МВД обязали заплатить орловскому предпринимателю три миллиона рублей

Арбитражный суд Орловской области постановил взыскать с Министерства внутренних дел три миллиона рублей в пользу орловского предпринимателя Владимира Тильмана.

Как следует из материалов дела, в 2015 году сотрудники следственного управления УМВД России по городу Орлу в рамках расслдовавшегося уголовного дела провели обыск на территории ЗАО «Гидрокомплект» и изъяли имущество, принадлежавшее Владимиру Тильману. Перечеь изъятого насчитывал 242 позиции оборудования (насосы и комплектующие), которое хранилось на базе ЗАО «Гидокомплект» в Силикатном переулке на основании договора аренды. Изъятое имущество полицейские передали на ответственное хранение на склад на ул. Городской.

При возврате имущества после прекращения уголовного дела предприниматель недосчитался 204 позиций — всего на 3 миллиона 175 тысяч рублей. Теперь эту сумму Тильману должно выплатить МВД за счет государственной казны.

Остается добавить, что следственными действиями в тот период руководила небезызвестная Мария Позняк — следователь СУ УМВД России по г. Орлу. Именно она вынесла постановления о производстве обыска на территории ЗАО «Гидрокомплект», о признании принадлежащего Тильману имущества вещественными доказательствами по уголовному делу, его изъятии и приобщении к материалам дела.

Напомним, в октябре 2016 года Советский районный суд города Орла признал незаконными действия Марии Позняк, которая в конце августа-начале сентября этого года руководила серией обысков на базе «Лесоторговая» и в других коммерческих структурах. В ходе обысков с привлечением ОМОНа (кстати, бойцы спецподразделений УМВД привлекались и и во время обысков на территории ЗАО «Гидрокомплект») у предпринимателей были изъяты документы и компьютерная техника, что фактически парализовало работу коммерческих предприятий. Ходатайства о возврате изъятого имущества и документов, как выяснилось в суде, следователь Позняук попросту не рассматривала, что суд признал незаконным.

Как уже писала «Орловская среда», ранее Мария Позняк была уличена в подделке подписей руководящего состава и использовании недействующей печати при оформлении процессуальных документов. За это следователя отстранили от расследования уголовного дела, однако возбуждать уголовное дело по фактам допущенных ей нарушений закона не стали – по формальным причинам.

Теперь за последствия действий Позняк придется расплачиваться государству.