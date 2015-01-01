«Мы их душили-душили…»

№10 (458) от 29 марта 2017 г.

На прошлой неделе в Орле с рабочим визитом побывал заместитель полпреда президента в ЦФО Мурат Зязиков. В отсутствие губернатора Потомского исполнявший его обязанности Александр Бударин рассказал Мурату Зязикову о том, как прекрасно работают орловские чиновники: например, как неукоснительно они выполняют майские указы президента. В свою очередь, как сообщила пресс-служба губернатора, «особое внимание Мурат Зязиков обратил на внимательное отношение к обращениям граждан». Мы не знаем, что ответил на это заместителю полпреда заместитель губернатора Бударин, зато знаем некоторых граждан, которым приходилось обращаться к Потомскому и его подчиненным. О «внимательном» отношении и результатах работы с их обращениями граждане рассказали «Орловской среде».

На выселках

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Николаевич Галкин в течение нескольких лет добивался у орловских властей выделения земельного участка под строительство дома для улучшения жилищных условий. Еще в бытность у кормила орловской власти губернатора Козлова и его команды фронтовику удалось через прокуратуру и суды буквально «выбить» у чиновников положенную ему по закону землю. Впрочем, пожить в собственном доме Николаю Николаевичу не довелось: в начале 2014 года ветеран, которому было уже глубоко за 90, скончался. Земля по наследству перешла к внуку – и пустует по сей день.

Дело в том, что земельный участок ветерану войны выделили в деревне Сабуровские выселки Орловского района. Там же получили землю под строительство жилья еще 200 многодетных орловских семей. В полном соответствии с названием на выселках нет ничего: ни дорог, ни электричества, ни газа, ни воды. А стало быть и построить здесь ничего не возможно – земля, на которой должны находиться дома для многодетных семей, зарастает бурьяном.

Сын фронтовика Галкина – ветеран труда Иван Галкин – счел такое положение вещей несправедливым и даже нарушающим закон и попытался добиться строительства инженерной инфраструктуры в Сабуровских выселках. Как и положено, обращался к чиновникам – от районных до областных. И, опять же, как и положено, получал один и тот же стандартный ответ: нет денег. В конце концов, решил записаться на прием к губернатору Потомскому – мол, тот точно поможет. Вскоре о своем решении Иван Николаевич пожалел.

Попав в июле 2016 года на встречу с Потомским, Иван Галкин рассказал ему о том, что люди, получившие от государства землю в Сабуровских выселках, не могут ею воспользоваться и что чиновники своим бездействием, по его мнению, нарушают их права, а также жилищное и земельное законодательство. А также о том, что это свое мнение он изложил в соответствующих обращениях в прокуратуру.

Как мы поняли из дальнейшего рассказа Ивана Галкина, такая гражданская активность губернатору Потомскому не понравилась. И к делу подключился подчиненный Вадима Владимировича Андрей Абрамович. Синягов. Тот самый, который руководит Департаментом госимущества Орловской области и в полном соответствии со своей должностью, со свойственным ему милицейским рвением заботится о сохранности этого имущества.

Как рассказал «Орловской среде» Иван Галкин, господин Синягов доходчиво объяснил ему, что поскольку ветеран, которому выделялся участок, умер, то родственники не должны владеть этой землей. Между тем, выступая душеприказчиком отца, перед тем как оформить участок на внука ветерана, Иван Галкин обращался с этим вопросом в областной Департамент строительства, транспорта и ЖКХ, в администрацию Орловского района, а также в управление Росреестра – и везде ему письменно ответили, что он вправе самостоятельно решить этот вопрос в соответствии с законодательством. Что Иван Галкин и сделал.

А вот господин Синягов рассудил иначе: через два месяца после встречи Ивана Галкина с губернатором Потомским в полицию поступило обращение Андрея Синягова, в котором тот просил проверить законность действий Галкина по вопросу выделения земельного участка. После проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, однако участок у Галкиных все равно отобрали – уже через суд. Решение по гражданскому иску администрации Орловского района к внуку ветерана войны Николаю Галкину районный суд принял стремительно: исковое заявление было отправлено 29 ноября 2016 года, а уже 1 декабря вынесено определение о признании недействительным права Галкина на земельный участок и возвращении его в муниципальную собственность.

