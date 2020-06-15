«Мы для этого начальства, как пыль под ногами»

№21 (600) от 17 июня

Беда в отдаленное и тихое село Ломовец Троснянского района пришла откуда не ждали. Всего в паре километров от Ломовца, рядом с лесом, куда местные жители ходили за грибами и ягодами и где они всем селом отмечали Троицу, строится крупный свинокомплекс. О том, что их живое село, где летом всегда полно детворы, скоро будет дышать не свежим деревенским воздухом, а выбросами аммиака, людей заранее никто не предупреждал. По слухам, которые стали распространяться по селу со скоростью строительства мегасвинарника, на эту территорию «зашел» «Мираторг».

Стройка началась в феврале этого года на пахотной земле; по местной крепкой дороге, которая, как думали жители, строилась «на века», пошли мираторговские КамАЗы, груженные цементом и арматурой, а для строительства зданий и сооружений пригодилась вода из мелкой ломовецкой речушки. Сельская дорога вот-вот превратится в пыль, питьевая вода «уйдет» на содержание свиней – её в окрестностях не так много, а село накроет навозное облако — в этом у селян нет никаких сомнений. Дорога, воздух и вода – это всё, что у них осталось, поэтому мириться с тем, что отбирают последнее, люди не собираются.

Ломовец — село по нынешним меркам удивительное: здесь сохранились и средняя школа, и детский садик, и фельдшерско-акушерский пункт. По местным улочкам гуляют стада сытых гусей, чуть поодаль, соблюдая субординацию по отношению к строгим птицам, пасутся барашки и козы. Здесь, в Ломовце, где нет рабочих мест, кроме нескольких бюджетных, всё еще живут люди, которые тяжким трудом добывают хлеб насущный. Здесь каждый выживает, как может, и на глаза районному начальству не лезет. Может, поэтому оно и «забыло», что Ломовец ещё существует?

Как только рядом с населенным пунктом началось строительство промышленного свинокомплекса, жители Ломовца о себе всё же напомнили. Звонили, ездили в районную администрацию, беседовали с главой района Александром Насоновым, требовали объяснить, почему на землях сельскохозяйственного назначения началось строительство промышленного объекта, почему с гражданами, многие из которых все еще являются собственниками земельных долей, расположенных в границах сельского поселения, никто не согласовал начало строительства свинокомплекса. На все их обращения не то чтобы не было никакой реакции… Реакция была: ломовецких «ходоков» попросту проигнорировали. Глава Ломовецкого сельского поселения Андрей Канаев рассказал, что его запросы в районную администрацию остались без ответа, а местному активисту Игорю Плахову всё же повезло, он от главы района комментария добился. Как рассказал Плахов, в беседе с ним Насонов был краток: «Ну это же «Мираторг». Что вы хотите, молодой человек?». Молодой человек, который далеко не так молод, как показалось Насонову, и который, как и другие жители села, проживает в «чернобыльской зоне», хотел бы пить чистую воду и дышать чистым воздухом, а не аммиаком. Ничего особенного, тем более, что Конституцией это непозволительной роскошью не объявлено. Но, видимо, глава Троснянского района не считает соседство селян с сотнями свиней и их испражнениями чем-то плохим. Гораздо хуже будет, если ему «прилетит» из администрации области, где освинячивание Орловского региона объявлено приоритетом. Так и теплого кресла лишиться можно, а жители Ломовца как-нибудь принюхаются.

«Мы должны это остановить»

Не найдя понимания у главы района, жители села обратились за помощью к депутату областного совета Виталию Рыбакову. Депутат поддержал граждан:

— Мы должны это остановить. Вы можете остаться без воды, её и так не хватает, экология пострадает. Где публичные слушания? Где разрешение на строительство? Кроме экологических проблем могут возникнуть и другие: сколько будет стоить ваше имущество в связи с таким соседством? Почему ни о чем не информирует районная администрация? Получается, что вас используют втёмную? Думаю, что в этой ситуации должна разбираться прокуратура.

