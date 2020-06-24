«Мы хотим жить и дышать!»

№22 (601) от 24 июня 2020 г.

Косулическое сельское поселение Шаблыкинского района заселяют свиньями. В районе деревень Косуличи и Петрушково, на пахотных землях, которые теперь использует подразделение компании «Мираторг», активно строятся два крупных свинокомплекса. Об этом его малочисленному населению стало известно недавно, как сейчас принято говорить, из неофициальных источников. Официальные — молчали либо делали вид, что ничего не происходило. Жители шаблыкинских деревень, в свою очередь, предполагают, что это молчание означает только одно — хорошего ждать не стоит. Если чиновники не закладывают камни в основание будущего строительства с камерами и фотоаппаратами и не устраивают тематических представлений, значит они что-то скрывают.

Близкое соседство с многотысячными стадами свиней при наличии уже действующего комплекса по откорму крупного рогатого скота вряд ли пойдёт людям на пользу. И вообще: не многовато ли свинокомплексов для одного, не самого большого по площади и количеству населения Шаблыкинского района? Напомним, не так давно жители соседнего сельского поселения — Молодовского — возмутились строительством животноводческого комплекса возле населенного пункта Молодовое без проведения публичных слушаний. Представители «Мираторга» предоставили главе сельского поселения никем не подписанный план размещения объектов, видимо, этого им достаточно для строительства.

После публикации издания «Орелтаймс» этим вопросом занимается прокуратура. На днях жители деревни Косуличи обратились к депутату областного совета Виталию Рыбакову с просьбой о помощи: граждане категорически против свинарников рядом с их населенным пунктом. Относительно чистый воздух, лес и речка — это единственное, что делает жизнь людей комфортной; в Косуличах давно нет производств, нет школы и детского сада, нет даже магазина. Теперь люди опасаются, что не станет и чистого воздуха: вонь от свинарников распространится на несколько населенных пунктов и будет постоянной. Реакция местного населения на вынужденное соседство со свиньями всегда одинакова — они не хотят дышать навозом. И жители красивейшего троснянского села Ломовец, о которых «Орловская среда» написала в прошлом номере, и жители деревни Косуличи с её уникальной заповедной природой хотят только одного — чтобы их оставили в покое. Люди выживали как могли: работали в столице «по вахте», сажали огороды, выращивали скот, они ничего не ждали ни от районного руководства, которого лишили практически всех полномочий, ни от Клычкова. И, как оказалось, зря. Любитель орловской природы Андрей Клычков посчитал, что мираторговским свиньям в Шаблыкинском районе понравится. В конце концов ведь легче заселить район свиньями, чем людьми? Для людей надо стараться самим, а для свиней всё сделает «Мираторг».

«Нас обложили со всех сторон»

Вот что рассказал «Орловской среде» житель села Александр Ретюнский:

— В марте началась какая-то стройка. Ездим, видим — ведётся строительство в километре от нас, что строится — непонятно. Узнали, что это «Мираторг», машины брянские. Мы начали задавать вопросы: в администрации района сказали, что никакой информацией не обладают по этому поводу. Один из наших жителей звонил в управление градостроительства и архитектуры Орловской области, там сказали, что никаких заявлений не получали, в нашем районе никому не давали никаких разрешений. Из этого мы сделали вывод, что данная стройка незаконная. Мы написали коллективное обращение в прокуратуру, но в связи с коронавирусом отправили его заказным письмом. Прокуратура направила запрос в администрацию, в природоохранную прокуратуру. Пока мы ответ не получили, месяц еще не прошел.

Ретюнского поддержали односельчане:

-Строится свинарник возле Косуличей и ешё один, тоже рядом с нами. Нас обложили со всех сторон. Что будет с экологией?

— Мы делаем вывод: будет экологическая катастрофа. Вот у нас фидлот, откормочник уже есть. Там 70 тысяч голов. Если ветра нет вообще — запах стоит здесь. Ветра в основном дуют с юга и с запада, с севера — очень редко, но, когда дует, мы тут готовы в противогазах ходить. А свинарник — это еще хуже, чем КРС.

— «Мираторгу» дорогу сейчас сделали, которую они сами же и раздолбали. Она выходит на Карачев, то есть дорогу сделали так, чтобы им было удобно возить людей из Брянской области, у них в основном здесь брянские работают. Наши, если работают, только в охране, их очень мало. И вообще: ни за какие рабочие места мы бы не согласились на свинарники возле наших домов.

-Когда «Мираторг» пришел сюда в 2014 году, шаблыкинские, сомовские, очень многие пошли к ним работать. То есть зачем ездить на вахту в Москву, когда получить можно на пять тысяч меньше и работать здесь? Первый год было всё прекрасно, как сами ребята говорят, а потом пошло: стали срезать зарплаты, заставляют работать людей сутки через сутки и люди начали уходить, уехали обратно в Москву, работают вахтовым методом. Здоровье дороже.

Депутат Косулического сельского поселения Валентина Волкова:

-Но мы не об этом хотим сказать. Наша история — это стройка свинарника. Вонь, от которой мы задохнемся.

