Музеи Орла проведут в воскресенье День открытых дверей

В единый день голосования 9 сентября орловцы смогут бесплатно осмотреть экспозиции и выставки музейных фондов. День открытых дверей пройдет в восьми музеях Орла, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В частности с 9.00 до 18.00 гостей будут принимать музей писателей-орловцев (ул. Тургенева, д. 13), музей И. А. Бунина (пер. Георгиевский, д. 1), музей Т. Н. Грановского (ул. 7 Ноября, д. 24).

В 10.00 двери откроет Орловский краеведческий музей» (ул. Гостиная, д. 2) и Военно-исторический музей (ул. Нормандия-Неман, д. 1).

Кроме того, осмотреть экспозиции можно в Орловским музее изобразительных искусств (ул. Октябрьская, д. 29), картинной галерее народного художника СССР А. И. Курнакова (ул. С.-Щедрина, д. 3б) и мемориальной мастерской народного художника СССР А. И. Курнакова (ул. С.-Щедрина, д. 3а). Они будут работать до 17.00.