Журналисты «Орловской среды» тоже побывали в Ломовце и встретились с гражданами. Жители рассказали, что часть их земли уже перешла на правах субаренды структуре «Мираторга», договор инвестор выполняет: исправно выдает по 7,5 центнера зерна за «пай», возмещает налоги. Здесь претензий нет. Однако местные жители не подписывались на то, чтобы пахотную землю отдавали под огромный свинарник по соседству с их домами, и на то, чтобы грузовики «Мираторга» разрушали их дорогу. Про социальную ответственность бизнеса здесь как-то не слышали, хотя нет, говорят селяне, была одна попытка помочь поселению:

— С инвестором на связи только глава района. Нам потребовалась помощь в косметическом ремонте воинского мемориала, он сказал: «Позвони по такому-то номеру «Мираторга». Я позвонил, приехали, покрасили оградку и подремонтировали ступени. Всё. Больше помощи мы не видели, — рассказал глава сельского поселения Андрей Канаев. — По поводу строительства: я письма на район писал уже 10 марта. В конце февраля началась стройка. Когда только начали отсыпать дорогу, я подъехал и поинтересовался, что происходит. Строится дорога, думали, что она соединяется с другим свинарником, в Покровском. Подъехал, спросил подрядчиков: «Что строите?». Сказали: «Ферму». «Какую? КРС?». «Нет — свиную». Написал в районный отдел по управлению муниципальным имуществом, чтобы провели проверку использования земель сельхозназначения. Приняли мое заявление и сказали написать такое же на главу района. 11 марта 2020 года написал главе района. Ответов не последовало по поводу проверки.

Когда началось строительство, я позвонил главе района, встретился с ним, он мне сказал: «Ну это же «Мираторг». Что вы хотите, молодой человек?», — рассказал Игорь Плахов. — Потом началась переписка, она продолжается до сих пор. Дважды было отправлено письмо губернатору, другим ответственным адресатам тоже. Да, «Мираторг» получил в аренду земельные доли, но для того, чтобы что-то строить, они должны были согласовать этот вопрос с собственниками земельных долей, я так считаю.

«Зачем вы пришли на пахотную землю?!»

А вот что думают по поводу строительства свинокомплекса другие жители села Ломовец:

— Депутат заострил вопрос на экологической составляющей данного производства. Для меня как для жителя этого села важно, что на участке земли рядом с нами что-то строится, как мы понимаем, без документации, и на это нет никакой реакции ни правительства области, ни правительства Российской Федерации, уж о районной власти я вообще молчу. У нас есть где построить, у нас есть земли, которые принадлежат районному фонду перераспределения земель, 300 гектаров, стройте, пожалуйста! И воды там море. Зачем вы пришли на пахотную землю? Массив, чернозем, из него «вырезан» кусок тридцать гектаров, строится комплекс. В этот лес мы зайти не можем. Мы всегда там отмечали майские праздники, Троицу, за грибами, ягодами ходили. Там теперь стоит знак: «Проезд закрыт». Проехать туда нельзя. Я пробовал проехать, мне сказали, куда ты прёшь?!

— Негде работать в селе. В основном здесь живут за счет пенсионеров, собственных хозяйств. Деваться некуда людям. Люди, которые способны работать, идут работать к ним на стройку, потому что другой работы нет.

— Мало того, что у нас «чернобыльская зона», это вообще ужас! Мы последние здесь повымрем! У нас никто ни о чем не спрашивал, публичных слушаний не было.

— От «Чернобыля» умираем, еще и свинарники нам под нос подсунули. Я пенсионерка, работала раньше в бухгалтерии колхоза имени Дзержинского. Всю жизнь здесь прожили и здесь проработали. И все здесь нам дорого, и поля, и леса. Удивляет, почему народ стал, как пыль, мы для этого начальства пыль под ногами. Никто ничего не делает, не к кому не обратиться, защиты и помощи не найти.

— Только в Ломовце проживает 382 человека, здесь и школа средняя есть, и детский садик, и в двух километрах от села хотят свинарник. Как нам жить-то? Конечно, мы в ужасе. Когда заселят туда этих свиней, и нам конец придет. Мы вымрем от аммиака.

— Как они могут строить на зараженной площади, здесь чернобыльская зона? Я сам инвалид второй группы.

— У нас уже есть пример, за Тросной построен свинарник, когда ветер на Тросну, там дышать невозможно. То же самое у нас будет. И выбросы будут в воду. Что мы будем пить-то? И как мы жить будем здесь? Никому мы не нужны совершенно. А здесь наши дети, наши внуки! Такие просторы необъятные в России, неужели места не нашлось подальше от села, чтобы свинарник построить! Мы все понимаем, мы же не против того, чтобы свинарники строили, мясо производили для народа. Но мы за то, чтобы жить можно было в этом селе.

— Почему администрация районная знала обо всем и население не предупредила?

— А мы им нужны разве?

— Дорога вся разбита, такие КамАЗы идут, груженные арматурой. Невозможно проехать. Мы сегодня поехали в Тросну, я не езжу часто, но сегодня поехали — яма на яме. Была дорога хорошая, стала, как стиральная доска!

— Вам, Людмила Николаевна, не надо высказываться, вы же работаете!

— Но разве можно так? Если мы боимся, что завтра с работы люди уйдут, разве можно так? Куда же дальше-то мы придем?