– На самом деле никакой особой ценности этот участок не представляет, –говорит Иван Галкин, – важно другое: с нашей семьей поступили несправедливо. Но еще более несправедливо отнеслись к тем многодетным семьям, которым формально выделили землю, а фактически оставили ни с чем: ведь жить на этих выселках невозможно. Зато чиновники отчитались о выполнении майских указов президента.

От себя добавим: после истории с Галкиным подчиненные Потомского сделали выводы: чтобы не плодить недовольных, граждан, которых не устраивают выделяемые земельные участки (как правило, такие же выселки), заставляют письменно отказываться от них – типа сами не захотели. А потом всю процедуру оформления можно начинать сначала – и так до бесконечности…

И Потомский не помог

Индивидуальный предприниматель Екатерина Квасова также удостоилась чести лично пообщаться с господами Потомским и Синяговым. В кабинеты губернатора и начальника Департамента госимущества ее привела надежда на то, что высокопоставленные чиновники помогут решить проблемы, мешающие ее бизнесу.

Бизнес у Екатерины совсем скромный, семейный. В 2011 году ее отец, индивидуальный предприниматель Александр Шишикин выиграл тендер на аренду помещений для реализации продукции собственного производства. Проще говоря, для продажи в буфетах медицинских учреждений выпечки. Под буфеты предприниматели арендовали помещения в детской поликлинике Советского района и детской областной больнице. А пирожки и булочки пекли в столовой, которую арендовали в здании областного департамента соцзащиты на улице Лескова в Орле (тоже на основании выигранного тендера). Там же готовят горячие обеды – кормят сотрудников департамента и приходящих посетителей.

Первые проблемы с буфетами у Екатерины Квасовой и Александра Шишикина начались в 2013-2015 годах. Сначала их вежливо, но настойчиво попросили освободить помещение в детской поликлинике, затем и в детской больнице, хотя срок аренды и там, и там заканчивался только летом 2016 года. Пересказывать все мытарства, которые пришлось пройти Екатерине и ее отцу, не станем – важен результат: буфетов предприниматели лишились. Вскоре дошла очередь и до столовой: здесь договор аренды действовал до июля 2016-го, и предприниматели подали заявление о его продлении. В августе им представили отчет об оценке помещения – для расчета размера арендной платы. И если по прежнему договору она составляла 11,5 тысячи рублей в месяц, то теперь выросла до 47 тысяч. Между тем помещение, где располагается столовая, предприниматели отремонтировали за свой счет, как и кухонное оборудование, которое ранее находилось в нерабочем состоянии.

В общем, Шишикин и Квасова обратились к независимому эксперту-оценщику и провели оценку помещения за свой счет. По расчетам эксперта, арендная плата должна была увеличиться совсем незначительно – до 12 тысяч рублей. Когда они сообщили об этом чиновникам департамента соцзащиты, те отправили их разбираться в департамент госимущества, которому, собственно, помещение и принадлежит. В департаменте им сообщили, что ничего не знают-не ведают, и тогда Екатерина и ее отец пошли в последнюю, как им казалось, инстанцию – на прием к губернатору Потомскому. Потомский, надо сказать, к проблемам предпринимателей отнесся с пониманием и пообещал распорядиться, чтобы арендную плату не повышали. И действительно, случилось чудо: договор аренды с предпринимателями продлили, а чиновники, как по мановению волшебной палочки, сделали новый отчет об оценке, из которого недвусмысленно следовало: цена аренды остается прежней. Впрочем, радость коммерсантов была недолгой. Вскоре арендаторам стали приходить письма из департамента соцзащиты с просьбами освободить помещение и оплатить коммунальные услуги за предыдущие годы, хотя договором ничего подобного не предусматривалось. А в первых числах марта в столовую наведалась внушительная делегация чиновников из департамента госимущества.

Я – начальник, ты – молчи

– Часы работы нашей столовой с 10-00 до 14-00, – рассказала Екатерина Квасова «Орловской среде». – Они пришли где-то в десять минут третьего, после закрытия, когда у нас доедали свои обеды последние посетители. Я тоже обедала. Вошли сразу человек 20 и спрашивают: а что вы здесь делаете? Что я им должна была ответить? «Ем». Они стали задавать вопросы посетителям, что-то фотографировать, потребовали провести их на кухню. Я пыталась выяснить, что происходит: если проверка, то на каком основании и где документы? Никаких документов мне никто не предоставил. Позже в департаменте имущества Екатерине объяснили, что это был «осмотр», но такое объяснение ее не удовлетворило, и она отправилась за разъяснениями к начальнику департамента Синягову. Причем не одна, а с представителем общественной организации «Опора России» Виктором Балакиным.

