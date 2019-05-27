МУСОРОВОЗ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ ПРОКУРОРУ

FLB: Зачем орловский прокурор Иван Полуэктов три года скрывал «сговор судей и прессы»? Грандиозное дело о почётной грамоте

Воронецкий Сергей

https://flb.ru/5/3676.html

В нашем недавнем материале «Орловское эхо «ручных прокуроров» Арашукова» агентство FLB.ru дало обещание читателям провести расследование того, как, на каких основаниях и какими методами прокуратура Орловской области в очередной раз начала борьбу со СМИ, причём аккурат после того, как начал выходить наш совместный с газетой «Орловская среда» проект «Вор должен сидеть в тюрьме». В ходе расследования мы проанализировали большой комплекс документов прокуратуры, других официальных структур, публикации в прессе и данные мониторинга действий надзорного ведомства в Орловской области. Нами также были изучены деловые, родственные и иные связи лиц, так или иначе попавших в орбиту разрабатываемой нами темы. В результате появились вполне обоснованные выводы, о которых, как это принято, мы расскажем по ходу материала.

КАК «АРМИЯ ПОТОМСКОГО» ПОКРЫВАЛА ЕГО РОДСТВЕННИКОВ

Вы, конечно, спросите: а при чём здесь Потомский? Какая связь между бывшим губернатором Орловской области и нынешними событиями вокруг газеты «Орловская среда», нашего совместного проекта, а также всей судебной системы Орловской области, которую прокуратура фактически обвиняет в сговоре с журналистами?

Отвечаем: связь самая прямая. Прокуратура Орловской области в лице её руководителя Ивана Васильевича Полуэктова положила в основу своей воплощённой в официальных документах идеи направить на новое рассмотрение дело, связанное с якобы имевшим место неправомерным «спонсорством» газеты «Орловская среда» жалобу некого гражданина Тер-Мовсесова Д. С. (В 2017 году, кстати, и районный, и областной суды своими решениями признали отсутствие состава преступления в упомянутом деле). Мы задались вопросом, что могло подвигнуть этого гражданина, работавшего то водителем такси, то шофёром мусоровоза, на то, чтобы подписать жалобу в прокуратуру на областной суд, его бывшего председателя, Совет судей Орловской области, депутата областного Совета народных депутатов Виталия Рыбакова и газету «Орловская среда»?

Обычно практика изготовления подобных посланий основывается на том, что того или иного гражданина, который имел или мог иметь проблемы с законом (наркотики, вождение в нетрезвом состоянии, иные правонарушения), люди, от которых может зависеть его судьба, убедительно «просят» подписать продиктованный документ. Если «просят» люди умные, то концов найти невозможно. «Подписанта» выбирают такого, который никаким образом не был бы связан с гражданами, либо структурами, в интересах которых готовится заявление или жалоба. И тогда есть только один путь: выявлять конкретную причину, что в условиях, когда возможное преступление скрыто, под силу лишь силовикам высокого уровня. Но в нашем случае всё оказалось гораздо проще и циничней…

В 2014 году, когда Вадим Потомский был ещё врио губернатора Орловской области, в городе появились его двоюродные братья Артём и Леон Багдасаровы. 26 марта Артём Багдасаров регистрирует ООО «Экотек», а 13 ноября 2014 года становится учредителем ООО «Эко-Тек», которое размещается прямо напротив здания Орловской областной прокуратуры в здании по ул. Красноармейская, 14. Леон Багдасаров со временем учреждает ООО «Экотексити». «Экотеки» с помощью областной администрации начинают «окучивать» всю сферу работы с мусорными отходами в Орле.

Чтобы помочь им в этом благом деле, начальник управления промышленности Орловской области Анатолий Новиков 15 декабря 2014 года разослал орловским предприятиям официальное письмо, в котором фактически рекламировал «ЭкоТек». В письме также были указаны контакты, по которым следует обращаться желающим воспользоваться услугами этого замечательного ООО. Фактически руководители орловских предприятий получили незамаскированное руководство к действию, то есть им недвусмысленно намекнули, с кем именно следует заключать договоры на вывоз мусора. Потом дошла очередь и до муниципальных учреждений. Здесь даже писем не понадобилось. Например, директорам орловских школ перед началом учебного года звонили и без обиняков велели заключать договоры все с тем же «ЭкоТеком».

