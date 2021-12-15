«Мы их поймали, иди домой, дед»

№43 (667) от 15 декабря 2021 г.

В Орле 82-летний одинокий пенсионер оказался в руках квартирных аферистов. В его жилье прописалась женщина, которая пообещала старику, что будет помогать ему «до конца жизни», при этом у мужчины отобрали паспорт и пенсию. Беспомощный старик живет без газа, он лишен возможности пользоваться туалетом и ванной. Полиция в курсе ситуации и бездействует.

Мы не будем называть улицу, где проживает пенсионер, и его имя, чтобы не подвергать пожилого человека опасности (эти данные есть в редакции). Просто расскажем, что нам известно на сегодняшний день, исходя из имеющихся аудиозаписей разговоров: пенсионера и неравнодушных граждан, которые хотят ему помочь.

Как рассказала жительница Орла Мария Ивановна (имя изменено), о жуткой ситуации, в которой оказался беспомощный старик, ей стало известно от его соседей. 82-летний А. проживает совершенно один в своей квартире в пятиэтажном доме. Более года назад соседи узнали, что в квартире пенсионера кроме него прописан еще один человек: так было указано в выпавшей из почтового ящика квитанции. Близких родственников у старика нет, он давно живет один, и соседям точно известно, что кроме пенсионера в его квартире никто прописан не был. Когда его спросили о новом жильце, он ничего не ответил, но соседям стало понятно, что мужчина сильно запуган. При этом А. был неухожен, он явно голодал и был одет в старьё.

– Когда я узнала его историю, не могла успокоиться, я поняла: кто-то забирает у старика пенсию, его вынудили прописать к себе кого-то, кому потом достанется его квартира. И я прекрасно понимаю, что его некому защитить, ему просто не на кого надеяться, – рассказала «ОС» Мария Ивановна. – Я на свой страх и риск отправилась к нему. Первый раз пришла к А. год назад. Дверь была открыта, замок сломан либо его вовсе не было. В квартире стоял жуткий запах, всё было захламлено. Сам старик был грязный, неухоженный. Я пыталась расспросить его, почему он так живет, но было видно, что он страшно кого-то боится. Разговаривать с нами он отказался. Второй раз я проведывала его пятого августа, принесла продукты. Старик сидел на остановке вместе с бомжами, те его чем-то угощали, если так можно сказать. Смотреть на это было больно, сердце разрывалось. Одет он был в коричневый грязный плащ, хотя на дворе было лето. В конце ноября я пришла к нему уже со своим знакомым, признаюсь, одной идти было страшно. На двери висел какой-то старый плакат, потому что дверь кто-то разбил. Вошли в квартиру: из неё было вынесено всё, что можно, ванная была закрыта, кто-то не поленился и «завязал» её на проволоку. В квартире не было ни колонки, ни газовой плиты.

– В туалет мне ходить запретили, ванную принимать тоже, потому что нет воды и газа, – так он сказал. – В таких условиях старик живет. Он побоялся рассказать, кто вынес из квартиры мебель и плиту, сначала был очень запуган. Говорю ему: «А куда же вы ходите в туалет?». «А вот в кусты, за дом», отвечает.

– Живет он на втором этаже. Кухня голая, торчит одна старая мойка.

– Почему так у вас? – спрашиваю у него.

– Сказали, будут делать ремонт.

– Кто вам будет делать ремонт?

– Домоуправление.

– В таких квартирах приватизированных домоуправление ничего не делает. Всё делают сами жильцы.

– Вот женщина сказала, у неё много денег, и она сделает мне ремонт.

– А какая женщина?

– Та, которая мне помогает, у неё мой паспорт. У меня они забирают пенсию и платят за квартиру.

– А продукты приносят?

– Да, иногда приносят.

– Вы знаете её, как зовут?

– Я забыл, как её зовут.

– А фамилия?

Фамилию назвал.

– Как же вы так будете жить? Вы в полицию ходили? – спросила у него.

– Да, ходил, – отвечает, – они сказали: «Мы их поймали, иди домой, дед».

– Женщина из этого дома мне рассказала, что они таким образом уже «отжали» одну квартиру, эта уже будет вторая, – продолжила Мария Ивановна. – Сейчас ему говорят, что ремонт будет, потом его переселят в халупу под предлогом ремонта. А потом скажут, что он и вовсе пропал? Кто его будет искать? Он говорит мне: «Я бы ушел в интернат, но я не дойду». Да и кто его без паспорта и без пенсии в интернат возьмёт?

Мария Ивановна оставила нам аудиозаписи своих разговоров со стариком, из которых окончательно становится ясно, что на самом деле происходит. Вот некоторые из них.

– У вас туалет работает?

– Нет, они закрыли.

– Вы один здесь проживаете?

– Остался один, непригодный ни к чему.

– У вас прописана здесь женщина, она вам помогает?

– Эта женщина сказала, что я до конца буду тебе помогать.

– Так помогает?

– Видимо, у нее средства и связи какие-то есть, она ткнёт сколько-то денег, и я в магазин пошел за едой. А так у меня ничего нет.

– Вы её прописывали? Вы один или за двоих платите?

