Музей в Спасском пригласил на мастер-класс по новогодним игрушкам

В официальной группе музея-заповедника Спасское-Лутовиново появилось приглашение на мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки «Спасская птичка». «Участники мастер-класса не только будут вовлечены в творческий процесс, но и узнают любопытные факты о жизни пернатых обитателей Спасского-Лутовинова, услышат их голоса, познакомятся с их повадками, разгадают загадки о птицах», — говорится в сообщении.

Подарок, хранящий тепло ваших рук, наверняка оценят ваши родные и близкие. Фантазируйте, творите под руководством опытного наставника и тогда, красногрудые снегири, нарядные синички, шустрые воробьи, а может быть, и Жар-птица чинно рассядутся на ветках вашей новогодней красавицы.

Мастер-классы проходят в этнографической экспозиции «Крестьянская изба» по предварительной заявке. Заявки принимаются по телефону 8 (48646) 6-72-14, а также на адрес электронной почты msmuzey@mce.orel.ru.

 

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Опубликовано 20 Окт 2017 в 15:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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