Ирина Крылова:

— Дело в том, что высказывания высокопоставленных чиновников о том, что запах животных пока еще никто не отменял… Мы понимаем, что запах есть и будет, мы сами сельские жители, сами держим животных, как-то выживать надо… Но такие крупные компании, они, наверное, имеют средства, возможности, на удаление на какое-то, есть заброшенные деревни в тридцати километрах от нашего населенного пункта, пожалуйста, стройтесь, мы только будем рады. Но им нравится использовать готовые дороги, коммуникации, я понимаю, что это выгодно для компании, это для нас не выгодно.

«Осталось противогазы надеть всем и ходить!»

Косуличи — самое большое село в нашем сельском поселении. И достается нам больше всех: всё закрыто, магазина нет давно, и в Высоком то же самое. Обидно, конечно. Детей в школе не стало, а здание огромное, в зимнее время приходилось за один только газ платить, это нерентабельно для двух детей, поэтому закрыли. Население Косуличей — 119 человек, 359 — в сельском поселении. Тысячи голов свиней на такое количество населения — не многовато ли?

Останутся ли здесь люди после такого нашествия? Наверное, останутся, но жить будет невозможно. Здесь очень красивая природа, хотелось бы дышать свежим воздухом, и грибные, и ягодные места здесь, красота редкая… Жаль нашей природы, жаль…

Публичных слушаний не было, к людям никто не обращался. Это не промзона, это земли сельхозназначения. Поле было вспахано, подготовлено под посев. А сейчас беда…

Валентина Волкова:

-Мы теперь даже не можем к речке подойти, они захватили вот эти два участка! Они даже на земле сельского поселения пытались что-то посеять. Мы не можем ни за грибами сходить, ни за ягодами! Нас всего лишили! Наши и дети, и внуки ничего не видят. Наши дома теперь можно купить за десять рублей, а куда нам деться? У меня, например, заболевание легких, я его получила здесь, саркоидоз легких, мне сказали, что это от животных! Вот я только пролечилась недавно. Как нам быть? Люди получают зарплаты, но за нас они не борются, никто не борется!

-К лесу не подойти, там граница, там стоит охрана, говорят, что это частная собственность, а мы раньше ходили туда за белыми грибами, за ягодами, за клюквой, за всем на свете! У нас озеро Индовище является памятником природы. Оно сейчас обнесено колючей проволокой… Памятник природы — мы не можем туда попасть! Оно огорожено, и быки кругом по тонне! Вот так вот живем, никому не нужные… Даже возле речки по обеим сторонам пытались пахать, пока их не остановили! — — -Писали в Роспотребнадзор, это водоохранная зона, после этого там работы прекратились.

-Несколько лет назад к нам приезжали люди из Мурманска, и за ними еще, приехала из Подмосковья семья, покупали дома, хотели здесь жить. Но теперь те, кто заинтересован в жилье, спрашивают, если дом продается: «Есть ли «Мираторг?». Если «Мираторг» есть, сразу отказываются, даже ни торга никакого нет, ничего. Вот «северяне» наши недавно рассказывали, один говорит: «Я отработал в Мурманске всю свою жизнь и приехал в хороший населенный пункт, здесь чисто, мне всё так здесь нравится, нравится на земле работать, а теперь куда мне уезжать уже в моем возрасте, если со всех сторон нас окружат еще и свинарники?»

-Жили мы без «Мираторга» и дальше без него проживем, так теперь здесь говорят. Ниже по течению речки Навли даже рыбы уже нет! Есть откормочник, строится свинарник, еще свинарник, мы теперь, как в кольце окружения!

Сергей Андреев:

-Я не живу в Косуличах, но постоянно приезжаю сюда. Осенью я ходил вдоль речки, и текла какая-то слизь. Село Яблочково, там, наверное, один дом остался, как раз вплотную с «Мираторгом». Получается, оттуда идет ручей, вот пока я этот ручей не перешел, слизь не пропала, перешёл ручей — дальше чистая речка. Ни одной рыбы я не видел. Прошел я где-то километров семь-восемь. Предположительно слизь текла с фидлота.

-Публичные слушания не проводили, а мы категорически против этих свинарников. Мы хотим жить и дышать!

-Мне 78 лет, я тут прожил и проработал всю жизнь, было в колхозе всё: и фермы, и у всех была работа, но такой вони тут никогда не было. А теперь будут свинокомплексы, а нам и вовсе запретят свиней держать.

-Тут же объявят чуму какую-нибудь!

-И святым духом будем питаться!

-Маски уже не снимаем, осталось противогазы надеть всем и ходить!

-Мы сейчас держим кто два поросеночка для себя, кто по три, кто-то что-то посеял, кто-то корм купил, а теперь построят они свои свинофермы и в радиусе десяти километров запретят держать свиней. Чем мы будем тогда питаться, что нам делать? Деревня живет за счет того, что сами выходили, картошку посадили, кто-то зерно посеял, за счет пенсионеров люди выживают, работы у нас нет, и на Москву ездят. Помогите нам, пожалуйста, помогите, заступитесь за нас!

-Говорят, что стройка ведется без разрешения, но мы боимся, что все эти разрешения, они будут!