Письмо начальника управления промышленности Орловской области Анатолия Новикова

В результате ООО Артёма Багдасарова (поначалу там директором был зять Вадима Потомского Артём Дайнеко) получило 69 государственных контрактов на вывоз мусора, а многие предприятия и бюджетные организации «добровольно» перешли в его сферу деятельности. Муниципальная же «Спецавтобаза», у которой отняли самые выгодные контракты, оказалась на грани банкротства. Прокуратура на этот факт внимания не обращала.

Через пару месяцев на расширенном заседании коллегии прокуратуры Орловской области губернатор Вадим Потомский заявил местным прокурорам: «Когда у меня есть такая армия, как вы… мне бояться некого». Областная прокуратура ответила ему полной поддержкой. Когда депутат областного совета Виталий Рыбаков обратился в надзорное ведомство с письмом о том, что за счёт муниципального предприятия «Спецавтобаза» были созданы благоприятные условия для ООО «ЭкоТек», что лоббировались интересы родственников Потомского, что на общеобразовательные учреждения и иные предприятия было оказано административное давление с целью принуждения к заключению договоров с «ЭкоТеком», в ответ он получил классическую отписку.

Прокурор Орловской области Иван Полуэктов ответил ему, что письмо о деятельности ООО «ЭкоТек» – дело обычное в Орле и не является «исключительным действием в интересах указанного общества», что оно было направлено руководителям 37 организаций и в соответствии с этим «информация является персонифицированной», а не рекламной, что нарушений в установке тарифов нет. В общем, получается, что большинство учреждений и организаций Орла взяли и добровольно решили, что платить за вывоз мусора в два раза больше и тем самым поддержать фирму, которой руководили родственники губернатора, им гораздо выгоднее! А прокуратура ограничилась запросом в антимонопольную службу, вместо того, чтобы организовать реальную проверку, опрос руководителей бюджетных учреждений, относительно того, кто им давал указания «поддержать» «ЭкоТек» и расторгнуть прежние договоры. Происходило это все уже весной 2015 года, поэтому можно констатировать, что окончательный альянс губернатора Потомского, его родственников и областного прокурора на почве мусорного бизнеса окончательно сложился именно тогда и, как выяснилось, продолжает существовать до настоящего времени…

Ответ прокурора Орловской области Ивана Полуэктова на запрос депутата Рыбакова

Да, кстати, насчёт «мусорного бизнеса». Автор упомянутой жалобы в прокуратуру Орловской области гражданин Тер-Мовсесов был не только представителем известной диаспоры Потомских-Багдасаровых-Агабабовых-Мнацакановых, но и самым что ни на есть штатным «винтиком» их семейного бизнеса, поскольку (какое совпадение!) осуществлял свою трудовую деятельность в ООО «ЭкоТек» под руководством Артёма Багдасарова до января 2018 года, а потом перешёл в созданную Леоном Багдасаровым фирму ООО «Экосити». Искали независимого от прокуратуры и связанных с ней и бывшим губернатором командными и родственными узами граждан «подписанта», а нашли Тер-Мовсесова!

Новогодние дни в семье Вадима Потомского. Второй слева – Артём Багдасаров, стоит Армен Мнацаканов. Фото соцсети.

Мы всуе упомянули тут клан Багдасаровых-Агабабовых-Мнацакановых, который возглавлял Вадим Потомский. «Да, а при чём тут Армен Мнацаканов?» – возмутятся читатели, следящие за этой орловской сагой. Ну работал он у Потомского юрисконсультом, ну был гендиректором ООО «Рондо», в котором учредительствовала жена Потомского Наталья Рафаэльевна (в девичестве Агабабова), ну был постоянным участником семейных ужинов в доме Потомских…

Да, всё это было, но имела место и ещё одна занятная история. В школе посёлка Глазуновка Орловской области, которую заканчивал Тер-Мовсесов, училась и его старшая сестра Евгения. Она в 2004 году окончила обучение в 11-м классе. А в параллельном классе училась, причём весьма успешно, Елена К. В 2013 году она стала носить гордую фамилию Тер-Мовсесова. И совсем не потому, что обратилась в соответствующие органы с заявлением о том, что хочет по собственному желанию изменить личные данные. В 2013 году она на своей страничке в одной из соцсетей сообщила, что отныне замужем. А ещё из её сообщений можно понять, что в 2016 году она стала инженером по землеустройству в Государственном унитарном предприятии Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации». Руководителем этой организации до последнего времени являлся член уже упомянутого нами клана-диаспоры Армен Николаевич Мнацаканов.

