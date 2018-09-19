Мы его не выбирали?

№32 (525) от 19 сентября 2018 г.

Очередная кампания по выборам губернаторов, не предвещавшая никаких сенсаций, на этой неделе приняла неожиданный оборот. Нешуточный скандал разразился в Приморье, где в минувшее воскресенье состоялся второй тур выборов. Недовольные официальными итогами выборов граждане осадили здание краевой администрации, а коммунисты заявили о криминальном беспределе. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал, чтобы в ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Несколькими днями ранее тот же Зюганов побывал с приятным визитом в Орловской области, где присутствовал на церемонии инаугурации коммуниста Андрея Клычкова, выигравшего губернаторские выборы с самым высоким в России результатом – 83,55%. Как мы понимаем, такой итог избирательной кампании коммунистического лидера не только не смутил, но и укрепил в уверенности, что в Орловской области, в отличие от Приморья, выборы прошли кристально честно.

В Приморье – «бунт», в Орле – спокойствие

Во втором туре выборов губернатора Приморского края участвовали действующий врио главы региона единоросс Андрей Тарасенко и его соперник из КПРФ Андрей Ищенко, лидировавший на момент подсчета 95% голосов избирателей. Однако, когда краевой избирком опубликовал предварительные итоги выборов после подсчета 99% голосов, оказалось, что в лидеры удивительным образом выбился Тарасенко.

Коммунист Ищенко немедленно заявил о фальсификациях итогов голосования, призвал своих сторонников устроить забастовку на центральной площади Владивостока, а сам объявил бессрочную голодовку, которую, правда, на следующий день снял. За товарища по партии вступился председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, потребовавший создать комиссию для проверки «уголовных выборов», которые, по мнению коммунистов, организовал врио губернатора Тарасенко. Сейчас с легитимностью приморских выборов разбирается Центризбирком, и, насколько известно на данный момент, результаты голосования на 13 избирательных участках отменены.

Тем временем коллега приморского врио Андрей Клычков, в отличие и от своего однопартийца Ищенко, и от политического оппонента единоросса Тарасенко наслаждается феноменальным результатом, достигнутым им на выборах, и без устали расточает благодарности орловским избирателям. Действительно, благодарить есть за что: при общем результате, превысившем 83 процента, в некоторых районах Клычков набрал по 90 и более процентов голосов избирателей. Опять же при феноменальной явке.

Как и в прошлую губернаторскую кампанию, особо отличились несколько районов, в их числе Болховский (93,25% голосов за Клычкова при 71-процентной явке), Должанский (90,09%, явка – 50%), Колпнянский (95,64% (!), явка 76%), Новосильский (90,99%, явка 56%), и это далеко не все муниципальные образования, проявившие невиданные любовь и доверие к кандидату, без году неделю пребывающему в Орловской области. Жители региона настолько полюбили Андрея Клычкова, что оказали ему куда большее доверия, чем Владимиру Путину на президентских выборах. В том же Болховском районе за Путина проголосовало 80,44% избирателей (за Клычкова – на 13% больше), в Должанском – 81,79% (отрыв – почти 9%), в Колпнянском – 86,43% (Клычков набрал почти на 10% больше), в Новосильском президент Путин набрал на 12% голосов меньше, чем коммунист Клычков – 78,33%.

Как мы понимаем, такая убедительная победа дала Андрею Клычкову полное право заявить на пресс-конференции, посвященной итогам губернаторских выборов, что «эти выборы показали… спокойный, чистый ход кампании» и что «57,77% явки дает основание говорить о том, что избиратели увидели результаты деятельности, поверили, пришли и поддержали».

Действительно, губернаторская кампания в Орловской области прошла более чем спокойно: будоражить общественное мнение было просто некому – кандидаты-спойлеры, выставленные в качестве соперников Клычкова, не в счет. А вот что касается явки как показателя доверия избирателей, то тут не все так радужно, как хотелось бы Андрею Евгеньевичу.

В отличие от жителей орловской глубинки, городское население региона оказалось не таким доверчивым. В Орле, например, явка едва превысила 30% – и то за счет «сознательных» избирателей из Железнодорожного района, где явка составила 43%. А вот в Заводском, Советском и Северном районах на выборах губернатора проголосовали 27–28% избирателей. Впрочем, Андрея Евгеньевича это не смущает.

– Что касается городской явки, то, если вы обратите внимание на общегородскую тенденцию в регионах российской федерации, то городское население гораздо менее активно голосует на выборах, нежели сельская местность, – объяснил журналистам на той же пресс-конференции Клычков. – Орел, Ливны, Мценск – явка у них отличается от общеобластной явки с точки зрения количества и качества. Ну и могу сказать, что является, наверно, объективным фактором, что многие горожане уехали в том числе 9 сентября на дачи – как бы ни звучало…

О зонах фальсификации

Звучит, надо сказать, и впрямь не очень убедительно, но к чему Клычкову кого-то в чем-то убеждать, когда можно просто гордиться результатом, который в Орле, не таясь, называют «азиатским», «туркменско-чеченским», «конским» и прочими нелестными эпитетами?

