Мусорная реформа: перевозчик в Орле задолжал сотрудникам 3,7 миллиона

Прокуратура Орловского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Экологистик». Было установлено, что в организации перед 114 работниками сформировался долг по оплате труда за январь-февраль 2022 года и расчета при увольнении перед 11 работниками за март текущего года, на общую сумму более 3 750 000 рублей.

По фактам нарушений трудовых прав граждан прокуратурой района принят комплекс мер реагирования. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Директору общества внесено представление, в отношении него же в правоохранительные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурором направлен материал для решения вопроса об уголовном преследовании в связи с наличием признаков состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате и расчету при увольнении перед работниками ООО «Экологистик» погашена в полном объеме, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.