– В распоряжении «Орловской среды» оказалась диктофонная запись разговора чиновника Синягова с предпринимателем Квасовой и общественником Балакиным. Прослушав ее, даже много видевшие и слышавшие журналисты едва не потеряли дар речи – настолько нас впечатлила эта беседа. Процитируем наиболее яркие фрагменты:

Балакин – Синягову:

– Вчера пришли ваши сотрудники, не предоставили удостоверения, не предоставили какие-то нормативные документы на проверку, начали проверять предприятие. Более того, стали лезть в кастрюли, в пищеблок. С угрозами, что если вы нас туда не запустите, мы вам… Это все записано на диктофон. На основании чего? Это малый бизнес. Даже санэпидстанция проверки проводит, предварительно за неделю сообщив, что такого-то числа будет проверка.

Квасова:

– Они ссылаются на договор, где нашли пункт, что арендодатель может осуществлять проверку. Но вы (департамент госимущества. – Прим. ред.) собственник. Про собственника здесь ничего не написано.

Синягов:

– Теперь я вам… какая у вас аренда, как вы платите?

Квасова:

– За 365 дней в году. Время работы столовой с десяти до двух. Пользование помещением у нас (в договоре. – Прим. ред.) не оговаривалось и не рассчитывалось.

Синягов:

– Время работы столовой – с 10 до 14. Вот из этого времени вы платите арендную плату. (…)

Балакин:

– Андрей Абрамович, нам нужно, потому что их проблема стоит на контроле в Москве в «Опоре России», – кто приходил (фамилия, имя, отчество), приказ о назначении проверки…

Синягов (прерывает):

– Значит, давайте так. Я руководитель департамента государственного имущества – и не повышайте на меня голос! (отметим, что Виктор Балакин голос не повышал. – Прим. ред.). И не надо мне здесь указаний никаких давать! Ясно? Всё. Посидите и помолчите немножко.

Балакин:

– Андрей Абрамович, вы не в милиции, а я не ваш подчиненный… Я представитель общественной организации…

Синягов:

– Значит, представитель общественной организации, помолчите сейчас три минуты! Придет начальник отдела, мы с вами разберемся.

Здесь представителю общественной организации – не надо на меня здесь! А то у меня коленки уже дрожат!

Балакин:

– Они у вас, по-моему, от другого должны дрожать, а не от меня.

(…)

Синягов:

– Вот за всю эту историю департамент соцзащиты еще получит… за все эти мошеннические действия, связанные с этим договором…

(Сотрудник департамента приносит документы.)

Синягов:

– Стоимость арендной платы у вас рассчитывалась из четырехчасового рабочего дня. Если восьмичасовой рабочий день, то у вас 22 тысячи арендная плата будет. И если вы такими мошенническими нехитрыми действиями пытаетесь у государства денег не доплачивать, то извините! А мы являемся собственниками данного имущества. Сейчас будет предписание департаменту социальной защиты с просьбой расторгнуть договор. И с вами заключить договор, если вы выиграете аукцион, не на четыре часа рабочий день, а оценят аренду как положено, как у всех… А вот здесь, я считаю, скажем так, сговор департамента социальной защиты и вас в том, что вы недоплачиваете деньги, они недополучают, а получают из бюджета лишние деньги… Поэтому (обращается к подчиненным) готовьте грозную бумагу в департамент социальной защиты, что реально помещение занимается и используется постоянно, а они таким образом лишают бюджет денежных средств. И это подтверждается актами. Всё.

Балакин:

– Актами какими?

Синягов:

– Такими, какие будут сегодня…

Балакин:

– Вы ознакомили людей с этими актами?

Синягов:

– Значит, акт будет составлен. Я его подпишу, этот акт. И дальше Я буду решать, что мне с этим актом делать. Ясно?

Балакин:

– Андрей Абрамович, по-моему, ситуация с Будаговым вас ничему не научила. Мы не оставим это дело.

