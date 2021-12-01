Мусорная реформа продолжает буксовать

№41 (665) от 1 декабря 2021 г.

На ноябрьской сессии депутаты Орловского областного совета в очередной раз рассмотрели, как в регионе идет, а вернее сказать, буксует на месте мусорная реформа, призванная навести порядок в сфере обращения с отходами. Утешительного мало: полигонов не хватает. Перспективы строительства новых покрыты мраком. Жители продолжают жаловаться на неубранные отходы вокруг контейнеров, а юридические дыры и нестыковки, о которых речь идет уже третий (!) год, законодательный орган, похоже, и не думает закрывать. Хотя облсовет как раз и существует для совершенствования законов, если они не работают или работают из рук вон плохо.

Мухи отдельно – котлеты отдельно

О ходе реализации мусорной реформы в регионе отчитывался руководитель областного департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Григорий Шайкин. Он привычно заявил, что деятельность по сбору, перевозке, сортировке и утилизации отходов в Орловской области жестко регламентирована. Все делается в соответствии с утвержденной территориальной схемой. Вот только о том, что суд обязал эту самую схему изменить, господин Шайкин тактично умолчал. Равно как и не пояснил, было ли выполнено решение суда. («ОС» подробно писала об этом в материале «Великий мусорный облом» 16 декабря 2020 г. http://orelsreda.ru/velikij-musornyj-oblom/).

Что касается сортировки, то в регионе работают пока четыре сортировочных комплекса (о пятом мы расскажем отдельно): под Орлом, в Нарышкино, в Ливнах и Мценске. Их мощность позволяет отсортировать 320 тысяч тонн отходов в год. Но это максимальные возможности. По факту ТКО в регионе образуется меньше. Часть мусора отправляется на вторичную переработку. Часть отходов, которые переработать невозможно, идет на захоронение (это так называемые «хвосты»). По данным Шайкина, сейчас доля «хвостов» составляет примерно 60%. То есть перерабатывать удается (в среднем по региону) чуть более трети мусора. «Хвосты» сейчас везут на два полигона – под Мценском и Ливнами. Под Орлом бывшая городская свалка официально закрыта, а новый построенный полигон так и не запущен в эксплуатацию. Из хороших новостей: на орловских предприятиях по сортировке отходов импортного оборудования нет вообще. Все 100% машин, транспортеров и агрегатов полностью отечественного производства. Что касается работы с населением, то удалось наладить сбор и вывоз отходов лишь у 92,4% жителей. В «медвежьих углах» по-прежнему нет контейнеров и подъездных путей для мусоровозов. Когда, по планам властей, все 100% жителей области будут иметь возможность выбрасывать мусор, как положено по закону, увы, господин Шайкин не уточнил.

При этом депутаты обратили внимание, что регоператор уже вовсю ведет установку контейнеров для раздельного сбора отходов. Может быть, сначала наладить нормальный сбор всех ТКО, а уже потом переходить к следующему шагу – раздельному сбору мусора? – задались справедливым вопросом народные избранники.

Чиновники пояснили, что в 2022 году в рамках федеральной субсидии в размере 12 млн рублей будет приобретён 861 контейнер для раздельного сбора мусора. При этом жителей никто не будет заставлять сортировать бумагу, металл, пластик и т.д. Все гораздо проще: ТКО будут делиться на два ведра: в одно пойдет сухой мусор (все, что можно вторично переработать), в другое пойдут пищевые отходы. Первоначально размещать такие контейнеры будут в образовательных учреждениях, а тариф для них при этом не изменится. Почему первые контейнеры хотят поставить на территории школ? Власти объясняют такое решение необходимостью охранять контейнеры! Плюс дети с раннего возраста будут приучаться к сортировке отходов. Отсортированный мусор по-прежнему будет идти на сортировочные комплексы, чтобы перевозчики не могли в обход сортировки сдать вторсырье и получить за него деньги. Кстати, о деньгах. Григорий Шайкин заявил, что сейчас учреждения оплачивают вывоз мусора по абстрактному нормативу. Когда установят контейнеры для раздельного сбора, можно будет перевести систему оплаты на фактически произведенный объем отходов. Сколько вывезли – за столько и заплатили. Интересно, почему этого нельзя сделать уже сейчас?

