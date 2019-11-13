Мусорная реформа: вперед на всех тормозах!

№38 (575) от 13 ноября 2019 г.

Мы продолжаем серию публикаций о первых итогах „мусорной реформы“, которая стартовала с начала 2019 года. В прошлый раз мы познакомили с точкой зрения на происходящее депутатов областного совета. Теперь дадим нашим читателям взглянуть на происходящее глазами людей, которые непосредственно участвуют в бизнесе по сбору, перевозке, сортировке и захоронению отходов. Хотя перемены к лучшему заметны, но остается ряд проблем, которые не дают двигаться дальше.

Гладко не было даже на бумаге

Пожалуй, самое большое разочарование вызвала территориальная схема обращения с отходами. Это документ, в котором детально должно быть прописано все от А до Я. И сколько какого мусора где образуется, и куда его повезут, и где он будет отсортирован, и что самое интересное — куда денут остатки (так называемые “хвосты”), которые невозможно пустить во вторичную переработку. А это, на секундочку, практически треть от всего образующегося мусора!

Совсем недавно в области утвердили изменения в эту самую схему. В теории все “хвосты” (уже по измененному и дополненному документу) должны быть захоронены на построенном по всем правилам полигоне. Вот только есть один маленький нюанс. В Орловской области всего два официально действующих полигона — под Ливнами и под Мценском. А львиную долю отходов образуют Орел и примыкающие районы. А законно действующего полигона под Орлом официально нет — есть не отвечающая никаким нормам и правилам городская свалка. Мина замедленного действия разорвется уже меньше чем через месяц. Сейчас сортировкой отходов под Орлом занимается предприятие “ЭкоСити”. Его руководитель Юрий Парахин на недавней пресс-конференции рассказал орловским СМИ, что у него есть разрешение только на временное хранение “хвостов” и только до декабря. После 1 декабря везти свои 30% “хвостов” на площадки для временного хранения “ЭкоСити” уже не сможет. А обещанный областными чиновниками завод “ЭкоПолис”, который имеет полигон для захоронения остатков, все еще не запущен в эксплуатацию. Впрочем, этот маленький факт не помешал ответственным лицам включить несуществующее предприятие “ЭкоПолис” в территориальную схему обращения с отходами.

Есть и еще один неприятный момент, упущенный в территориальной схеме. Помимо твердых коммунальных отходов (которые образуются в жилищах орловцев и за которые все жители платят “Зеленой роще”) в городе есть отходы от строительства, сухие ветки, оградки и памятники с кладбищ, автомобильные покрышки, несанкционированные свалки. И все это не попадает под определение ТКО – эти отходы необходимо везти на полигон для захоронения. Но этот объект, как уже говорилось, существует лишь на бумаге. В итоге, как заявил руководитель “ЭкоСити” Юрий Парахин, к нему везут всё. То есть 60% поступившего мусора — вообще не ТКО и по закону поступать на сортировку не должны. Чтобы хоть как-то выкрутиться из сложившейся ситуации, предприятие вынуждено было уже после старта реформы заняться модернизацией своего комплекса. Здесь приобрели оборудование по переработке веток, строительных материалов. В планах создание еще нескольких агрегатов (все, что может сгореть, переработают в РДФ-топливо, а что не удастся сжечь — переработают в почво-грунтовую смесь). А вот областные чиновники играют в молчанку: что будет с “хвостами” после 1 декабря? Кто заплатит за перевозку скопившихся орловских «хвостов» под Мценск? Опять жители? Что будет, когда заполнится мценский полигон компании “Росресурс”? Ведь по тем цифрам, что отражены в терсхеме, он заполнится орловскими “хвостами” всего за 1 год? Когда заработает и заработает ли вообще “ЭкоПолис”? Какой вариант предусмотрели власти, если предприятие не начнет деятельность в 2021 году (а оно должно было заработать еще с 1 января 2019-го)? Эти вопросы, похоже, не волнуют и депутатов, так как на заседании профильного комитета облсовета тему “ЭкоПолиса” вообще обошли стороной.

Были денежки ваши — станут наши!