А ведь между тем в своем недалеком политическом прошлом Клычков подобные результаты гневно клеймил. Вот, например, цитата из его выступления на митинге на Болотной площади в Москве 11 декабря 2011 года:

– Сегодня зоны фальсификации переходят уже в русские исконные территории. Сегодня в них уже и Тамбов, и Иваново, я уже не говорю про Мордовию, которая уже превратилась в кавказскую республику, в которой «Единая Россия» получает с каждым разом под сто процентов. И мы должны знать: эти выборы нелегитимны! Эти выборы нелегитимны! Ни с моральной, ни с политической точки зрения.

Как мы понимаем, результат самого Клычкова, также недалеко ушедший от 100-процентного, на легитимность выборов в конкретно взятой Орловской области никак не влияет и к кавказским республикам ее никак не приближает. Так же, как и фантастический процент граждан, проголосовавших вне избирательных участков – проще говоря, на дому.

Пронализируем данные облизбиркома о результатах голосования все в тех же районах, где Клычкову оказали наибольшую поддержку.

Так, в Болховском районе на дому проголосовали 20% от общего числа проголосовавших избирателей. В Колпнянском – 18%. В Новосильском – 25%! И наконец, в Должанском – 45% избирателей (2 тысячи из 4,5 тысячи проголосовавших)!!! Остается только догадываться, за кого именно они проголосовали, если голосовали вообще.

Для сравнения: в Заводском районе Орла на дому голосовали лишь 6% от числа проголосовавших избирателей, в Советском – 6,9%, в Северном – 9,8%, а в «сознательном» Железнодорожном – 15%.

Кстати, сам Клычков во время оно считал голосование на дому одним из способов подтасовки результатов выборов. Вот как он высказывался о фальсификации итогов выборов в Мосгордуму в октябре 2009 года на пресс-конференции в агентстве Интерфакс:

– Очень показательной становится тенденция при голосовании вне помещений (избирательных участков). 43-й участок в Замоскворечье: 214 человек проголосовало вне помещения. Даже если представить, что они все проживают в одном доме, на каждого уделить пять минут при голосовании, то это необходимо 18 часов для работы с этими избирателями. У нас всего 12 часов работают участковые избирательные комиссии.

Как видим, с тех времен тенденция не изменилась – изменилась позиция Клычкова, которого теперь не смущает и не возмущает, что в том же Должанском районе, например, на одном участке в среднем на дому голосовали по 100 человек (в Колпнянском районе 24 избирательных участка). Сто, конечно, не двести, но если следовать логике Клычкова образца 2009 года, то «для работы с этими избирателями» понадобилось бы более восьми часов, а если учесть еще и время передвижения от дома к дому – все 10, а то и 12. Впрочем, не факт, что членам избиркомов пришлось бить ноги, проделывая такую титаническую работу.

Как на самом деле работает на нужный результат голосование на дому, в конце августа, то есть в разгар губернаторских выборов, рассказали члены участковых избирательных комиссий из города Лобня Московской области, опубликовавшие в социальных сетях свой крик души. Цитируем:

«В начале августа 2018 года в Управлении образования С…в Е.В. провел закрытое совещание с председателями участковых избирательных комиссий (УИК)…

С…в в жёсткой ультимативной форме стал принуждать нас, как он выразился, «сделать» выборы Губернатора Московской области Воробьева на «должном уровне». На наш вопрос, как это сделать, когда многие жители настроены против действующего Губернатора Воробьева, С…в, сказал, что П…ва Г.Д. перед выборами выдаст нам «проанализированные и отредактированные» списки избирателей для голосования на дому, в которые войдут люди, никогда ранее не ходившие на выборы, (которые) были призваны в армию, кто зарегистрирован, но не проживает, или умерли…

9 сентября, в день голосования, согласно выданным спискам мы должны будем организовать выездное голосование на дому. При этом с первой машиной для голосования на дому мы должны отправить «ненадежных» наблюдателей, с реальными списками и промурыжить их часов до 15, а на следующие выезды должны поехать уже «заряженные» члены УИК с липовыми списками, и им просто нужно будет 3-4 часа простоять в укромном месте, и вбросить в переносные ящики для голосования, не менее 200 заполненных бюллетеней за Воробьёва, согласно спискам, выданным П…вой Г.Д. В нашем городе 35 избирательных участков. Итого получается 7000 «липовых» голосов за Воробьёва А.Ю.» (Источник: https://vk.com/wall-149794189_25631)

Конечно, мы не станем утверждать, что в Орловской области делали результат именно по этой схеме, но узнать итоги выездного голосования было бы весьма любопытно. Хотя, даже если нам и огласят все списки, ничего не изменится: избирком будет уверять, что нарушений не было, Клычков – гордиться победой на «честных выборах», а народ… А кому до него есть дело, до народа?..

Татьяна Филева