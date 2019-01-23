Мусорный ветер перемен

№2 (539) от 23 января 2019 г.

Начало «мусорной реформы» в Орловской области сопровождалось очередным коллапсом, связанным с переполненными контейнерами возле многоквартирных домов. Фотографии заваленных отходами площадок наводнили соцсети в первые же дни нового года. А участники единой схемы вообще не смогли наладить нормальное взаимодействие. Поэтому вопрос о работе регоператора по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходам) будет вынесен на «Час контроля» областного совета. Пока же мы расскажем читателям, как проходило обсуждение этой темы на заседании профильного комитета и на пресс-конференции с руководителем мусоросортировочного завода компании «ЭкоСити».

Как объяснить необъяснимое?

Самое главное, что заинтересовало депутатов (да и жителей тоже волнует в первую очередь) — почему произошел такой резкий рост платы за вывоз мусора? Обычный орловец как выбрасывал пакет мусора ежедневно до Нового года, так и выбрасывает его после 1 января. Пакет не стал ни больше, ни тяжелее. В последние годы разговоры об увеличении норматива образования отходов велись регулярно. И этот норматив вырос. Но не в три же раза! Между тем, если до реформы среднестатистическая семья, состоящая из трех человек и живущая опять же в среднестатистической двухкомнатной квартире, платила порядка 70 рублей в месяц, то теперь каждый член такой семьи будет платить ежемесячно по 78 рублей. Таким образом только для обычной орловской семьи платеж увеличится в несколько раз! Как такое произошло и чем обусловлено? — поинтересовался на заседании комитета вице-спикер Михаил Вдовин.

Начальник областного управления по тарифам Елена Жукова рассказала, что раньше мусор отвозился на полигоны в полном объеме. Теперь его будут сортировать на специальных заводах. Все, что можно извлечь полезного, пустят опять на переработку. На полигоны оправятся только так называемые «хвосты». Более того, как заверила Елена Жукова, часть мусора до 1 января попадала на нелегальные свалки. Теперь якобы все взято под жесткий контроль, и ни одна машина в лесополосу отходы не вывалит. А поскольку на сортировочном комплексе есть не только механическая сортировка, но и ручной труд, то людям необходимо платить зарплату, покупать спецодежду, освещать и отапливать цех. Все эти составляющие и повысили цену вывоза мусора в несколько раз.

Поинтересовались депутаты и прибылью, которую получают мусоросортировочные заводы за счет горожан. Ведь ту же макулатуру или алюминиевые банки можно продать. Елена Жукова заверила, что при расчетах тарифа тот объем мусора, который будет приносить прибыль, не учитывался. Кстати, по словам чиновницы, именно эта составляющая и была одной из главных проблем расчета тарифа. Но при всем том в тариф была заложена максимальная цифра. Как отметила чиновница, с увеличением объема отсортированного мусора все больше и больше будут извлекать полезных составляющих, и тем ниже должна быть цена. Однако, пока в тариф вложились по максимуму, а пересмотреть его можно будет не раньше, чем через год.

Вместе с тем Жукова напомнила, что во-первых, в нашей области норматив образования отходов был пересмотрен уже после его утверждения и снижен почти в полтора раза. Во-вторых, сейчас в тариф заложен НДС. И в Госдуме уже ведется работа по отмене этой составляющей конкретно для сбора, сортировки и вывоза мусора. Высока вероятность, что документ будет принят сразу в трех чтениях, и это также должно повлиять на снижение тарифа. Причем сразу на 20%! Наконец, есть и третий момент. На нем мы остановимся особо.

Бюрократия во всей красе

Третий момент, на котором сделала особый упор Елена Жукова, это субсидии тем жителям, у которых расходы на коммунальные платежи превышают 22% совокупного дохода. Жители имеют право обратиться за субсидиями, и, с учетом «мусорной реформы», правительство даже запланировало увеличение дотаций регионам как раз на поддержку самых малообеспеченных семей. И тут вскрылась вся красота орловской бюрократической машины. Дело в том, что только в прошлом году Орловская область вернула в федеральный бюджет порядка 100 миллионов рублей (!), которые как раз и предназначались на субсидии тем гражданам, доходы которых не вписываются в предельные размеры коммунальных платежей. Об этом заявил Михаил Вдовин.

— Есть люди, у которых предельный размер платежей составит 21,9% от дохода, и они не попадут под субсидию. Мы вернули в прошлом году не меньше 100 миллионов. Когда у людей спрашивали, почему они не обращались за субсидией, знаете, какой был ответ? «А мы не знали, что такое возможно». Я в соцслужбе узнавал, кто должен разъяснить жителям, что, если они тратят на коммуналку более 22%, то им положена субсидия? Мне говорят, что жители сами должны знать. Бабушки сами должны знать, какие и где им справки собирать? Не надо на эту субсидию ссылаться. Не дай бог ее получать! — отметил Михаил Вдовин.

Еще интереснее оказался следующий факт. Оказывается, регионам было предоставлено право самим выбрать — переходить на систему оплаты с каждого жителя или оставить прежнюю схему, когда жители платят по квадратным метрам. Напомним, в этом случае владельцы роскошных особняков платили бы гораздо больше, чем 9 человек, которые ютятся в одной квартире. Представитель профильного департамента заявил, что должна быть справедливость. И так как мусор образуют конкретные жители, то многочисленные семьи получат в конце месяца «подарок» в виде нового огромного платежа. И это, по мнению чиновника, справедливо. Более того, схема сбора платежей за вывоз мусора по метрам действовала лишь в Орле и Мценске. Все остальные платили по числу прописанных и до реформы.

