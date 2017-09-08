Мусорный коллапс в Орле начал разрешаться

По мнению городских чиновников, ситуация с вывозом отходов в Орле нормализовалась. Однако из 41-й площадки в местах общего пользования — еще 15-ти необходима комплексная уборка, — рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Николай Галка. «Орловская среда» не знает, относится ли контейнерная площадка возле спорткомплекса «Труд» к числу этих 41-ой, но в обед 5 декабря там стояло с десяток мусорных пакетов вокруг контейнера, а сам контейнер был переполнен сверх всякой нормы.

В многоквартирных домах, которые обслуживает МУП «ЖРЭП (З)» вывоз мусора осуществляется в штатном режиме. Дома Первой городской управляющей компании до 19 декабря продолжит обслуживать «ЭкоТек», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

— Количество жалоб по этой теме сократилось, но они есть. Мы сами видим, что на некоторых площадках мусор вывозится с запозданием. Поэтому работа группы должна быть продолжена в ежедневном режиме, и при необходимости информировать управляющие компании о работе подрядных организаций, осуществляющих вывоз мусора, — подчеркнул сити-менеджер Александр Муромский.

Напомним, что в Орле создана специальная рабочая группа, которая ежедневно мониторит ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов.

Особое внимание, по мнению главы, необходимо уделить бюджетным учреждениям. Как рассказал начальник городского управления образования Александр Шатохин, до конца декабря обслуживать площадки у школ и детских садов будет ООО «Забота». После доведения лимитов денежных средств будет определена фирма, которая займется уборкой мусора с территорий образовательных учреждений в новом году.

 

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Опубликовано 05 Дек 2017 в 15:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 40

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