Планы есть – полигонов нет

Интересным стало и обсуждение нового полигона в Орле, который никак не введут в эксплуатацию. Как сообщил господин Шайкин, в августе 2021 года руководство «Экополиса» все же получило положительное заключение государственной экологической экспертизы. Кстати, на той же площадке расположен и одноименный мусоросортировочный комплекс, который станет уже пятым в регионе. Сейчас сотрудники «Экополиса» ведут работу по включению объекта в реестр полигонов и получению лицензий на необходимые виды деятельности. Предположительный запуск объекта намечен на ближайшую весну.

Продолжается модернизация сортировочного комплекса в Мценске. Правда, никаких деталей Шайкин не раскрыл. Зато обнадежил, что в Новосильском районе инвестор планирует построить мусоросортировочный комплекс с полигоном. Сейчас ведется разработка ПСД на этот объект. Также идет подготовка ПСД на новый полигон в Мценском районе – там предприятие исправляет замечания, полученные после прохождения документов через государственную экспертизу.

У депутатов выступление господина Шайкина вызвало бурю эмоций. Особенно резкой была реакция бывших глав районов.

– Я не понял, о каком полигоне с площадкой сортировки во Мценске вы говорите? Площадка есть во Мценском районе. Занимается «Росресурс». О каком захоронении отходов может идти речь, если «Росресурс» уже три месяца деятельность не ведёт, за аренду земельного участка, который якобы они разрабатывают и экспертизы проходят, данное предприятие не платит муниципалитету! Они заплатили 360 тысяч, а должны за землю еще миллион! Предприятие не работает. Кстати, «Экополис» потихоньку поглощает «Росресурс». Мне не понятно, с кем мы будем иметь дело в Орловской области, с монополистом? – эмоционально выступил зампредседателя облсовета, бывший глава Мценского района Иван Грачёв.

Шайкин сделал вид, что не понимает, как «Экополис» может кого-либо поглотить, если предприятие еще не начало работу, а только получает необходимые документы. И то не в Мценске, а в Орле. А в Мценске новый полигон разрабатывает другой инвестор (увы, кто именно, Шайкин не назвал). Затем свое веское слово высказал коллега Грачева и бывший глава Ливенского района Юрий Ревин: «В Ливенском районе давно переполнен полигон. Скоро революция будет. Жители Здоровецкого поселения уже выходили на автодорогу и перекрывали ее. И ситуация там – высыпать отходы некуда! Высыпают рядом – в ров. Ситуация выходит из-под контроля! Землю там надо срочно находить и строить новый полигон. А мы о каком-то раздельном мусоре говорим…»

«Бардак такой, что противно говорить»

Одной из проблем, которую так и не смогли решить в ходе мусорной реформы остается состояние контейнерных площадок. По действующему закону оборудовать и содержать контейнерные площадки должны местные власти. Вот только тариф за вывоз мусора целиком поступает региональному оператору, который эти самые площадки и эксплуатирует. Получается, муниципалитеты должны тратить средства из своих бюджетов, чтобы регоператору было удобнее жить? Не логичнее ли выделять землю регоператору, чтобы он строил контейнерные площадки исходя из своих потребностей и возможностей? Правда, для этого необходимо выйти с законодательной инициативой. Вот только облсовет почему-то категорически не хочет этого делать.

А следствием является бардак, который творится на контейнерных площадках. Депутат Лариса Удалова рассказала, что лично видела, как мусоровоз забрал отходы из контейнеров, а рассыпавшийся при погрузке мусор остался лежать на площадке.

«Заводской район у всех на устах. Там крысы всюду бегают. Бардак такой – противно говорить. Может, надо разработать единую областную программу, чтобы региональный бюджет тоже приобретал контейнеры, чтобы чистота была на площадках для сбора отходов. И необходим жёсткий контроль за вывозом и уборкой мусора», – не скрывая эмоций, заявила Удалова.

