц. Работа в этом направлении «Зеленой рощей» ведется крайне медленными темпами. Департамент обратил внимание регоператора на эту проблему. На секундочку — с начала «мусорной реформы» прошло уже более года! Это к вопросу об «эффективных» менеджерах, которые возглавляли созданную областью новую структуру. Еще одна беда, по мнению областных властей, лежащая в основе кризиса — неполный охват населения услугой по сбору и вывозу отходов. До сих пор на карте Орловской области очень много удаленных и малочисленных деревень, где нет сбора ТКО. Есть проблема с нехваткой контейнеров, которых нужно докупить еще 8,5 тысяч. Очень болезненная тема — нехватка контейнерных площадок. Их по области нужно дооборудовать порядка 3 тысяч. Вот только по действующему законодательству, контейнерные площадки должны оборудовать муниципалитеты. В муниципальных образованиях на это просто нет средств. Было направлено письмо в Минприроды с просьбой помочь муниципалитетам с финансированием этой работы.

Версия регоператора

Замдиректора по правовой работе «Зеленой рощи» Наталья Щекина начала свое выступление с того, что прояснила ситуацию с визитом силовиков в офис. Она заявила, что никаких обысков не было. Была выемка документов по фактам, обнаруженным руководством «Зеленой Рощи» в работе сотрудников предприятия. Об этом были проинформированы правоохранительные органы, и, соответственно, проверку инициировал сам регоператор. Представитель регоператора признала задолженность перед другими участниками рынка и отметила, что эта задолженность перетекает из месяца в месяц. Ее пытаются погасить. При этом Наталья Щекина отметила, что существуют серьезные разногласия по суммам задолженности. Те цифры, которые озвучивались ранее в СМИ, не подтверждены документами регоператора. Сколько же должна «Зеленая Роща», рассказала уже замдиректора по экономике и финансам Ирина Каторгина.

По ее данным, сейчас регоператор должен «ЭкоСити» 4,5 миллиона рублей, и до конца февраля этот долг постараются погасить. «ЭкоПласту» должны всего 600 тысяч, «РосРесурсу» и «ЭкоГраду» регоператор вообще ничего не должен, заявила замдиректора по экономике. В этот момент директор мценского предприятия изобразил обморок и чуть не упал со стула. Депутаты попросили эмоционально не реагировать и обещали дать всем слово. От цифр народные избранники перешли к причинам образования долгов. Ирина Каторгина пояснила, что орловские полигоны являются монополистами, поэтому они якобы диктуют свои условия регоператору и они же прописали в контрактах якобы неисполнимые сроки по оплате выполненной работы — всего 5 дней, в то время как разумным считается срок в 30 дней. Некоторые контракты вообще до сих пор не подписаны регоператором, и работа идет по дополнительным соглашениям. При этом выступающая отметила, что проблемы есть только с переработкой, сортировкой и захоронением. С перевозчиками никаких проблем нет. Общая кредиторская задолженность «Зеленой рощи» — 58 миллионов рублей. За ноябрь и декабрь она сложилась в связи с выпуском квитанций и оплатой их населением. По словам выступавшей, кассовый разрыв составляет два месяца, и именно этих денег регоператору не хватает.

Версия Мценска

Очень эмоциональное выступление директора предприятий «ЭкоСтройСервис» и «РосРесурс» Валерия Бурмистрова началось с критики проводимой мусорной реформы в целом. По мнению Бурмистрова, работа регоператора не прозрачна. Ряд предприятий имеет необходимое программное обеспечение, которое позволяет контролировать всю цепочку по сбору, вывозу и переработке. Причем данные передаются онлайн, и как только машина загружает контейнер на площадке, полигон уже знает, сколько и откуда к нему привезут. За 14 месяцев мусорной реформы всех ее участников ни разу не собрали, чтобы выслушать их проблемы, пожелания, попытаться разрешить споры и противоречия. При этом «игроков» данного рынка всего 8-9 человек. и это не такая уж невыполнимая задача. По мнению Бурмистрова, ситуация не будет длиться бесконечно и уже через 3-4 месяца наступит глобальный коллапс.

