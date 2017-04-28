Музей-заповедник Спасское-Лутовиново приглашает на «Ночь кино»

27 августа музей-заповедник в Спасском-Лутовиново приглашает орловцев и гостей поучаствовать в акции «Ночь кино». Посетители музея увидят ставшие классикой отечественного кинематографа экранизации самой известной тургеневской повести «Муму». Трогательная история, описанная И. С. Тургеневым, не единожды ложилась в основу сюжетов художественных и даже мультипликационных фильмов. Откроет показ инимационный фильм «Муму» (1987 г.) известного режиссёра-мультипликатора Валентина Караваева и художественный фильм «Муму» (1959 г.) режиссёров Анатолия Бобровского и Евгения Тетерина.

Показ фильмов пройдёт с 18 до 21 часа в выставочном зале музея-заповедника, где в настоящее время размещена выставка живописи и керамики из фондов музея-заповедника «Не в одних стихах поэзия…». Завершит программу «Ночи кино» показ голографической видеопроекции по произведениям Тургенева: роману «Дворянское гнездо», рассказу «Бежин луг», стихотворению в прозе «Как хороши, как свежи были розы…», — информация о предстоящем событии размещена на официальной страничке музея-заповедника в соцсетях.

 

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Опубликовано 15 Авг 2017 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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