Мусорный коллапс в Орле продолжается

В четырех районах областного центра, по словам глав, все еще остро стоит этот вопрос вывоза мусора. Не до конца решена проблема соблюдения графиков перевозчиками, а также вывоз крупногабаритных отходов. Об этом рассказали 12 марта, на рабочем совещании в городской администрации. Представитель УК «Зеленая роща» пояснила, что нарушение графиков произошло из-за приостановки деятельности мусоросортировочного центра «Экоград». Теперь «Зеленая роща» везет мусор на улицу Итальянскую. Относительно крупногабаритного мусора, по словам регоператора, ситуация весьма не простая. Дело в том, что в настоящее время «Экосити» крайне неохотно принимает его, а мусоровозы могут там стоять целый день, но их так и не выгружают.

Мэра Орла Василия Новикова не устроило такое объяснение. Он подчеркнул, что это внутренняя проблема регоператора, которую они должны решать. Василий Новиков напомнил, что если УК «Зеленая роща» необходима помощь в решении каких-либо вопросов, то городская власть окажет им всестороннюю поддержку, но жители областного центра, не должны на себе испытывать сложности, — отметили в пресс-службе горсовета.

Наше издание неоднократно писало о проблемах, которые возникли с началом «мусорной реформы». Пошел уже третий месяц, а о нормализации ситуации пока речи не идет. См.: «Кто дискредитирует мусорную реформу», «Мусорная» реформа увязла… в мусоре», «Отходный бизнес».