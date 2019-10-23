«Мусорная» реформа: про мочало сначала

«Орловская среда-плюс», №1 (36) от 23 октября 2019 г.

При запуске мусорной реформы орловцев заверяли, что основным ее итогом станет упорядочивание сбора твердых коммунальных отходов и построение четкой системы: сбор, вывоз, сортировка, переработка вторсырья, захоронение остатков. Однако, обсуждение на октябрьском заседании профильного комитета областного совета показало, что спустя 10 месяцев после старта реформы в Орловской области так и не удалось решить сразу несколько важнейших задач. По ночам на полигонах и свалках выгружают неотсортированные отходы и тут же закапывают их. С львиной долей юридических лиц регоператором так и не заключены договоры на вывоз ТКО. Соответственно, нелегальные свалки продолжают расти. Обещания жителям, что плата за сбор и вывоз мусора (которая с начала года выросла сразу в три раза) будет снижена, оказались не более чем пустым звуком. В ближайшее время орловцев ждет очередной скачок цен в этой сфере. И это всё лишь верхушка айсберга!

Расчеты в теории и на практике

Начнем с самого близкого и понятного большинству читателей — с их собственного кошелька. Когда стартовала мусорная реформа, многих возмутил резкий скачок платы за вывоз мусора. От властей тогда так и не удалось добиться внятного ответа, почему произошло трехкратное повышение платы, если в цепочке сбора-вывоза-утилизации добавилось только одно звено — сортировка? Да и сортировка приплюсовала всего порядка 60 рублей с кубометра отходов. В конце зимы на заседании одного из комитетов прозвучала информация, что на подъезде к сортировочному комплексу «ЭкоСити» (куда собирается львиная доля отходов) установят независимый весовой контроль, чтобы проверить, действительно ли орловцы производят столько мусора, сколько прописано в их платежных документах. Проще говоря, сопоставят теоретически рассчитанные нормы накопления ТКО и фактические объемы произведенного мусора. Это заявлял и руководитель профильного облдепартамента Денис Блохин. С тем, что плата завышена, соглашался и тогдашний руководитель регоператора Дмитрий Хроменков. Об этом говорили даже губернатор Андрей Клычков и зампред правительства РФ по вопросам АПК, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев. (Мы писали про встречу в статье «Мусорная» реформа увязла… в мусоре», №5 (542) от 13 февраля 2019 г.) Правда, губернатор и придворные орловские СМИ поскромничали сообщить о разговоре с зампредом правительства, зато детали встречи хорошо расписали федеральные журналисты. И вот на исходе первый год мусорной реформы. Самое время вспомнить и огласить — сколько же мусора фактически производят орловцы, чтобы привести в соответствие теорию и практику. Конкретных цифр на комитете опять названо не было.

Второе необъяснимое явление — еще летом Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который освобождает региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от налога на добавленную стоимость (НДС) https://tass.ru/ekonomika/6668327. Следовательно, орловцы могли бы как минимум рассчитывать на снижение платы за вывоз мусора, так как с 1 января регоператору будет оставаться значительно больше денег. Но вместо разговора о снижении на комитете облсовета речь зашла про… очередное повышение платы за сбор, вывоз и утилизацию отходов. По итогам года рост может составить порядка 4%, — заявил с трибуны директор «Зеленой рощи» Александр Ворожбит. При этом он уточнил, что в основу расчетов берется новая утвержденная территориальная схема по обращению с отходами. То есть вместо фактически произведенного мусора в который раз в основу платежки лягут некие теоретические схемы.

Расскажите про покупки!

Депутатов облсовета заинтересовала покупка «Зеленой рощей» люксового внедорожника. Как ранее сообщали наши коллеги из «Орловских новостей» https://www.newsorel.ru/fn_483062.html, компания-регоператор купила два автомобиля почти за пять с половиной миллионов рублей. «Зеленая роща» заключила с ООО «Балтийский лизинг» два договора финансовой аренды на легковые автомобили. Первый, KIA Optima UEFA (2019 г.), обойдется компании в 2 293 523,89 рублей. Второй, KIA Sorento Prime Prestige 2.2 GRDi (дизельный), будет дороже: 3 163 816,65 рублей.

На октябрьском комитете Александр Ворожбит прокомментировал покупки и отметил, что регоператор приобрел не два, а пять автомобилей. В частности, люксовый внедорожник просто необходим в работе регоператора, так как приходится добираться до труднодоступных мест. В качестве одного из таких «труднодоступных» мест был назван мценский полигон ТКО. Присутствовавшие в зале чиновники обладминистрации поддержали Ворожбита, заявив, что в тарифе на мусор заложено 5% на деятельность регоператора. И только сам регоператор решает, куда потратить эти средства. Купить люксовый внедорожник или нанять дополнительных людей для оформления договоров. С договорами ситуация получилась вообще замечательная!

Без бумажки ты букашка

В начале года практически все региональные СМИ в деталях описали, какой бардак творится в сфере заключения договоров с физическими лицами. Люди получали платежки с огромным количеством ошибок. И только одно местное издание — «Красная строка» — еще зимой обратило внимание на то, что ситуация с юридическими лицами гораздо сложнее, чем с жителями. Уже тогда стало понятно, что договоры юрлиц со старыми перевозчиками прекратили свое действие, а работа по заключению новых договоров движется «в час по чайной ложке». Регоператор просто не справляется с наплывом желающих жить в рамках закона — писали наши коллеги 22 февраля 2019 в статье «Почему буксуют мусоровозы и кто отвечает за контейнеры».