Все вопросы — к «Мираторгу»

Депутат Рыбаков пообещал держать этот вопрос на контроле. По его мнению, стоит дождаться прокурорской проверки, потому что позиция высокопоставленных аграрных чиновников уже ясна: недавно на комитете облсовета зампред по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзёнков прокомментировал информацию о строительстве свинокомплексов вблизи населенных пунктов следующим образом: раз это их земля, они могут строить на ней что угодно.

Аналогичные перлы содержатся и в ответе непосредственного подчиненного Борзенкова — руководителя департамента сельского хозяйства Александра Шалимова главе Шаблыкинского района Сергею Новикову: чиновник сообщает, что в рамках соглашений между правительством области и «Мираторгом» «в настоящее время компанией реализуется ряд крупных инвестиционных проектов». Далее глава профильного (!) департамента, который должен курировать всё, что касается сельского хозяйства, почему-то ссылается на «информацию ООО «АПХ «Мираторг», который сообщает Шалимову, что «на территории Сомовского сельского поселения планируется строительство двух свиноводческих комплексов»:

этап 1- комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней свиноводческого комплекса №1 близ н.п. Косуличи;

этап 2 — комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней свиноводческого комплекса №1 близ н.п. Петрушково». Ответ на запрос датирован 25.05.2020 г.

Руководитель областного департамента сельского хозяйства сообщает главе Шаблыкинского района, что в настоящее время на стройплощадку завозятся стройматериалы, и при этом информирует, что проектная документация локально проверена, но «для получения положительного заключения требуется предоставление корректного градостроительного плана». «В настоящее время приводятся в соответствие документы территориального планирования, которые необходимы для его оформления», поясняет Шалимов. По утверждению же местных жителей, к этому времени строительство свинокомплекса велось уже полным ходом. По их словам, стройматериалы на площадку завозились не в конце мая, а в марте.

Если зампред по развитию АПК Борзенков умывает руки, заявляя, что собственник земли может строить на ней что угодно, а руководитель департамента сельского хозяйства Шалимов узнает о строительстве крупных свинокомплексов на территории Орловской области «случайно» — от «Мираторга», означает ли это, что аграрные чиновники, получающие солидные зарплаты, не курируют вопросы АПК? Если этим занимается лично господин (или товарищ?) Клычков, то зачем ему «аграрные» замы? Не пора ли начать экономить на этой статье бюджета?

Граждане возмущены тем, что публичные слушания по вопросу строительства свинокомплексов не проводились; как выясняется, согласия на соседство со свиньями не спрашивают не только у жителей сельских поселений. Теперь уже главы районов должны просить разрешение на проведение слушаний у области: как следует из ответа главы Шаблыкинского района гражданам, администрация района намерена выступить с ходатайством к управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области «при выдаче разрешения на строительство свинокомплексов вблизи населенных пунктов Косуличи и Петрушково провести публичные слушания». Документ датирован 2 июня 2020 года. Таким образом, глава района косвенно подтверждает, что в начале июня 2020 года разрешений на строительство свинокомплексов всё еще не было.

Жители деревни Косуличи не сомневаются, что разрешения на строительство свинарников рядом с населенными пунктами будут. Думаем, в этом уверен еще один человек: губернатор Андрей Клычков, который дистанцировался от проблемы и делает вид, что ничего не происходит.

Наталья Зарубина

Комментирует депутат Орловского областного совета Виталий Рыбаков:

-Мне до сих пор непонятна позиция Клычкова в отношении строительства такого большого количества свинарников на территории Орловской области.

Почему ведется строительство таких масштабных свинокомплексов без публичных слушаний, без проведения ряда экспертиз, без установления санитарных зон? Вопросов много, и пока конкретных ответов на них нет.

Я в третий раз посетил Молодовское сельское поселение, где ударными темпами с огромного массива земли продолжают снимать чернозём, спросил у главы сельского поселения Валентины Витальевны Рамощенковой, появились ли какие документы на строительство. Она мне показала лист бумаги, на котором нет ни подписи, ни печати, ни каких-либо согласований. Фотографии этой филькиной грамоты я передал в редакцию «Орловской среды».

А ведь стройка идёт полным ходом! Первое, что должен был сделать Клычков и его команда, это остановить незаконное строительство свинокомплексов на вверенной ему территории. Второе — организовать проверку, кто допустил незаконное строительство на местах, кто не заметил это безобразие из высоких кабинетов на Ленина, 1.

С момента подачи моего депутатского запроса ни того, ни другого не последовало, и в связи с этим возникает резонный вопрос: а нет ли здесь личной заинтересованности самого Клычкова? Ведь жители сельских поселений в Дмитровском, Кромском, Троснянском и Шаблыкинском районах категорически против строительства у них под носом свиноводческих комплексов.

В связи с этим вырисовывается ситуация, подпадающая под целый ряд статей уголовного кодекса. А нет ли здесь предварительного сговора в составе группы лиц? Кто, у кого и за что получает зарплаты? И если эта группа чиновников думает, что ситуация рассосётся путём выдачи разрешений задним числом, полагаю, они в очередной раз ошибаются. Не рассосётся!