Особенно возмутительно и цинично выглядит территориальная схема в той части, которая касается тарифов для жителей. Сейчас, по признанию сразу нескольких участников рынка, нормативы объемов образующегося в многоэтажках мусора многократно завышены. То есть рядовые орловцы платят регоператору по теоретической схеме (где указана цифра “с потолка”), а перевозчикам и сортирующим предприятиям регоператор перечисляет полученные от орловцев деньги уже не по теории, а по факту, зафиксированному на весах. Куда же девается разница между собранными по теории с жителей средствами и теми деньгами, которые получают участники схемы за реально проделанную работу? Ответ на этот вопрос должен дать областной суд. Как заявил на пресс-конференции Юрий Парахин, он намерен судиться с профильным областным департаментом, сотрудники которого и заложили в схему несуществующие объемы мусора. А ведь платят за эти несуществующие объемы простые жители — именно на основе цифр территориальной схемы и сформирован тариф на вывоз ТКО! По закону первые полгода в области должны были вестись натурные измерения (и они велись, о чем гордо докладывал с трибуны руководитель профильного депарамента господин Блохин). А во второй половине года уже по факту — сколько же тонн отходов везли на полигоны — должна была пройти корректировка. Юрий Парахин обратил внимание журналистов на то, что корректировки объемов образования отходов в Орловской области не произошло!

По проекту на завод в 2019 году должны были привезти 240 тысяч тонн отходов. По факту в конце октября “ЭкоСити” получил только 111 тысяч тонн. Если учесть еще два месяца, оставшихся до конца года, то в итоге за год завод получит на сортировку порядка 135 тысяч тонн. И это при том, что, по утверждению Парахина, 60% привезенного мусора вообще не попадает под определение ТКО. То есть, если перевести проценты в тонны, получится, что жители областного центра и нескольких прилегающих районов производят за год от 60 до 80 тысяч тонн мусора. А вся область вместе с районами — порядка 205 тысяч тонн ТКО, — заявил Парахин.

Но и этого мало. В измененной территориальной схеме часть отходов забрали с “ЭкоСити” и передали их на сортировку пока несуществующему и непонятно когда заработающему “ЭкоПолису”. Но и на этом странности не заканчиваются. Как заявил Парахин, пока несуществующему предприятию заложили практически в два раза больший тариф на сортировку и утилизацию отходов. Почему и на основании чего двум идентичным предприятиям устанавливают такие разные тарифы, необходимо разбираться компетентным органам. Но уже сейчас понятно, что чиновники, причастные к мусорной реформе, никем не контролируются и могут творить все, что захотят. Мы подробно остановимся на этом чуть ниже. Пока же добавим лишь такой замечательный штрих. Формально изменения в территориальную схему прошли процедуру общественных обсуждений. Почему формально? Потому что по факту все предложения и пожелания принимались только в письменном виде. Никаких разъяснений, пояснений, встреч с жителями, где можно было бы задать вопросы ответственным лицам и озвучить предложения — не было. При этом Юрий Парахин отметил, что только его предприятие подготовило внушительный пакет поправок и вопросов к территориальной схеме. И вишенка на торте: в итоговом документе по результатам якобы проведенных общественных обсуждений никаких упоминаний о поправках, предложенных “ЭкоСити”, ни слова, ни полслова. Что стало с другими поправками, какие из них были приняты, а какие отклонены и по какой причине — ничего этого найти на официальном портале области нам не удалось.

Резиновые 5%

К сожалению, на пресс-конференцию не пришел ни один представитель регионального оператора “Зеленая роща”. Между тем, вопросов к регоператору скопилось более чем достаточно. Так, например, на последнем заседании комитета областного совета была затронута тема приобретения управляющей компанией люксовых внедорожников. Тогда за “Зеленую Рощу” вступились областные чиновники и заявили, что в тарифе на ТКО заложено 5%, которые регоператор может тратить на свои нужды. На оплату офиса, на покупку автомобилей, на зарплаты сотрудников. И вот тут-то и возникает самый интересный вопрос: а кто следит, чтобы “Зеленая Роща” тратила именно 5%, а не больше? Ведь если верить Парахину, тариф для граждан рассчитан таким образом, что не соответствует реальным объемам мусора. А это означает, что регоператор оставляет себе гораздо больше, чем 5%. Напомним, после смены руководства“Зеленая Роща” сменила тесный офис на просторное помещение площадью 2 тысячи квадратных метров на Щепной площади. Здесь сразу же развернулся дорогостоящий ремонт (по примерной оценке он обошелся в сумму порядка 5 миллионов рублей), была закуплена офисная техника и мебель, затем приобрели еще и иномарки. Более того — денег у регоператора на счетах так много, что организация даже стала спонсором строительства детской площадки в Хотынце. Новость об этом размещена на сайте самого регоператора 29 августа, правда, сумма спонсорской помощи скромно не указана. Но в сети Интернет много предложений о создании аналогичных спортивных объектов со всем необходимым инвентарем. Так что в ценах 2019-го года речь идет о сумме в рамках от полумиллиона до миллиона рублей (возьмем для отсчета “золотую середину” в 750 тысяч рублей). И это, напомним, помимо всех остальных расходов регоператора! Например, орловская компания-регоператор стала членом ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна». Только первоначальный вступительный взнос составил 600 тысяч рублей плюс годовая плата за членство в ассоциации — еще 150 тысяч. И всё это за те “резиновые” 5% от собранных с жителей средств, которые по закону “Зеленая Роща” может оставлять себе!