– Она за меня платит. Квитанции приходят на несколько тысяч за жильё, за ремонт, она говорит: «Давай сюда». И уходит. Живёт она где-то рядом.

– А как её зовут?

– Она сказала. Как её зовут, я тоже забыл.

– Фамилия её И-ва. Милиция приходила. Я говорю: «Помогите». «Ну, мы решим». И ушли.

– Она здесь прописана?

– Этого я не знаю. Видимо.

– Она мне говорит, средства огромные ЖЭК переводит, я должна туалет сделать.

– А пока ходите в кусты?

– Этого не увидит никто, на мое счастье.

– Они вас что, подписать заставили?

– Ну, конечно. Или получишь от нас.

– А кто это сказал?

— Эти, из табора. Жильцы табора. Цыгане.

– Вы лично её прописали или домоуправление?

– Сказали, чтобы ремонт тебе сделали. И всё.

– Они что у вас забрали?

– Ну что захотели: паспорт…

– А пенсию?

– Они сказали: «Мы получаем твою пенсию, и будем тебе помогать».

Что мы видим в сухом остатке: пожилой мужчина, который пока еще живет в собственной квартире, голодает, не имеет нормальной одежды и элементарных удобств. Как ему жить, чем питаться и кого прописывать, решают люди из «табора». Полиция, со слов старика, в курсе ситуации, пообещала помочь и ничего не сделала. Соцзащите, похоже, и вовсе неизвестно, что происходит с одиноким пенсионером. У нас в Орле защищают права детей-сирот, оставшихся без жилья, и беспокоятся о пенсионерах, которых едва ли не через день обворовывают телефонные и прочие мошенники. Однако за последние несколько лет не появилось ни одной официальной информации о так называемых черных риэлторах, которые лишают беспомощных стариков квартир, хотя такие преступления, как мы предполагаем, совершаются и остаются безнаказанными. Так кто же списал со счетов одиноких пенсионеров, и почему это стало возможно?

В июне 2021 года «Московский комсомолец» сообщил о питерском «черном риэлторе», которого приговорили к семи годам условно с испытательным сроком в пять лет. Петербуржец переоформлял квартиры на себя, а пострадавших от его рук стариков переселял в дом престарелых.

«Установлено, что мужчина создал группировку, которая обманом заставляла пожилых людей переписывать на них квартиры. В этом ему помогли опыт работы в сфере недвижимости и знакомства в госучреждениях. В жертвы «благодетели» выбирали, как правило, одиноких людей, – пишет МК. –

Молодые люди представлялись сотрудниками социальных служб и уговаривали стариков переехать в Дом ветеранов войны и труда № 1. Всего от рук Минаева и его товарищей пострадало восемь человек. На незаконном бизнесе преступники заработали 26,4 миллиона рублей.

Минаев признал свою вину, заключил с судом досудебное соглашение о сотрудничестве, а также возместил часть морального и материального ущерба.

«В Нижегородской области осудили банду черных риелторов, среди которых оказалось трое полицейских, – сообщала «Лента.ру» в августе 2019 года. – От их рук погибли три человека, а недвижимость жертв досталась преступникам. Недвижимость всегда привлекала бандитов. И чем дороже становится квадратный метр, тем жестче и решительнее они действуют. В этом убедилась на своем горьком опыте студентка МГУ Ольга Бородина. Когда прошлой осенью ее мама умерла при странных обстоятельствах, выяснилось, что московская квартира, где они жили, перешла в собственность загадочных третьих лиц. С тех пор девушку постоянно преследуют и угрожают расправой». В конце августа 2021 года «Российская газета» также информировала о «черных риэлторах», орудовавших в Белгороде.

«Белгородские полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве. Они переоформляли на себя квартиры пенсионеров без их участия. Афера с квартирами была бы невозможна без участия чиновницы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что один из мошенников предоставлял в регистрирующий орган подложные документы о приобретении недвижимого имущества для перерегистрации на свое имя. Вторая участница группы являлась работником учреждения, предоставляющего гражданам государственные услуги. Она принимала у сообщника пакет поддельных документов и на их основании регистрировала сделки в одностороннем порядке без участия продавца недвижимости. Третий соучастник координировал все действия криминальной группировки.

Мошенники уже переоформили на себя жилье 94-летней пенсионерки без ее ведома. О случившемся пожилая женщина узнала от полицейских. Кроме того, аферисты пытались завладеть еще двумя квартирами, принадлежащими 83-летней жительнице Белгорода.

Белгородские полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали троих мошенников – двух мужчин и женщину».

Информацию о квартирных аферистах, которых задерживают и предают суду, можно увидеть на сайтах многих информационных агентств. Получается, что такие преступления совершаются во многих регионах, за исключением Орловской области? Почему бездействуют отдельные орловские правоохранители, даже когда им становится известно о подобных фактах? И бездействие ли это?

«Орловская среда» обращается к СУ СК по Орловской области, областной прокуратуре и региональному уполномоченному по правам человека с просьбой разобраться в конкретной ситуации, помочь одинокому пенсионеру и избавить его от преследования со стороны определенных лиц. Все необходимые данные имеются в редакции.

Ольга Рождествина