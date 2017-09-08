«Мусорный король» ушёл – свита осталась

№38 (486) от 8 ноября 2017 г.

На днях сайт «Орлец» обнародовал итоги аукциона на оказание услуг по вывозу и захоронению мусора с контейнерных и бесконтейнерных площадок в городе Орле. Победителем признано небезызвестное ООО «Экотек». Таким образом, надежды других перевозчиков ТБО на перераспределение «мусорного» рынка не оправдались.

Компанию «ЭкоТек» в Орле давно и прочно связывают с именем и деятельностью экс-губернатора Потомского. Фирма появилась в Орле практически одновременно с приездом в регион Вадима Владимировича:

мусоровозы из 47-го региона (Ленинградская область), которые орловчане сразу же окрестили мусоровозами Потомского, прибыли к нам в июле 2014-го.

Напомним, как уже писала «Орловская среда», вскоре после этого самая крупная управляющая компания Орла – Первая городская – расторгла контракт на обслуживание контейнерных площадок в Советском районе Орла с орловским ООО «Чистый город» и заключила его с ООО «ЭкоТек». А затем число клиентов заезжей всеволожской фирмы стало расти как на дрожжах. И не случайно: в конце 2014-го года руководители орловских предприятий получили письма за подписью тогдашнего начальника управления промышленности Орловской области Анатолия Новикова, в которых сообщалось следующее:

«… Информируем вас о деятельности компании ООО «ЭкоТек», специализирующейся на оказании услуг в сфере вывоза твердых бытовых отходов. В сфере предоставления услуг в данной отрасли ООО «ЭкоТек» работает уже более 15 лет и имеет опыт работы в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской, Брянской областях и ряде других регионов страны». Далее подробно перечислялись все достоинства «ЭкоТека»: современная техника, высококлассные услуги по вывозу мусора, выгодные условия для клиентов. В письмах также были указаны контакты, по которым следует обращаться желающим воспользоваться услугами этого замечательного ООО. Фактически руководители орловских предприятий получили незамаскированное руководство к действию, то есть им недвусмысленно намекнули, с кем именно следует заключать договоры на вывоз мусора. Потом дошла очередь и до муниципальных учреждений. Здесь даже писем не понадобилось. Например, директорам орловских школ перед началом учебного года звонили и без обиняков велели заключать договоры все с тем же «ЭкоТеком».

Тогда одно из писем Новикова депутат облсовета Виталий Рыбаков переслал в прокуратуру Орловской области с просьбой провести проверку и выяснить, почему госслужащий – да еще такого ранга – фактически рекламирует услуги частной компании. Однако прокуратура прислала депутату формальный ответ, из которого следовало, что подобные явления – в порядке вещей. Таким образом, «ЭкоТек» получил неоспоримое преимущество на орловском рынке вывоза ТБО.

На сегодняшний день структура этого рынка выглядит примерно следующим образом:

ООО «ЭкоТек» – 50-60%;

ООО «ЭкоТранс» – 15-20%;

МУП «Спецавтобаза» – 10-15%;

ООО «Забота» – не более 10%;

ООО «Орловская» – не более 5%;

ООО «Экоград» – не более 5%.

Понятно, что пока у руля региона стоял «мусорный король» Потомский, шансов потеснить «ЭкоТек» у местных компаний не было – даже несмотря на то, что в последнее время к работе этой фирмы было множество претензий как у простых горожан, так и у муниципальной власти (о чем мы подробно рассказали в прошлом номере «Орловской среды» в статье «Наследство «мусорного короля»). После смены главы региона по Орлу поползли слухи, что, возможно, «ЭкоТек» вообще покинет областной центр. Однако, как видим, об этом речи не идет. Во всяком случае пока. В результате аукциона, проведенного администрацией Орла, ООО «ЭкоТек» получило шестимиллионный контракт на вывоз ТБО с 39 контейнерных и бесконтейнерных площадок во всех районах Орла. Как мы поняли из аукционной документации, все эти площадки расположены в частном секторе. Срок действия контракта – до 31 декабря 2017 года, то есть около трех месяцев. Не исключено, что «ЭкоТек» примет участие и в конкурсе на вывоз ТБО в 2018 году и также не исключено, что снова выйдет победителем. Поскольку «мусорный король», конечно, ушел, но свита осталась…

P.S:

Совпадение или нет, но, как сообщили местные СМИ, 1 ноября на Пролетарской горе, то есть почти у стен орловской мэрии, внезапно загорелись несколько контейнеров, принадлежащих «ЭкоТеку». Как предположили журналисты сайта «Вечерний Орел», скорее всего, это был поджог, поскольку на одном из контейнеров кто-то написал несколько нелицеприятных слов, адресованных экс-губернатору Потомскому. Что именно пожелали «мусорному королю» авторы «помоечных» граффити, можно только догадываться.