«Но, может быть, они даже не были знакомы?» – спросите вы. За ответом далеко ходить не надо. На страничке Армена Мнацаканова в Facebook среди «друзей», в числе которых экс-губернатор Вадим Потомский, дожидающаяся приговора суда «королева кладбищ» Екатерина Стрелец, скрывшийся от следствия директор фонда капремонта Евгений Зиновьев, есть и единственный «инженер по землеустройству ГУП ОО МР БТИ». И это – Елена Тер-Мовсесова!

Честно говоря, мы не очень понимаем, каким образом прокуратура теперь будет доказывать в суде независимость автора жалобы от команды и родственников Вадима Потомского, которому сильно досаждали что газета «Орловская среда», часто критиковавшая его, что депутат Рыбаков, осмелившийся составить ему конкуренцию на губернаторских выборах, а потом нашедший в себе силы и возможности сопротивляться жесточайшему административному прессингу, что орловское судейское сообщество, которое не пошло на поводу у экс-губернатора и поставило во главу угла закон, а не удовлетворение его личных амбиций.

В чужую душу не заглянешь, она, как говорят, – потёмки. И этот народный термин «потёмки» как нельзя лучше подходит к гражданину Тер-Мовсесову. Мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что именно стало причиной появления жалобы в прокуратуру: просьба клана, зависимость от бывших покровителей (Тер-Мовсесов уволился из «Экотексити» 18 июня 2018 г.), финансовая составляющая, «просьба» представителей надзорного или иного ведомства. Но его принадлежность к «клану Потомского» можно считать делом доказанным, хотя из соображений соблюдения действующего законодательства и нежелания нарушать этические нормы, мы решили опустить целый ряд доступных нам сюжетов, относящихся как к личной жизни персонажей расследования, так и к их деловым взаимоотношениям.

ПОЛУЭКТОВ ЖДАЛ ЛИШЬ ВОДИТЕЛЯ МУСОРОВОЗА

Гражданин Тер-Мовсесов, исправно трудившийся в фирме кузена Вадима Потомского, которую так яростно защищал прокурор Орловской области Иван Полуэктов, как выяснилось, знаком с интернетом. «На просторах Интернета, – пишет он областному прокурору, – я заинтересовался работой судейского корпуса Орловской области, в связи с негативной оценкой работы суда в целом и в частности председателя суда Телегина Ф.В., которые высказываются в комментариях в интернете (СМИ). С приходом Телегина Ф.В. в Орловской области стали приниматься решения об оправдании чиновников, бизнесменов и других «уважаемых» людей».





Жалоба Тер-Мовсесова с резолюцией прокурора Орловской области Ивана Полуэктова

Любой нормальный чиновник, не говоря уже про областного прокурора, человека с двумя генеральскими звёздами на погонах, при ссылке на доказательную базу в виде «просторов интернета» и «комментариев в интернете» должен был бы отправить подобное письмо водителя мусоровоза своим подчинённым для того, чтобы они могли сообщить автору о том, что его послание бездоказательно, тем более что Ф.В. Телегин уже пошёл на повышение, покинув Орловскую область.

Но прокурор стал читать дальше. И вот удача: Тер-Мовсесов написал о давнем оппоненте Потомского и его команды депутате орловского областного совета В.А. Рыбакове, приложившем, чего уж тут скрывать, руку к тому, что Потомский и его родственники навсегда покинули Орловщину. Прокурор, как мы предполагаем, снова почувствовал себя «бойцом армии Потомского», когда прочитал следующий пассаж: «Например, особенно вызвала интерес информация о судебных решениях, связанных с деятельностью депутата Рыбакова В.А., размещённая на сайте «Орловская среда» об его оправдании по уголовному делу».

Вот интересно! Официально зарегистрированное средство массовой информации, по мнению водителя мусоровоза, не имеет права писать о не менее официально принятых и опубликованных судебных решениях!

