13 ноября 2020



Мусорный коллапс рассмотрят на комитете горсовета по ЖКХ

(Фото ОНФ — пересечение улиц Городской и Скульптурной в Орле 13.11.2020)

Вопрос вывоза мусора с орловских улиц обсудят на ближайшем заседании профильного комитета по ЖКХ. Такое решение принял председатель горсовета Василий Новиков. Этим вопросом обеспокоены и городские депутаты. Уже на следующей неделе состоится заседание комитета, на который будут приглашены представители УК «Зеленая роща», перевозчики, сотрудники администрации, курирующие это направление.

— За прошедшею неделю львиная обращений горожан в адрес горсовета, депутатов была связана с проблемой вывоза мусора в Заводском районе Орла,- рассказал Василий Новиков. – Поэтому мы с коллегами решили вынести этот вопрос на заседание профильного комитета.

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Опубликовано 13 Ноя 2020 в 11:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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