Переполненные контейнеры

Настоящим символом наступившего Года Свиньи стали переполненные мусорные контейнеры. Социальные сети запестрели снимками заваленных отходами площадок и даже видеороликами процесса выноса мусора. Депутаты не могли обойти стороной эти факты и поинтересовались, что же стало причиной такого некрасивого старта? Выяснилось, что сменились фирмы-перевозчики, которые занимаются вывозом мусора. И в последние дни уходящего года нерадивые компании просто перестали выполнять договорные обязательства. Новым транспортным организациям пришлось разгребать оставленные другими фирмами завалы. Кстати, вопрос, почему никто не привлек к ответу те организации, которые нарушили взятые на себя обязательства, никто почему-то так и не задал.

Второй момент, на который обратили внимание депутаты, — это не очищенные от снега подъезды к контейнерным площадкам. Во многих дворах мусоровозы просто не могли подъехать и забрать контейнеры. Это также внесло существенную лепту в масштабы мусорного коллапса. Чиновники заверили, что сейчас ситуация выравнивается.

Более того, оказалось, что не прошла проверку суровой орловской реальностью хваленая электронная схема по обращению с ТКО, которой не раз хвалились с высоких трибун и которая должна была учесть все до единого мусорные контейнеры. Выяснилось, что ряд мусорных площадок в нее почему-то не включили. Так что дыры в схеме пришлось «штопать» уже после официального старта реформы.

Наконец, вскрылась интересная деталь, описывающая работу орловских управляющих компаний. Накануне снегопадов многие орловские УК, которые не имеют своей снегоуборочной техники, заключили договоры аренды. Вот только эти договоры они заключили с одними и теми же организациями! Поэтому, когда по факту потребовалось расчищать дворы от снега, своей техники в УК не оказалось, а за арендованной выстроилась очередь. Именно поэтому дворы орловцев и чистили от снега как говорится в час по чайной ложке. А уже следствием такого просчета в организации работы УК и стали заснеженные дворы и переполненные контейнеры, к которым не могли пробиться мусоровозы.

Мусоровозы взвесят и посчитают

Интересный момент всплыл в ходе дальнейшего обсуждения вопроса. Депутат Виталий Рыбаков поинтересовался, как ведется учет машин, которые привозят отходы на мусоросортировочный завод «ЭкоСити». Представитель регоператора УК «Зеленая роща» отметил, что с руководством завода не удалось договориться об установке камер и выводе их сигнала на единый пульт регоператора. Регоператор хочет проконтролировать как общий объем поступивших отходов, так и тот факт, что все отходы сортируются, а не вывозятся на полигон по старой схеме (без сортировки). Пока же на заседании комитета прозвучало предложение профильного департамента установить весовой контроль на подъезде к заводу и взвешивать все мусоровозы.

Совершенно другую версию изложил на пресс-конференции директор «ЭкоСити» Юрий Парахин. Он рассказал, что на заводе уже установлены видеокамеры, контролирующие поступление отходов. И регоператор может получить доступ к сигналу без каких-либо проблем. Другое дело, что регоператор настаивает на установке дополнительных камер, и как раз по этому вопросу в день пресс-конференции еще велись переговоры.

Кручу-верчу, запутать хочу

Кроме того, Юрий Парахин озвучил довольно скандальные подробности, касающиеся объемов мусора. По его словам, регоператор до сих пор не заключил с ним договор по вывозу ТКО. И ситуация выглядит абсолютно не так, как это представлялось на профильном комитете облсовета регоператором. Мусора не больше, чем может принять и отсортировать «ЭкоСити», а наоборот… меньше, — утверждает Юрий Парахин. В частности, его завод при максимальной загрузке в две смены способен принять и переработать мусор из Орла, Орловского района и еще нескольких близлежащих районов. Всего 239 тысяч тонн ежегодно. Этот объем мусора заложен в схему по обращению с ТКО, которую разрабатывали несколько лет! И именно по этим данным образования отходов и были установлены новые тарифы, по которым жители внезапно стали платить за свой мусор в несколько раз больше. Вот только Юрий Парахин утверждает, что по факту на завод в первые январские дни поступило практически в два раза меньше мусора, чем заложено в территориальной схеме.

На пресс-конференции выступили и представители органов ТОС, которые также указали на неправильно рассчитанные нормативы по образованию мусора в многоквартирных домах. Так, жители теперь платят за 2 кубометра мусора с человека в год. Однако, по данным представителей органов ТОС, в многоквартирных домах образуется гораздо меньше отходов — порядка 1,3-1,4 кубометра на каждого жителя. Соответственно, камеры и весовой контроль могли бы расставить все точки над «i». Но вы верите, что нормативы по образованию ТКО для жителей пересчитают, если вскроется, что они были завышены? В любом случае — мусорную тему еще поднимут на «Часе контроля», да и СМИ вернутся к проблемам становления новой системы неоднократно.

Сергей Миляхин