Почему мы говорим о жителях, а не о предприятиях и организациях? Это еще один вопрос, который хотелось бы задать не пришедшему на пресс-конференцию руководству “Зеленой Рощи”. Напомним, спустя 10 месяцев после старта реформы из примерно 17 тысяч орловских организаций и фирм необходимый договор с регоператором на вывоз отходов смогли заключить всего лишь около 3700! То есть львиная доля предприятий избавляется от отходов нелегально. По ночам к мусорным бункерам приезжают на ГАЗелях и выбрасывают мусор (в том числе и не относящийся к ТКО, что подтверждают слова Парахина). А за вывоз этих бункеров платит население, платят простые граждане. Мало того, что орловцы отнюдь не богачи, так еще и подобный бардак (когда вместо ТКО на сортировку везут строительные и промышленные отходы) прямо противоречит сути проводимой мусорной реформы. На заседаниях городского штаба по проблемам обращения с отходами этот вопрос озвучивается регулярно. И поэтому очень хотелось бы узнать, какие именно меры намерен предпринять регоператор, ведь если темпы заключения договоров с юридическими лицами останутся прежними, то на подписание бумаг тогда уйдет несколько лет?

Утром – по три рубля, вечером – по пять

Опять вернемся к затронутой в прошлой нашей статье теме. Как уже писала „Орловская среда», на октябрьском заседании комитета областного совета депутат Руслан Перелыгин заинтересовался судьбой новых контейнеров, приобретенных регоператором. Директор “Зеленой рощи” Александр Ворожбит заявил под объективы телекамер, что контейнеры привезены. Однако уже после комитета мы встретились с человеком, который знаком с ситуацией изнутри. Наш собеседник продолжает настаивать, что контейнеры в Орел не поступили. Хотя в конкурсной документации (которая находится в свободном доступе на портале госуслуг) черным по белому написано, что оплата производится после подписания актов приема-передачи товара. Между тем, деньги перечислены — это признал на комитете и сам Ворожбит. Контейнеров никто не видел. Лучшим ответом от регоператора на сомнения депутатов и общественности могла бы стать публикация фотографий новых контейнеров, а еще лучше актов их приема-передачи. Кстати, и помимо такой мелочи (поставлен товар или нет) — в аукционной документации масса интересного. Давайте пройдемся по самым ярким деталям закупки мусорных контейнеров № 319 082 792 25.

Первое, что бросается в глаза – это “закупка у единственного поставщика”. В России же одно-единственное предприятие производит мусорные контейнеры? Другие производители не делают ничего подобного? Теперь посмотрим на цены. Буквально несколькими месяцами ранее та же “Зеленая Роща” на том же портале уже размещала документы на приобретение 300 контейнеров. В середине мая за 300 контейнеров объемом 0,75 куба предприятие заплатило 1 миллион 553 тысячи рублей. Или по 5 177 рублей за каждый контейнер. Но почему-то спустя всего несколько месяцев “Зеленая Роща” закупает точно такие же контейнеры (объемом 0,8 куба) по цене уже 9 355 рублей. Надеемся, орловцы в курсе хотя бы в общих чертах, какие темпы инфляции в России в 2019 году? Стоит ли говорить, что и по другим контейнерам, которые регоператор приобрел в сентябре у единственного поставщика, цены существенно отличаются. И что важно, отличаются и от тех, что были весной, и от тех, что без труда находятся сейчас через Яндекс среди действующих предложений других российских производителей.

Куда уходят деньги

Теперь вновь обратимся к тем самым 5%, заложенным в тариф на вывоз ТКО, которые «Зеленая роща» может тратить на собственные нужды, в том числе и на зарплаты своим сотрудникам и руководителям. Вопрос о зарплатах директору регоператара задал на октябрьском заседании комитета облсовета депутат Перелыгин, и тогда господин Ворожбит ответил, что премии себе он не начисляет, а его зарплата – «всего» порядка 100 тысяч рублей. Однако наши коллеги из издания “Орловские новости” смогли раздобыть документы и выяснить, сколько же на самом деле получает руководитель “Зеленой рощи”. Процитируем публикацию «ОН»:

“Назначен Ворожбит на должность был в апреле этого года. Уже в мае он получил более 141 тысячи рублей, из которых 50 тысяч была премия. В июне сумма составила уже 171 тысячу рублей, из которых 50 000 тоже была премия. В июле премия выросла до 100% плюсом к окладу в 175 тысяч. Итого выходит 275 тысяч в месяц. Это именно та сумма, которую озвучивал Перелыгин на облсовете, и которую Ворожбит публично опроверг. К слову, в августе он снова получил 100 тысяч рублей премии и 130 тысяч заработной платы.