И вот спустя 10 месяцев со старта реформы депутаты на октябрьском комитете задали вопрос директору «Зеленой рощи»: какая доля юридических лиц подписала договор с регоператором на вывоз отходов? Оказалось, что из примерно 17 тысяч организаций и фирм необходимый договор смогли заключить лишь около 3 700! То есть львиная доля предприятий избавляется от отходов нелегально! Приезжают к мусорным бункерам на ГАЗелях и выкидывают мусор. А за вывоз бункеров платит население, платят простые граждане! Такая же картина и с несанкционированными свалками. Если у людей нет возможности законно привезти мусор на сортировку, куда им девать свои отходы? По факту получилось, что мусорная реформа из-за своей непродуманности вместо того, чтобы стать надежным заслоном на пути нелегального оборота отходов, сама стала причиной новых проблем. Ответа на вопрос, какой срок установила для себя «Зеленая роща, чтобы заключить контракты с оставшимися 14 тысячами орловских фирм и предприятий, от Ворожбита депутаты так и не дождались. Сколько будет дополнительно взято на работу операторов или агентов, которые займутся этой работой? Ведь если сохранятся темпы 2019-го, то со скоростью 3,5 тысячи контрактов в год Орловская область будет решать задачу с возвращением юридических лиц (которые до реформы сдавали отходы как положено по договорам) в правовое поле еще как минимум до конца 2023-его!

Не стыдно, когда не видно?

Отдельно на заседании комитета встал вопрос о работе сортировочных комплексов. Напомним, в ходе реализации мусорной реформы на полигоны больше не должен попадать неотсортированный мусор. Все, что можно пустить во вторичную переработку, должно отбираться. Между тем, наши коллеги с сайта «ОрелТаймс» опубликовали видео, как на полигоне ТБО сначала загружается, а затем и разгружается большегруз. Причем, вывозит он несортированный мусор. Можно было бы предположить, что это случайность или единичный факт, но депутат Виталий Рыбаков рассказал, что у него есть точно такая же запись с квадрокоптера, только действие происходит не под Орлом, а на мценском полигоне. И на видео абсолютно четко видно, что из машины выгружается мусор в мешках. Хотя по технологии в ходе сортировки мусор обязательно должен извлекаться из мешков и предварительно сортироваться. Более того, свежепривезенный мусор сразу закапывался. А те бункеры, куда по территориальной схеме должны попадать отсортированные и еще годные во вторичное производство отходы, уже замело пылью. И стоят они, скорее всего, только для отвода глаз — вдруг нагрянет какая-нибудь проверка, — отметил Рыбаков.

Что было на полигоне «ЭкоСити» под Орлом, как идет расследование опубликованных в СМИ фактов, господин Ворожбит не пояснил: якобы это самостоятельно хозяйствующий субъект, и регоператор не может контролировать, куда и какой мусор везется. Кстати, всего несколько месяцев назад предыдущий руководитель «Зеленой рощи» Дмитрий Хроменков рассказывал, что как раз в обязанности регоператора и входит следить, чтобы мусоросортировочные предприятия выполняли свои задачи и не сваливали отходы на официально закрытую городскую свалку. По ситуации под Мценском Ворожбит заявил, что лично туда выезжал и фактов выгрузки на полигон несортированного мусора не обнаружил. Что мешает оснастить мценский полигон камерами, депутатам опять же не пояснили.

Обещать еще не значит жениться?

По итогам обсуждения никаких резких заявлений комитет областного совета делать не стал, мол, все со временем наладится и как-то само-собой настроится. При этом, напомним, не затрагивалось еще очень много вопросов и проблем, связанных с работой регоператора. Это и оснащение контейнерами деревень, и проблема вывоза этих контейнеров в распутицу (далеко не во все деревни можно проехать с октября по апрель). Никто не вспомнил о том, что в конце 2019 года закончится срок действия временного разрешения на складирование так называемых «хвостов» у «ЭкоСити». То есть опять придется решать проблему в авральном режиме.

Но, пожалуй, самое интересное, что осталось за кадром обсуждения на комитете областного совета, это тот факт, что 23 мая 2018 года (то есть всего за 12 дней до даты объявления конкурса по выбору регоператора) между компанией «Зеленая роща» и облправительством было заключено соглашение о 200 млн рублей инвестиций до 2021 года в строительство мусороперегрузочных станций. Документ был включен в конкурсную документацию и стал, пожалуй, основным для положительной оценки по критерию обеспеченности объектами по обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО. 2019-ый год уже на исходе, а о реализации подписанного соглашения со стороны «Зеленой рощи» не слышно и не видно. Или этот документ был нужен только для того, чтобы выиграть конкурс по выбору регоператора, а исполнять его изначально никто и не планировал? Кстати, впервые на этот факт (отсутствие у регоператора возможностей для реализации инвестсоглашения) обратили внимание наши коллеги из издания «КоммерсантЪ» в статье «Антимонопольщики присмотрят за мусором в Орле» в №140 от 08.08.2018. В любом случае, судя по происходящему, к теме сбора и утилизации отходов вообще и к работе регоператора в частности нам придется вернутся еще не раз.

Сергей Миляхин