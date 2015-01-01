Мусорная революция забуксовала

№7 (455) от 8 марта 2017 г.

В Орловской области вскрылись серьезные проблемы с введением института регионального оператора, который, напомним, с 1 января 2017 года должен был координировать работу всей цепочки по сбору, вывозу и последующей переработке твердых коммунальных отходов. В Торгово-промышленной палате собрали за «круглым столом» всех, кто имеет отношение к этой сфере, чтобы выслушать их пожелания и узнать о «болевых точках». От журналистов заседание «круглого стола» в экстренном порядке закрыли, однако на последующей пресс-конференции некоторые детали все же предали огласке. Хоть и через третьи руки, а также в очень усеченном объеме, но картина вырисовывается безрадостная. Напомним, областные чиновники с завидным постоянством заявляют, что Орловская область в числе лидеров по революционным преобразованиям в сфере утилизации отходов. Между тем, с точки зрения людей непосредственно работающих с отходами, ситуация выглядит несколько иначе.

Просчеты в расчетах

Ряд негативных моментов, действительно, не зависит от местных «рукамиводителей». Например, на Орловщине выбрать к 1 января регоператора оказалось невозможно из-за того, что на федеральном сайте torgi.gov.ru просто отсутствовал раздел, где можно было бы разместить документацию по отбору оператора. И на эти грабли наступили все области без исключения. Однако есть ряд компонентов, которые должны были заработать у нас без всяких сбоев. В частности, еще в прошлом году под Орлом должен был быть запущен «ЭкоТехноПарк», включающий новый полигон и высокотехнологичный мусороперерабатывающий завод. 2016-ый завершился и уже идет третий месяц 2017 года, но завод так и не запущен. Более того, экологическая организация «Зеленый патруль» провела в 2016-ом обследование орловских свалок и полигонов, после чего пришла к выводу, что «ЭкоТехноПарк» находится в опасной близости к памятнику природы балке «Непрец». Похоже, что решать проблемы за счет уничтожения памятников становится славной орловской традицией. Возникли сомнения у экологов и по поводу того, насколько возрастут тарифы для населения, после того как инвестор вложит в проект сотни миллионов и начнет «отбивать» затраты. Но на тарифах мы остановимся отдельно. Пока же об инфраструктуре.

Напомним, летом 2013-ого орловским журналистам презентовали еще один грандиозный проект — сортировочный завод «ЭкоСити», который собирались строить рядом с уже существующим полигоном ТБО. Но «воз и ныне там», причем уже скоро отметит 5-летний юбилей стояния без движения. На пресс-конференции, нам рассказали, что у этого конкретного завода очень много проблем с площадкой, где он расположен. Завод «ЭкоСити» до сих пор не получил лицензию. Но что характерно, его уже включили в территориальную схему по обращению с отходами — еще одну гордость областных властей, о которой они много и часто говорят. Как можно было включать в схему неработающий элемент, который, кстати, вообще может и не заработать — надеемся, мы сможем узнать, когда власти все же решатся на открытое общение с журналистами.

Звериный оскал капитализма

Еще интереснее оказалась ситуация в Орловской области с уже существующей переработкой мусора. К сожалению, опять же через третьи руки, но журналисты узнали, что заявленные выгоды от переработки и последующей продажи вторсырья натолкнулись на… банальное желание побольше заработать. Существующие немногочисленные предприятия по переработке отходов пожаловались на то, что не могут продать переработанное вторсырье. Склады завалены переработанными отходами, а сбыть их невозможно. Заводы, которые используют вторсырье, существенно подняли планку по качеству поставляемого вторсырья. Но когда строится завод, закладывается определенное качество конечного продукта переработки. И если потом повысить планку — завод окажется в тупиковой ситуации. При этом организаторы «круглого стола» искренне уверены, что озвучивать через прессу обозначенные проблемы не стоит.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке

Любое нововведение, особенно такое затратное, как система сбора и вывоза отходов, потребует и серьезных затрат. В теории, региональный оператор должен взять на себя эту ношу, тем более, что в помощь ему и изменившееся законодательство. Напомним, в Орле уже много лет не могут решить проблему сбора платежей за вывоз мусора из частного сектора. Новое законодательство дает регоператору право выставить платежки всем без исключения жителям частных домов. Отныне уже не сработают железные отговорки, что, мол, мусор сжигаю или закапываю сам. Но тут всплывают несколько моментов — об одном рассказали на пресс-конференции, о втором, как мы уже написали, сообщил «Зеленый патруль». Первое — это платежная дисциплина населения. Людей никто не готовит к нововведениям, никто не может внятно назвать четкие сроки — когда же граждане получат новые квитанции. Никто не разъясняет орловцам, почему они вдруг не смогут отказаться от платежей. Поэтому слишком велик риск того, что сборы не покроют всех затрат регоператора. И тут на сцену выходит второй момент — регоператор может для перестраховки так задрать тарифы, что орловцы просто взвоют от такой «заботы» об их благополучии. Есть еще и третий момент, о котором ранее заявлялось на совещании в областной администрации. Несанкционированные свалки по новому закону теперь должен будет убирать регоператор. При этом он должен будет установить, кто именно вываливает мусор в неположенных местах, и взыскать деньги с нарушителя через суд. В итоге, зная, как быстро и четко работают наши суды, есть реальные опасения, что возврат средств растянется на годы, а это может утянуть на дно даже очень финансово устойчивую организацию. Впрочем, на пресс-конференции нам пояснили, что федеральные законы меняются и сейчас рассматривается такой вариант, когда затраты на ликвидацию несанкционированных свалок включат в тариф. Так что «Зеленый патруль», как мы видим, высказывал очень обоснованные опасения по поводу запредельной цены вопроса.

Свадьба без невесты

В итоге складывается впечатление, что Орловская область может и не оказаться в лидерах по реализации новой системы сбора и утилизации отходов. По словам председателя комитета орловской ТПП по природопользованию и экологии Ольги Ларионовой, выборы регоператора в нашей области отнесены на конец 2017 года. Нестыковок и проблем как на федеральном, так и на региональном уровне столько, что система на данный момент вообще выглядит нежизнеспособной. Отсутствие четких сроков поэтапной реализации и постоянная передвижка ранее заявленных дедлайнов создает путаницу и неразбериху. А самое главное — нет даже перечня желающих поучаствовать в конкурсе на право стать регоператором, то есть журналисты не могут задать вопросы самому главному звену. А хотелось бы услышать, что думают по поводу нововведения те, на кого ляжет основная часть работы. Сейчас же проблему взаимодействия регионального оператора с остальными участниками системы сбора и утилизации отходов обсуждают в отсутствие самого регоператора. Вот такая в Орловской области получается свадьба без невесты.

Сергей Миляхин