Более того, заявитель сообщает прокурору заведомо ложную информацию о том, что В.А. Рыбаков будто бы «спонсирует в полном объёме газету «Орловская среда». Данная информация является заведомо ложной по одной простой причине: 31 марта 2017 года Заводской районный суд г. Орла в своём приговоре признал, что в действиях Рыбакова В.А. не было состава преступления (превышение полномочий, выражавшееся в якобы имевшем место спонсировании газеты) и оправдал его с правом на реабилитацию. Прокуратура попробовала сопротивляться, подала апелляцию, но 25 мая 2017 года Орловский областной суд оставил приговор без изменения, а апелляционное представление прокуратуры без удовлетворения.

Первая страница заключения первого заместителя прокурора Орловской области Панкратова с констатацией того факта, что по делу «Орловской среды» было принято не устраивающее прокуратуру решение.

Предоставление прокурору области заведомо ложных сведений, опровергнутых вступившим в силу решением суда, уже само по себе является нарушением закона, так что гражданина Тер-Мовсесова можно привлечь за клевету.

И тут возникает ещё один очевидный вопрос: а ведь и Иван Васильевич Полуэктов, прокурор Орловской области, прекрасно знал о том, что вступившим в силу решением суда вопрос о «спонсорстве» снят уже два года назад и что, принимая решение о проверке жалобы, основанной на заведомо ложной информации, он также может рассматриваться как чиновник, нарушающий закон. Но тем не менее дал поручение своему заместителю Панкратову С.В. и ещё двум сотрудникам организовать проверку жалобы.

Да, мы совершенно забыли рассказать, что же водитель мусорного грузовика инкриминирует Совету судей Орловской области, областному суду и газете «Орловская среда»? Оказывается, Совет судей ещё 19 февраля 2016 года посмел наградить газеты «Орловская правда» и «Орловская среда» Почётными грамотами. В сообщении на сайте управления Судебного департамента Орловской области так и говорилось: «Почётной грамотой совета судей Орловской области за активное сотрудничество с Орловским областным судом, за создание объективного образа судебной системы региона награждены редакция газеты «Орловская правда», главный редактор Солопенко Николай Викторович и редакция газеты «Орловская среда», главный редактор Филёва Татьяна Юрьевна».

19 февраля 2016 года. Прокурор Орловской области Иван Полуэктов на итоговом совещании судей Орловской области, во время которого газете «Орловская среда» была вручена Почётная грамота Совета судей. Фото пресс-службы губернатора.

Но самое пикантное не в этом, а в том, что за процессом награждения наблюдал лично прокурор Орловской области Иван Полуэктов! Цитируем ещё раз сообщение на сайте Управления судебного департамента Орловской области:

«19 февраля 2016 года в Орловском государственном институте искусств и культуры состоялось итоговое совещание судей Орловской области. В качестве гостей в работе совещания приняли участие: первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области А.Ю. Бударин, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевский, прокурор Орловской области И.В. Полуэктов, начальник Управления Министерства внутренних дел по Орловской области Ю.Н. Савенков, начальник Управления Судебного департамента в Орловской области Б.А. Величкин и другие официальные лица».

Более того, пресс-службой губернатора Орловской области были опубликованы и фотографии участников события, на которых можно увидеть в президиуме самого областного прокурора!

Общий план президиума итогового совещания судей Орловской области 19 февраля 2016 года. Иван Полуэктов – четвёртый справа. Фото пресс-службы губернатора.

То есть, Иван Васильевич Полуэктов с 19 февраля 2016 года знал о том, что «Орловскую среду» наградили Почётной грамотой Совета судей Орловской области и три года молчал о таком чудовищном событии, которое, по мнению его заместителя Панкратова С.В., послужило основанием («новым обстоятельством») для того, чтобы просить Президиум Орловского областного суда отменить приговор Заводского районного суда и апелляционное постановление Орловского областного суда и направить уголовное дело о «спонсорстве» «Орловской среды» на новое рассмотрение!