— Здесь слушаний не проводилось, никто к нам не приезжал, мы против строительства этого свинокомплекса!

Ситуацию также прокомментировала медицинская сестра местного ФАПа Галина Агеева:

— Я медицинская сестра Ломовецкого фельдшерско-акушерского пункта, и я категорически против строительства рядом с нашим населенным пунктом свинокомплекса. Мы и так проживаем в чернобыльской зоне почти все страдаем хроническими заболеваниями, связанными с экологией. А теперь рядом с нами ведется строительство свинокомплекса. Мы здесь просто-напросто за два-три года вымрем от этого аммиака, от хронических заболеваний легких, от рака легких. Я категорически против. Не будут приезжать ко мне ни дети, ни внуки, никто. И мне самой придется уезжать отсюда. Дышать аммиаком мы не собираемся. Помогите, пожалуйста, нам решить эту проблему, чтобы мы остались жить в своём родном селе. Что, больше мест для свинарника нет что ли? Есть деревня, где никого нет, земли заросли полностью бурьяном. Почему там не построили, где никого нет в радиусе нескольких гектаров? Нас 480 человек, и Чернь рядом, 150 человек еще в Черни проживают. Чем дышать? У нас в Южном уже есть пример, мы мимо Тросны не можем проехать, там тоже свинокомплекс!

…Недалеко от автобусной остановки, где собрались жители Ломовца, находится местный клуб 1971 «года рождения». Просторному зданию с актовым залом и сценой почти полвека, однако оно еще «держится», хотя и признано аварийным. Денег на ремонт помещения у администрации сельского поселения нет, как мы поняли, и район помогать не торопится. Завклубом Ольга Плахова, которая с декабря не получает зарплату, по старой привычке пытается ухаживать за зданием, как может, поддерживает чистоту: здесь всё еще хранятся сценические костюмы, сшитые её руками, и кукольные герои детского театра. Муж Ольги Владимировны ей помогает: старательно окашивает территорию возле клуба… Все всё понимают, но всё же надеются, что клуб снова заработает.

Думаем, районные власти «приговорили» сельский ДК сразу, как только стало ясно, что фасадная стена может рухнуть. Село ведь проживет без культуры, верно? Что на очереди — школа, детский сад, ФАП? Что потеряет регион, если с его карты исчезнет село, задохнувшееся от свиного навоза? Людям не оставляют выбора — либо привыкать жить по соседству со свиньями, либо уезжать. И главу района Насонова, и главу региона Клычкова, как мы понимаем, это устраивает.

«Орловская среда» просит прокуратуру области разобраться в законности строительства крупного свинокомплекса возле населенных пунктов Ломовец и Покровское Троснянского района.

В том числе в том, получала ли компания, осуществляющая строительство свинокомплексов в Троснянском районе, специальное разрешение от департамента сельского хозяйства Орловской области на снятие плодородного слоя почвы на территориях, где в настоящее время ведутся строительные и другие работы?

Когда поступало такое обращение в департамент, выдавалось ли оно?

Проводились ли геологоразведочные работы на данных территориях в связи с запланированным использованием питьевой воды для нужд свинокомплексов?

Когда и кем они проводились?

Проводились ли публичные слушания на предмет строительства свинокомплекса рядом с селами Ломовец и Покровское?

Насколько соблюдены санитарно-защитные зоны (расстояния между свинокомплексами и ближайшими населенными пунктами, а также открытыми природными водоемами)?

Имеются ли у инвестора результаты историко-культурной экспертизы, проведенной на конкретных территориях?

Как планируется осуществлять хранение и утилизацию навоза (должны быть либо переработка навоза либо его внесение на поля с учетом безопасных технологий — предварительно в течение четырех-восьми месяцев навоз должен отстаиваться в специальных лагунах)?

Учтена ли при проектировке комплексов подавляющая роза ветров в целях минимизации выбросов вредных веществ (диоксида серы и сопутствующих), а также неприятного запаха от производства?

Наталья Зарубина

От редакции:

Жители Ломовца, с которыми встречались журналисты «Орловской среды», выразили опасения, что после опубликования их выступлений в прессе в их отношении могут последовать репрессии в виде увольнений с работы. Если опасения граждан подтвердятся и кто-то пострадает за свои слова, «Орловская среда» обратится в прокуратуру и попросит проверить действия районных властей на предмет нарушения прав граждан на труд и свободу слова.