Его первый заместитель Алексей Козеев, который в этом году стал одним из победителей конкурса «Молодые кадры Орловщины» с проектом на мусорную тематику, получал от 120 до 140 тысяч рублей в месяц, из них ежемесячная премия – от 40 до 60 тысяч рублей. Заместитель Ворожбита по правовой работе получает стабильные 140-150 тысяч, с такой же стабильной премией в 60-70 тысяч. Столько же начисляют и заместителю по финансам. Ее зарплата за август составила 164 тысячи рублей, из которых 70 тысяч — премия. Начислял такие баснословные зарплаты для нашей области бухгалтер, зарплата которой также около 130 тысяч рублей (премия – 50 000 рублей). Начальники отделов получают в районе 75 тысяч. А главный инженер и того больше – на уровне заместителей по 130-140 тысяч”, — писали наши коллеги в статье “Барвихинские аппетиты. На что «Зеленая роща» тратит деньги орловцев” https://newsorel.ru/fn_496809.html

От себя хотелось бы добавить, что все те же “резиновые” 5% в части выплаты зарплат сотрудникам „Зеленой рощи» должны тратиться в соответствии со штатным расписанием, где прописаны твердо фиксированные оклады. Положение о премировании еще в начале года в «Зеленой роще» утверждать не стали на основании того, что по основным зарплатам сотрудники регоператора и так получают довольно неплохие суммы (по сравнению с теми же энергетиками, газовиками, руководителями МУПов и ГУПов). Проверить начисление дополнительных надбавок и премий (если вдруг прокуратура все же наберется храбрости тронуть эту контору) довольно просто — ведь со всех этих платежей, в том числе и премий, от которых на комитете открещивался господин Ворожбит, платятся налоги и отчисления в различные фонды. Так что установить реальный размер зарплат — дело техники. Было бы желание.

На темной стороне Луны

Кроме всего вышеперечисленного в деятельности регоператора существует ряд моментов, которые скрыты от любопытных глаз простых орловцев. Например, идет судебная тяжба с перевозчиками. По нашим данным, на момент работы над материалом в судах находилось 9 исков только от одного предприятия “ЭкоГрад”. В частности, регоператор в одностороннем порядке изменил методику расчета транспортируемых отходов, тем самым уменьшив и сумму оплаты за уже проделанную работу на 35-40% по сравнению с первоначально установленными в контракте суммами. Речь о сумме примерно в 40 миллионов рублей. Точку в споре должен поставить суд.

Никто не задается вопросом о судьбе инвестиционного соглашения, которое стало ключевым во время выбора регоператора. А между тем, “Зеленая роща” обещала в ближайшие годы инвестировать 200 миллионов рублей! И сроки прописаны очень жестко. Между тем, по обещаниям 2019-ого года еще и конь не валялся. Ни по одному из 4-х объектов, на которые планировалось потратить эти две сотни миллионов, движения не наблюдается.

Никто так и не услышал ни от регоператора — на комитете облсовета, ни от господина Парахина – на пресс-конференции – ответа на вопрос, существует ли видеофиксация на выезде с сортировки завода “ЭкоСити”? Еще зимой шла речь о том, чтобы отходы строго поступали на сортировку, а не закапывались в теле полигона. Летом появилась съемка с квадрокоптера (опубликованная на сайте “ОрелТаймс” 10 июля в материале “Кто роется по ночам на «ванадиевом биореакторе» «ЭкоСити?“). На видеозаписи четко видно, что несортированный мусор (в пакетах) загружается в мультилифты и выгружается на недействующем полигоне. Ни на какое захоронение “хвостов”, зафиксированное на видеозаписи, это не похоже. А чиновники и природоохранная прокуратура предпочли громко замолчать эту тему, вместо того, чтобы провести полное и детальное расследование — что это было?

Во время подготовки этой статьи в редакцию обратились другие участники «мусорного» рынка, рассказавшие о своих бедах. Так что в ближайшее время мы вернемся к мусорной теме и познакомим читателей с не менее интересными подробностями, которые мы просто физически не смогли вместить в рамки одной газетной статьи. Кроме того, по запросам и обращениям депутатов несколько ведомств сейчас проводят проверки. Идут и уже упомянутые судебные процессы (кстати, кроме “ЭкоСити” иски к департаменту по поводу территориальной схемы подал перевозчик “ЭкоГрад”). Так что в ближайшее время мы получим уже правовую оценку деятельности профильных чиновников, курирующих мусорную реформу, и оценку действий самого регионального оператора “Зеленая роща”.

Сергей Миляхин