Вениамин Всеволожский

Комментирует депутат РЫБАКОВ:

— Когда мне в руки попало письмо, подписанное в то время начальником управления промышленности Анатолием Новиковым, где он писал, что появилась фирма «ЭкоТек», с северо-запада, что она имеет технику, меня это насторожило, и я усмотрел в этом элементы некоего протекционизма со стороны Потомского и его команды.

На тот момент из фильма журналиста Андрея Караулова все знали о незаконных мусорных карьерах и свалках, благодаря которым «прославился» Потомский. Я сделал депутатский запрос: сколько таких писем и кому отправил Новиков. Одновременно я обратился к уважаемому прокурору Полуэктову и изложил свои опасения.

Пока суд да дело, на Спецавтобазе, оказавшейся в плачевном положении из-за того, что она лишилась договоров на вывоз мусора, работники вышли на митинг. Вы, наверняка, помните мое посещение Спецавтобазы в тот момент.

Вырисовывается причинно-следственная связь: протекционизмом, административным ресурсом, давлением на руководителей государственных и муниципальных учреждений, команда Потомского добилась своего. По моей информации, были звонки директорам школ, заведующим детских садов, чтобы они аннулировали договоры на вывоз мусора со Спецавтобазой и заключали их с «ЭкоТеком». Буквально за несколько месяцев Спецавтобаза оказалась на грани банкротства. И только после моего вмешательства как депутата, благодаря освещению этой проблемы в орловских независимых средствах массовой информации Спецавтобазу, хоть и в предбанкротном состоянии, но удалось сохранить, активы предприятия не дали продать «нужным людям» из команды Потомского.

Во всем этом, повторю, я усматриваю административный ресурс, протекционизм и коррупционную составляющую.

Как это доказывается? По-моему, доказательная база железобетонная. И правоохранительным органам надо обратить на это внимание. Вдруг, за какой-то короткий срок, аннулируются договоры с муниципальным предприятием, и масса договоров, то есть гарантированный пакет на оказание услуг, достается «ЭкоТеку». Это значит, что прибыль получает частная фирма, а муниципальное образование город Орел получает ущерб в миллионы рублей.

Со страниц вашего издания я хочу обратиться к нашему уважаемому прокурору Ивану Васильевичу, так как я не понаслышке знаю, что он борец с ОПГ, с коррупционными проявлениями в нашем обществе. Я обращаюсь к нему и как депутат, и как гражданин: прошу обратить внимание, в связи с изменившейся ситуацией в том числе, на то, каким образом и почему подряды на вывоз мусора перешли от муниципального предприятия к частной фирме «ЭкоТек». Кто давал поручение Анатолию Новикову писать около двухсот, по моей информации, писем, кому они были разосланы. Они должны быть зарегистрированы в журналах исходящих и входящих писем учреждений и организаций. А если таких записей нет ⁪– значит, имеет место подлог. Прокуратура должна также выяснить, кто давал указания заключать контракты с «ЭкоТеком», опросить директоров школ и детских садов. Пусть не сейчас, но раньше или позже такие проверки все равно придется проводить. И в этом вопросе я готов всецело помогать сотрудникам правоохранительных органов.

Что касается нового конкурса на право вывоза твердых бытовых отходов, который выиграла компания «ЭкоТек». Насколько мне известно, еще несколько месяцев назад люди из окружения Потомского уже предлагали продать фирму вместе с техникой. Но поскольку умные люди, к которым они обращались, отказались: техника в лизинге и «добитом» состоянии, руководство и учредители «ЭкоТека» просто бросили ситуацию на самотек. Тем не менее то, что «ЭкоТек» опять победил в конкурсе, меня ничуть не удивляет. Потомский уехал, а с приходом нового временно исполняющего обязанности губернатора команда Потомского: Мишанов и группа лиц, которая курирует этот сектор, продолжают работать в команде нового руководителя региона. И не просто работать, но и оказывать определенное влияние в интересах конкретных компаний и конкретных лиц.