Почему 19 февраля 2016 года «перед лицом своих товарищей» по силовому блоку и руководства региона он не проявил принципиальность, не встал и не заявил: «Что же вы творите, граждане судьи? Нельзя давать грамоту «Орловской среде», это противоречит действующему законодательству!» Но он помолчал. Промолчал и в конце марта 2017 года, когда Заводской районный суд выносил оправдательный приговор по делу, связанному с «Орловской средой», даже протест не внёс. Промолчал прокурор области и в августе того же года, когда областной суд отказал прокуратуре, оставив её апелляцию без удовлетворения. Чего или кого он ждал? Водителя мусоровоза, работавшего у родственников Потомского? Стратегически важного для него самого момента?

Так или иначе, но и в жалобе Тер-Мовсесова, и в заключении, подписанном заместителем Полуэктова Панкратовым сегодня явно, как мы считаем, просматривается намерение зафиксировать якобы имевший место «сговор» газеты «Орловская среда» с судейским сообществом Орловской области, выразившийся, с одной стороны, в публикации официальных решений судов, а с другой – в награждении Почётной грамотой.

Надо же! Простой (мы, правда, выяснили, что не совсем уж простой) водитель заметил основание для возобновления уголовного дела, а областной прокурор, который присутствовал при событии – нет. Где его профессиональная хватка? Иван Васильевич Полуэктов, ещё раз напоминаем, три года тщательно скрывал информацию о событии, в котором принимал непосредственное участие, причём, как утверждают очевидцы, даже аплодировал «Орловской среде» во время вручения грамоты…

Причин «задержки по времени» тут несколько. Во-первых, выясняется, что активная стадия прокурорской проверки жалобы гражданина Тер-Мовсесова и немедленного реагирования на неё не случайно пришлась на время появления совместного проекта газеты «Орловская среда» и Агентства федеральных расследований FLB.ru.

Напомним читателям, что поручение о проверке «дела о Почётной грамоте» прокурор Орловской области дал своему первому заместителю Панкратову 22 октября 2018 года, а первые действия по ней, выразившиеся в визите сотрудника отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области в редакцию «Орловской среды» и получении им копии упомянутой грамоты были проведены, как только заработал совместный с FLB проект «Вор должен сидеть в тюрьме!», 8 апреля 2019 года, то есть через пять с половиной месяцев после резолюции областного прокурора о проведении проверки. Тем не менее заключение по «материалам проверки» было направлено в Президиум Орловского областного суда через восемь дней после этого события. То есть почти полгода областная прокуратура «организовывала проверку», а «результат проверки» был получен и даже отправлен в суд через неделю после того, как была изъята копия Почётной грамоты!

Вторая причина – это явная обеспокоенность родственников экс-губернатора Вадима Потомского и его лично тем, как развиваются события вокруг уже почти исчезнувшего из Орла ООО «ЭкоТек». Депутат областного Совета народных депутатов Виталий Рыбаков уже четыре года ведёт переписку с прокуратурой по вопросам деятельности этой фирмы и её покровителей в Орловской области. Отписки типа «контракты расторгнуты», «один из сотрудников Управления коммунального хозяйства привлечён к административной ответственности» его не устраивают, тем более не устраивают заявления прокуратуры об отсутствии афилированности «ЭкоТека», учредителем которого является двоюродный брат экс-губернатора самому бывшему главе региона.

Третья причина обеспокоенности областной прокуратуры – это публикация в СМИ, в том числе и в «Орловской среде» журналистских расследований о пребывании Ивана Васильевича Полуэктова на посту прокурора Ставропольского края, которое пришлось на самые «тучные» годы деятельности организованного преступного сообщества во главе с Раулем Арашуковым. Иницированные Орловской областной прокуратурой попытки вынести на новое рассмотрение по надуманным основаниям уголовное дело, связанное с газетой «Орловская среда», причём дело, по которому два года назад уже было принято не устраивающее прокуратуру решение,- это действие, которое можно расценивать как давление на средства массовой информации. Нам понятно желание Ивана Васильевича Полуэктова защитить честь своего мундира, но для этого в гражданском обществе обращаются в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а не используют в личных интересах служебное положение.

А нам интересно, когда, наконец, на Большой Дмитровке обратят внимание на то, какой «государственной важности» делами ворочает орловский областной прокурор Полуэктов. Очевидно же, что «дело о почётной грамоте» должно войти в анналы российской прокуратуры.

Воронецкий Сергей

27.05.19

Источник публикации: https://flb.ru/5/3676.html