Что касается кассового разрыва, то на его предприятии был заложен разрыв в 45 суток. И сумму этого разрыва не включили в тариф ни перевозчика, ни сортировщика, ни захоронителя отходов. В управлении по тарифам посчитали, что этот разрыв может быть заложен только в тариф для регоператора. Чтобы избежать разрыва, регоператору предложили подписать договоры тройственного факторинга с одним из банков. При этом акты выполненных работ, заверенные двумя подписями, сдаются в банк. Банк выплачивает 70% от установленной цены контракта за выполненные работы, а следующие 30% будут выплачены только после того, как регоператор перечислит в банк собранные с населения и «юриков» деньги. Банк за услугу берет 14% годовых. При этом Бурмистров готов даже взять на себя оплату половины, т.е. 7%. Отчего такая «щедрость»? Если факторинг будет работать, у всех участников мусоросборочной цепочки сразу появятся оборотные средства. Путь они и дорогие, но они перекрывают те убытки, которые несет предприятие: пени за неоплату электроэнергии, за ГСМ, штрафы, которые накладывают проверяющие. Даже за задержку в выплате зарплаты уже возбуждено несколько дел. В прошлом году предприятие только на пенях и штрафах понесло убыток 1 миллион 150 тысяч. Факторинг поможет всего этого негатива избежать, уверен Бурмистров. Вот только представители «Зеленой Рощи» заявили, что не получали от банка проект договора, чтобы его как следует изучить.

Еще один момент, на котором заострил внимание выступающий, — это прописанная в контракте процедура принятия актов выполненных работ. По словам Бурмистрова, если от «Зеленой рощи» в течение 10 дней не поступили письменные возражения на акты выполненных работ, они считаются принятыми. От регоператора возражений не поступило, однако нет и оплаты. В связи с постоянными нарушениями со стороны регоператора директор мценских предприятий намерен обращаться в суд.

И вишенка на торте. Как в хорошем детективе, всегда нужно искать, кому это выгодно, так и в истории с мусорным коллапсом ответ на этот вопрос может многое расставить по своим местам. Валерий Бурмистров заявил, что недавно ему поступило предложение продать мусорный бизнес. Он, естественно, передал всю информацию в правоохранительные органы и в собственную службу безопасности, но происходящее очень напоминает элементарное «выдавливание» игроков с этого рынка.

За пределами понимания остается необходимость дополнительных вливаний в регоператора. При всех космических зарплатах руководства, премиях и покупках люксовых иномарок регоператору необходимо где-то найти десятки миллионов рублей, чтобы закрыть кассовый разрыв. При этом на старте мусорной реформы предполагалось, что именно регоператор будет инвестировать деньги в отрасль, а не ждать, пока его самого вытащат из финансового тупика.

Версия Парахина

Руководитель мусоросортировочного предприятия «ЭкоСити» Юрий Парахин назвал совершенно другую сумму задолженности регоператора — 10 млн 934 тысячи рублей. При этом работа с регоператором уже давно строится через суды. По мнению Парахина, если бы предприятие не подавало в суд на регоператора, то не видело бы сейчас даже летних платежей. Ситуация дошла до того, что на предприятии не оказалось средств на ремонт пресса. А так как сотрудники получают зарплаты в зависимости от выработки — остановка технологического оборудования очень больно ударила по кошельку простых рабочих. В итоге 30% сотрудников написали заявления об увольнении. Как работать дальше — ясности нет. Встреча с уже новым назначенным руководителем Панченко оказалась тоже непродуктивной. По мнению Парахина, остро необходимо собрать всю цепочку участников мусорного рынка, чтобы объяснить правила работы. По прошлому году убытки “ЭкоСити” составили 76 миллионов. В этом году из-за утвержденной областными чиновниками территориальной схемы (в которой заявлены несуществующие объемы отходов) плановый убыток ожидается уже в размере 121 миллиона рублей. Если вопрос ставится, что сортировка и обработка отходов не нужна, то как быть с поручением президента, чтобы минимальное количество мусора шло на свалки?

Еще одним символом мусорной реформы и показателем «эффективности» менеджеров на Орловщине стал постоянно горящий бывший полигон ТБО. Поскольку предприятие «ЭкоСити» находится рядом с перманентно тлеющим склоном, именно Юрий Парахин обратил внимание на эту проблему. Мало того, что с 2017 года не выполняется решение суда по вывозу с тела свалки опаснейших ванадиевых отходов, так еще и место их складирования постоянно горит. В итоге ванадиевая пыль вперемешку с дымом и копотью поднимается в воздух. А дышат этой адской смесью, приводящей к росту онкологических заболеваний, жители Орла. В прошлом году только по официальным данным было 48 возгораний экс-полигона. Реально их было намного больше. В этом году было всего 2 дня, когда свалка не горела! Сотрудникам «ЭкоСити» удалось даже задержать нескольких поджигателей, которых передали в руки полиции. Какое наказание понесли пироманы и для чего они поджигали полигон — увы, не известно.

Сергей Миляхин