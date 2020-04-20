20 апреля 2020



МВД России разъясняет временные меры, связанные с продлением водительских удостоверений

В региональных подразделениях Госавтоинспекции предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от распространения коронавирусной инфекции. Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг.

В частности, из-за прекращения деятельности автошкол экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам с участием небольших групп.

Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляются по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Вместе с тем, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации», российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, действительны до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом.

Продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления государственной услуги по их выдаче и замене. В случае, если в регионе проживания продолжают работать медицинские комиссии и у гражданина имеются все необходимые документы,  заменить водительское удостоверение можно, предварительно записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В связи с тем, что российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно, являются действительными на территории Российской Федерации до их замены в установленном МВД России порядке, скорректирована правоприменительная деятельность.

Граждане, имеющие такие водительские удостоверения, не будут привлекаться к административной ответственности по статьям, предусматривающим наказание за управление транспортным средством, не имея соответствующего права (ч. 1 и 3 статьи 12.7, ч. 3 статьи 12.8, ч. 2 статьи 12.26, статья 12.32 КоАП РФ), информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

Сотрудники ДПС спасли орловца, пытавшегося спрыгнуть с балкона пятого этажа
В орловской «Дорожной службе» сменился руководитель
Житель Орла выиграл в лотерею более 2 миллионов рублей
Опубликовано 20 Апр 2020 в 17:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"