Синягов:

– Да конечно не оставляйте, бога ради!(…) Значит, вы можете писать на меня жалобу куда угодно. И история с Будаговым меня ничему не научила. И я буду, скажем так, вот таких вот (неразборчиво, похоже на «гусей») типа Будагова, сколько у меня жизни хватит и здоровья, столько я буду их душить. Ясно вам?

Балакин:

– Душить даже?

Синягов:

– В фигуральном смысле… Если вы представитель общественной организации, вы думаете, вы пришли, и у меня коленки будут дрожать? Я буду делать так, как по моей должности положено – следить за государственным имуществом. И если кто-то хочет такими нехитрыми способами, скажем так, деньги свои экономить и недоплачивать государству, то кто-то когда-то за это ответит. Вот и все.

На этом, пожалуй, прервемся Добавим лишь, что в конце разговора Синягов дал распоряжение расторгнуть договор аренды и пересчитать арендную плату уже за 24 часа в сутки (а не за восемь рабочих часов, как говорил ранее) и посоветовал предпринимателям, которые сообщили ему, что записались на прием к Потомскому, съездить к президенту Путину.

Ясно вам?

Попробуем осмыслить все услышанное (прочитанное).

Забота начальника департамента о госимуществе, конечно, похвальна. Жаль только, что проявляет ее господин Синягов как-то выборочно. Про дважды проданный кинотеатр «Родина», о сделках с которым начальник департамента якобы не знал, говорить не будем – об утере этого госимущества, которое, впрочем, Андрей Абрамович таковым почему-то не считал, «Орловская среда» писала неоднократно.

Приведем другой пример: в 2015 году департамент госимущества провел аукцион на право аренды гаражного комплекса на ул. Автовокзальной в Орле и земли под ним. Площадь земельного участка под гаражами составляет 1461 квадратный метр. Площадь самих гаражей – 245,7 кв. метра. Конкурс выиграл некий гражданин Гасымов, который за все это добро – повторим: за землю и гаражи – платил около 44 тысяч рублей в месяц, то есть меньше, чем предложили платить Екатерине Квасовой за скромную столовую.

А в декабре прошлого года тот же самый департамент Синягова провел аукцион по продаже гаражного комплекса, хотя договор аренды с гражданином Гасымовым был заключен на пять лет. И гаражи с землей продали (угадайте, кому?) – за четыре с небольшим миллиона рублей. При этом стоимость земельного участка составила меньше 2,5 миллиона рублей. То есть квадратный метр земли почти в центре города обошелся гражданину Гасымову чуть дороже полутора тысяч рублей. Интересно, как оценивает господин Синягов эту сделку на предмет заботы о госимуществе?

Очевидно, такая же неустанная забота следящего за госимуществом начальника департамента привела к росту долгов за аренду этого самого госимущества. Так, буквально на днях сайт «Вечерний Орел»сообщил, что задолженность по арендной плате за пользование государственным имуществом Орловской области за год выросла на 18 процентов. По данным областной КСП, план по доходам от аренды госимущества в 2015 году не был исполнен на 37,5%, а в 2016 году – уже на 52,9%. Кроме того, не выполнен план по приватизации имущества. Может быть, профильному департаменту и его деятельному начальнику следовало бы заняться взысканием долгов с неплательщиков? Или добиваться выполнения плана приватизации? Но, как видим, у господина Синягова другие приоритеты. Он ищет мошенников в семье умершего ветерана. Он расторгает договоры с предпринимателями, которые и аренду платят вовремя, и налоги, и какие-никакие рабочие места создают. А то еще есть занятие – таких, как Будагов, душить. Фигурально, конечно. А главное, разницы не делает между олигархом Будаговым, ИП Шишикиным и ветераном труда Галкиным – перед справедливым чиновником Синяговым все равны, все норовят за казенный счет нажиться. И не боится он никого – ни общественника Балакина, ни губернатора Потомского, ни, страшно сказать, президента Путина! Потому что он начальник департамента, и стало быть, всегда прав. Ну а тем, кто не согласен, Андрей Абрамович всегда имеет сказать пару слов.

Например: «Посидите и помолчите!»

Или: «Вы можете писать на меня жалобу куда угодно.»

А то вот еще: «Вы думаете, вы пришли, и у меня коленки будут дрожать?»

Ясно вам? Вот и все!

Федор Крюков