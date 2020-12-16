16 декабря 2020



Мусоросортировочный завод под Орлом опять заработал

Сегодня сортировочный комплекс «ЭкоСити» возобновил работу. В настоящий момент спецтехника уже направилась на территорию завода для разгрузки отходов, — сообщили в пресс-службе регоператора “Зеленая роща”.

Напомним, ранее завод приостановил прием отходов. Руководство предприятия мотивировало это двумя факторами: задолженностью УК «Зеленая роща», а также тем, что не урегулирован вопрос вывоза остатков отходов после сортировки – так называемых «хвостов». На заседании профильного комитета горсовета заместитель директора УК «Зеленая роща» Наталья Щекина заявила, что 3,5 млн рублей уже перечислены АО «ЭкоСити». Что делать с “хвостами”, увы, информации нет. Подробности очередного мусорного коллапса читайте в нашем материале “Великий мусорный облом”.

 

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Опубликовано 16 Дек 2020 в 16:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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