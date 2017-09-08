Музей писателей-орловцев открывает год 200-летия Тургенева

Традиционный праздник «Именины у Тургенева» открывает череду мероприятий, посвященных юбилейному году. Празднование 200-летия писателя состоится 8-10 ноября 2018 года.

— В День Иоанна Крестителя музей литературно-музыкальной композицией дает старт череде мероприятий, посвященных юбилейному году нашего великого земляка. Это знаковое событие для всего региона, — подчеркнула директор Объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева Вера Ефремова.

В программе вечера: отрывки из произведений И. С. Тургенева, пьесы русских и зарубежных композиторов XIX века, популярные романсы. В празднике примут участие сотрудники музея, члены Тургеневского общества, орловские музыканты, жители и гости города, — сообщили в пресс-службе облправительства. По обычаю именины завершатся хоровым пением и подарками. Участники мероприятия получат тургеневские новогодние шары, расписанные вручную сотрудниками музея. Праздник пройдет по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, 13. Начало в 12.00.