30 октября 2018



Музей Тургенева в Спасском-Лутовиново не успевают доделать к юбилею

Музей Тургенева в усадьбе Спасское-Лутовиново Орловской области не успевают отреставрировать к юбилею писателя, который будет отмечаться 9 ноября. Все работы планируется завершить только к концу 2018 года. Об этом рассказал на заседании оргкомитета по празднованию 200-летия со дня рождения Тургенева директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов, — сообщает ТАСС.

«Работы идут, люди есть, но — отставание от графика <…> Было предусмотрено, что к юбилейной дате здесь откроется выставка, которая теперь будет открыта в другом помещении. Усадьба будет отреставрирована в этом году, но работы следовало завершить к памятной дате», — сказал Владислав Кононов.

Последний контракт по работам был заключен на 104 млн рублей. Владислав Кононов отметил, что работы — это ответственность не только подрядчика, но и руководства музея. «И письма директора музея о проблеме в адрес министерства пришли слишком поздно», — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 200-летия со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева. Глава государства поручил правительству создать организационный комитет по подготовке и проведению торжеств и разработать план основных мероприятий.

 

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Опубликовано 30 Окт 2018 в 17:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 45

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