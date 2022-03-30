Мусорная реформа: виртуальные контейнеры и реальные сроки

№11 (680) от 30 марта 2022 г.

На минувшей неделе информационной бомбой стало сообщение о совместной операции нескольких силовых ведомств. Происходящим в сфере обращения с отходами плотно занялись прокуратура, УФСБ и региональное управление экономической безопасности МВД. В итоге в отношении экс-директора фирмы-перевозчика отходов завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Первый пошёл!

Как сообщается в официальном пресс-релизе УФСБ по Орловской области, установлено, что 9 июня 2020 года между ООО «УК «Зеленая роща» и ООО «Экологистик» был заключен договор аренды с последующим правом выкупа

1 288 контейнеров для накопления ТКО на общую сумму 12 миллионов 100 тысяч рублей. После заключения договора экс-директор ООО «Экологистик» совместно с представителями заказчика подготовил фиктивный отчет о поставке и передаче контейнеров, которых фактически не существовало. В результате реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, на расчетный счет организации, возглавляемой злоумышленником, в период с июля по октябрь 2020 года были перечислены денежные средства в сумме 9 миллионов 680 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

«В отношении бывшего директора ООО «Экологистик» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время осуществляются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – сообщили в ведомстве.

В этой истории обращает на себя внимание тот факт, что в совершении сделки участвовали две стороны. Однако о каких-либо задержаниях в руководстве компании-регоператора не сообщается. Между тем отношения ООО «Экологистик» и регионального оператора «Зеленая роща» с самого начала попали в центр внимания СМИ благодаря необычным условиям сотрудничества.

Перед законом все равны, но некоторые равнее

Так, например, издание «ОрелТаймс» пошагово, постранично и даже построчно разобрало контракт, который летом 2019 года регоператор заключил с московской компанией ООО «Экологистик» без проведения каких-либо конкурсных процедур. Напомним, перед этим «Зеленая роща» расторгла контракт с другим подрядчиком. Поэтому все цифры и объемы вывозимых отходов, а также стоимость этой работы – все было еще достаточно свежо в памяти и находилось в открытом доступе. Сравнение условий, на которых работали прежний перевозчик и новый, вызвало у журналистов, мягко говоря, сильное удивление. https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/kak-i-za-schjot-kogo-v-orle-deljat-musornyj-rynok/

Предыдущему перевозчику «Зеленая роща» платила по 193,03 рубля за каждый кубометр вывезенного мусора, а новому перевозчику (напомним, выбранному без проведения каких-либо конкурсов) – уже по 283,81 рубля за куб. Но деньги, как оказалось, были не единственным важным фактором в этом договоре. Вот что писали наши коллеги:

«Любопытно выглядят и сами условия нового договора, подготовленного регоператором для «Экологистик». Их можно назвать практически сказочными. Как следует из документации, оплачивать перевозчику выполненные работы «Зелёная роща» будет в течение трёх дней с момента подписания соответствующих актов – в то время как остальным участникам мусорного рынка – в течение 30. Другие перевозчики должны вести фото- и видеофиксацию мест накопления ТКО до и после вывоза мусора, а также предоставлять такие материалы в течение 24 часов по требованию регоператора. От «Экологистик» такой работы не требуют. Устранять допущенные нарушения всем участникам мусорного рынка необходимо незамедлительно после выставления соответствующих претензий, а именно – справиться с проблемой за сутки. Три компании времени зря терять не могут – уже в течение часа регоператор должен знать, какие меры предпринимаются, для убедительности необходимо приложить фотоматериалы. «Экологистик» этой «повинностью» не обременён.

Что до контроля и прав регионального оператора, то в случае с компанией «Экологистик» у «Зелёной рощи» практически нет никаких рычагов воздействия на перевозчика. Например, регоператор обязан предупредить компанию о планируемой выездной проверке не позднее, чем за 24 часа. За которые, позволим себе небольшое отступление, можно убрать не только весь район, но и при желании – город. Что до остальных перевозчиков, то им сообщат о проверке за час», – писало издание «ОрелТаймс» 9 июля 2019 года.