К сведению:

Напомним, согласно Реестру инвестиционных проектов Орловской области,

в списке проектов, основанием для реализации которых служат соответствующие приказы департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, строительство свинокомплексов возле н.п Большое Кричино, н.п. Холчевка Дмитровского района, возле деревни Арбузово Кромского района. Инициатор проекта — ООО «Мираторг-Курск» (приказ департамента №2575 датирован 27.12.2019 г.), в реестре инвестпроектов также строительство комплекса зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней свинокомплекса №11 близ н.п Моховое Кромского района Орловской области (там, где недавно побывал депутат Рыбаков и где местные жители и власти не знают, кто и когда дал разрешение на строительство). Инициатор проекта — всё тот же «Мираторг-Курск»; приказ департамента экономического развития и инвестиционной деятельности №1305 от 18.07.2019 г.).

Но самое потрясающее нас ждет впереди: это строительство свиноводческих комплексов №1, №2, №3, №4, №5, №8, №9, №10, №13, №14, №15, №16 и №17 на территории Орловской области. Приказ департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области №368 подписан 31 марта 2020 года. Как видим, это «счастливое завтра» уже наступает.

«ОрелТаймс»: «Любимая компания губернатора Клычкова попала в скандальную историю»

«Мираторг» всё чаще оказывается в центре скандалов. На днях агрохолдинг уличили в выводе миллиардов рублей на зарубежные счета и обвинили в неэффективном ведении бизнеса, построенном на госдотациях.

Обозвал “балаболами”

Недавно Национальная мясная ассоциация, куда входит «Мираторг», обратилась к правительству с предложением запретить россиянам ввоз в страну мясных и молочных продуктов иностранного происхождения. Это вызвало возмущения. На что хозяин «Мираторга» Виктор Линник предложил всем желающим кушать хамон в тех европейских странах, где его делают. А дома питаться тем, что предлагает отечественный производитель. И обозвал недовольных его протекционизмом «балаболами».

Никосия им поможет?

Как сообщает «Московская газета», в соцсетях в ответ предложили бойкотировать продукцию компании. Линнику припомнили рекламный слоган «Мираторга»: «Наша история начинается с самого простого и самого главного: с земли, на которой мы живем. Мы рады поделиться ее щедрыми дарами! Это наша страна!» В реальности, всё оказалось прозаичнее. СМИ выяснили, что миллиарды рублей, заработанные на «нашей земле», хранятся не в России. Все компании агрохолдинга, на всякий случай, находятся за пределами РФ. Пакет акций полностью контролируется кипрскими офшорами. 99, 99% акций принадлежит ООО «Миратор», зарегистрированному в Никосии – столице Республики Кипр. Оставшейся одной сотой процента владеет ООО «САУДЕЙД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД», с той же кипрской пропиской.

Госфинансирование в подарок

Напомним историю роста как на дрожжах агромонстра. В 2005 году агрохолдинг встраивается в Приоритетные нацпроекты. Курировал развитие сельского хозяйства вплоть до избрания президентом в 2008 году Дмитрий Медведев, жена которого, по заверениям правительственной пресс-службы, не имеет никакого отношения к Виктору Линнику. После того, как премьер занял президентское кресло, агрохолдинг садится на госфинансирование. «Мираторг» получает статус системообразующего предприятия, а затем становится и стратегическим. Что открывает ему двери к льготным кредитам от «Внешэкономбанка» и последующим субсидиям для погашения этих кредитов. Сегодня у «Мираторга» 36 организаций в 8 российских регионах. Миллиарды компания получает и от своих «дочек» в регионах, забирая себе и ту часть денег на поддержку сельского хозяйства, которая проходит через региональные бюджеты. В некоторых областях присутствия агрохолдинг получил 98% всех дотаций из федерального бюджета, направленных в регион. Так, общая сумма кредитов, выданная «Брянской мясной компании» за 2016 год, составила 33,6 миллиарда рублей. На них компания выкупает арендуемые в регионах земли и отдаёт их в залог новых кредитов, а всю прибыль уводит за кордон. «МГ» задаётся вопросом, если это не банальный «распил» бюджета, то что? Издание подводит итог: «В сухом остатке от скандала с «Мираторгом» остается хамоватый барин, требующий поддерживать отечественного производителя в виде себя самого, оскорблённые люди, продукция сомнительного качества и бюджетные миллиарды в карманах особо приближённых».

Подмяли…

«Чудачества» агрохолдинга на Орловщине стали притчей во языцех. Губернатора Клычкова олигархи полностью подмяли. И сделали своим адвокатом и пиарщиком. Про «свиной регион» уже все устали говорить, как и про безудержное строительство без разрешительных документов свинарников в области. Силовики свою позицию никак пока не высказывают. Возможно, их подтолкнут к этому вновь открывшиеся обстоятельства про офшоризацию компании?

«Орелтаймс», https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/ljubimaja-kompanija-gubernatora-klychkova-popala-v-skandalnuju-istoriju/

15.06.2020г.