Кстати, помимо содержания площадок, есть и серьезные проблемы с самими контейнерами. Руководитель «Зеленой рощи» Александр Муромский рассказал, что за допущенные нарушения в работе регоператор в этом году взыскал с перевозчиков 3 млн рублей штрафов. Но контейнеров действительно не хватает. А люди никак не привыкнут к новой схеме обращения с отходами. Например, на площадки выносят строительный мусор или автомобильные покрышки, которые не являются ТКО, и регоператор не должен этот мусор вывозить. Правда, куда везти покрышки (конкретные адреса, где у жителей примут те же отработанные шины), так никто и не сказал. Хотя, по нашим данным, один из сортировочных комплексов недавно приобрел установку по утилизации покрышек. Нет контроля и за нелегальными перевозчиками, которые по объявлениям соглашаются вывезти у людей строительный мусор, но вместо полигонов везут его в ближайший бункер частного сектора. Вопрос можно было бы решить через установку камер наблюдения возле бункеров с последующей передачей материалов в суд. Вот только примет ли суд доказательства, собранные таким образом? Похоже, здесь опять необходимо менять законы.

Учредитель учредителю не указ?

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин поинтересовался, когда наконец будет наведен порядок в работе регоператора, который регулярно попадает в крупные скандалы, то «закупая» несуществующие контейнеры, то приобретая автомобили и выплачивая отдельным сотрудникам фантастические зарплаты и премии (что детально отразила в отчете по результатам проверки деятельности «Зеленой рощи» областная Контрольно-счетная плата). Григорий Шайкин ответил, что профильный департамент никак не может влиять на регионального оператора: дескать, есть учредитель – «Корпорация развития Орловской области» – и все вопросы нужно адресовать ему. Такой демагогии не стерпел даже спикер Леонид Музалевский, напомнивший, что «Корпорацию развития» учредило правительство Орловской области, а департамент, которым руководит господин Шайкин, – это структурное подразделение правительства. Так что как учредитель учредителя департамент вполне может контролировать работу «Зеленой рощи» – было бы желание.

Что же касается проверки КСП, то ее результаты направлены в правоохранительные органы, и есть надежда, что порядок все же будет наведен.

Дело ясное, что дело темное

Крайне болезненный для жителей области вопрос о формировании тарифа на вывоз мусора поднял депутат Евгений Косогов. Напомним, после начала мусорной реформы среднестатистическая орловская семья стала платить по этой строке квитанции примерно в три раза больше. При этом в тарифе появилась лишь одна новая составляющая – сортировка отходов. И эта составляющая явно не «тянет» на две трети от нового тарифа. Депутат Косогов поинтересовался, из какого объема мусора рассчитывался тариф, если по факту сортировочные комплексы заявляют об объеме порядка 210 тысяч тонн, а в схеме обращения с отходами заложена существенно большая цифра.

Григорий Шайкин заявил, что тариф основан исключительно на основании фактически привезенных отходов. Вот только тут явная нестыковка: до старта реформы мусор везли точно в тех же объемах, что и после. С чего тогда тариф вырос в три раза, если объем мусора остался прежним, а добавившаяся сортировка составляет лишь малую часть в новом тарифе? Кстати, о том, что тариф необходимо пересчитать с учетом реального объема привезенного на сортировку мусора, говорилось и в решении суда. Вот только никаких изменений тарифа в последнее время не происходило. Так что вопросы по поводу соответствия тарифа реальному положению вещей все еще остаются.

И, пожалуй, самый интересный вопрос, который депутаты почему-то постеснялись озвучить. Как знают все в Орловской области, жители частного сектора платят за вывоз мусора больше, чем жители многоэтажек. Когда утверждали разницу в тарифах, людям объяснили, что в частном секторе образуется много растительных остатков, поэтому и тариф выше. Однако недавно «Зеленая роща» заявила, что растительные остатки будет вывозить только за отдельную плату – в тариф это не входит. Тогда может ли кто-нибудь простым русским языком объяснить, почему жители частного сектора платят больше, чем обитатели многоэтажек? Каких именно отходов там образуется больше, чем в типовой квартире? А если вдруг регоператор решил, что растительные остатки не входят в тариф, почему этот тариф не был пересчитан?

Кстати, вопрос об организации сбора и вывоза отходов опять рассмотрят на профильном комитете, но уже в расширенном составе, чтобы узнать мнение не только регоператора и чиновников, но и перевозчиков, сортировщиков, а также владельцев полигонов.

Сергей Миляхин