Необычные отношения регоператора и нового перевозчика не укрылись и от аудиторов областной Контрольно-счетной палаты. Так, в свое время «Орловская среда» в статье «Несите ваши денежки – нам премии нужны» в №34 (658) от 29 сентября 2021 г. http://orelsreda.ru/nesite-vashi-denezhki-nam-premii-nuzhny/ цитировала фрагмент из отчета КСП: «в нарушение требований федерального законодательства «Зеленая роща» закупила контейнеры и бункеры для сбора мусора на сумму 20,3 миллиона рублей у единственного поставщика – ООО «Экологистик» – без осуществления конкурентных процедур и при этом не разместила информацию об осуществлении данной закупки в Единой информационной системе, как того требует установленный порядок. По четырем закупкам – и снова у единственного поставщика – на услуги по уборке контейнерных площадок на общую сумму 57 миллионов рублей вообще отсутствуют обоснования потребности в закупке и начальной цены договора. Также КСП выявила, что разным поставщикам услуг за одни и те же услуги «Зеленая роща» платила по-разному. В частности, в рамках договоров аренды транспортных средств, заключенных с ООО «Экологистик», цена за одну тонну транспортирования ТКО варьировалась от 7 тысяч 95 рублей до 12 100 рублей (при этом договоры эти (до 100 тысяч рублей каждый), как отмечает КСП, заключались с признаками искусственного дробления закупки). А победителю аукциона ООО «Экоград» за перевозку той же самой тонны мусора по тем же самым маршрутам платили 1 846 рублей. Разница в цене – шестикратная!»

В нашем материале перечисляется довольно внушительный список «подвигов» руководства регоператора, в том числе и фантомные контейнеры, которых не удалось обнаружить в ходе проверки КСП. Связаны ли эти контейнеры с «Экологистик», или же «Зеленая роща» использовала и другие противозаконные схемы для увода денег, пока понять довольно сложно. Но опрошенные нами участники рынка сбора, перевозки и обработки ТКО уверены: если как следует покопаться в делах регоператора, то можно найти гораздо больше интересного, чем одни только фантомные контейнеры.

А был ли мальчик?

Кстати, история с контейнерами попала в публичное поле еще в 2020 году. Наше издание подробно писало об этом в статье «Зеленая роща»: начало конца?» в №30 (609) от 19 августа 2020 г. http://orelsreda.ru/zelenaya-roshha-nachalo-kontsa/ Напомним, депутаты областного совета на профильном комитете пытались понять: где новые контейнеры, которые закупал регоператор? История на тот момент тянулась уже год. Предъявить народным избранникам купленные по завышенным ценам бункеры представлялось довольно сложно. Причина в том, что параллельно с приобретением новых контейнеров регоператор занимался ремонтом уже существующих. Поэтому часть сияющих краской бункеров и контейнеров для сбора ТКО на поверку оказывалась не новыми, а просто прошедшими ремонт емкостями. И в этой связи хороший вопрос: можно ли доверять участникам «мусорного рынка», которые утверждали, что видели «свежие» контейнеры с логотипом «Экологостик»? Самое же примечательное в этой истории, что происходило всё на глазах как у жителей, так и у людей в погонах. Ведь все манипуляции чуть ли не пошагово фиксировались и отражались в местных СМИ. Поэтому нам остается только ждать, получит ли продолжение история с виртуальными контейнерами? Обратят ли внимание люди в погонах на участие в этом деле второй стороны, а именно компании-регоператора? Наконец, будет ли привлечена к процессу и в качестве кого Корпорация развития Орловской области, которая не просто курирует всю мусорную реформу, но и является учредителем регоператора, то есть прекрасно осведомлена обо всех делах, которые происходят на рынке обращения с ТКО?

Пока же, как пишут наши коллеги из издания «ОрелТаймс», результаты деятельности Корпорации развития области рассмотрели на мартовском комитете по бюджету облсовета. За последние 5 лет в кресле директора корпорации успели посидеть 5 человек. В самом начале выступления аудитор КСП области Надежда Кутузова сообщила, что корпорация не оправдывает вложенные в неё средства и работает неэффективно. Ныне действующий ее руководитель Николай Шин признал, что есть и его вина в низкой эффективности деятельности корпорации. Затем добавил, что в настоящее время возбуждены уголовные дела против бывших сотрудников организации, которую он возглавляет с апреля 2021 года, а также согласился с тем, что «Зелёная роща» не выполнила инвестиционное соглашение и не вложила 90 млн рублей в реализацию контракта. После обсуждения работы корпорации и её «дочки» – «Зелёной рощи» депутаты комитета единогласно признали неудовлетворительной работу Николая Шина и решили просить губернатора его уволить, – пишет издание.

Сергей Миляхин