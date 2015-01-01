Мы их теряем…

№21 (514) от 4 июля 2018 г.

В понедельник орловские СМИ сообщили об отставке советника врио губернатора по культуре Юрия Грымова. Это уже второе «громкое» увольнение из команды Клычкова за последний месяц.

Ряды соратников врио, приехавших вместе с Клычковым «работать на благо» орловского региона из столицы, редеют на глазах. Совсем недавно кабинет в «сером доме» покинула начальник отдела информационной политики областной администрации Наталья Рожкова. Напомним, и отдел, и должность его начальника были в свое время специально созданы для госпожи Рожковой. Как и господин Грымов, госпожа Рожкова освободила теплое место по собственному желанию. Что интересно, обе отставки по удивительному совпадению состоялись незадолго до губернаторских выборов, в самый разгар избирательной кампании.

Напомним, Наталья Рожкова приехала в Орловскую область в декабре 2017-го, то есть через два месяца после назначения Андрея Клычкова врио губернатора. На государственной должности она должна была курировать работу государственных региональных СМИ (областной газеты «Орловская правда», Первого областного телеканала и «районок»), а также выстраивать информполитику областной администрации. Однако госпожа Рожкова расширила свои полномочия – по собственной, так сказать, инициативе. В кругу орловских журналистов Рожкова прославилась тем, что написала заявление в прокуратуру на учредителя сайта «Орелград» Владислава Числова и попыталась диктовать редактору «Красной строки» Юрию Лебедкину о чем следует писать, а о чем не следует, то есть проще говоря – осуществить цензуру.

Впрочем, все эти «шалости» меркнут в сравнении с информацией, появившейся в орловских СМИ уже после отставки Рожковой. Речь идет о депутатских запросах, которые направил депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков в адрес руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В запросах Рыбаков просит предоставить информацию о возможной проверке в отношении Натальи Рожковой, которую правоохранительные органы, по информации депутата, начали в июне 2018 года. Поводом для проверки стали результаты лингвистических экспертиз текстов Рожковой в защиту Петра Милосердова – московского политтехнолога, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера и находящегося под арестом.

Заметим, что, по удивительному совпадению, свою должность в администрации области госпожа Рожкова покинула 5 июня — по инсайдерской информации, после обсуждения сложившейся ситуации со своим непосредственным начальником врио губернатора Клычковым. Впрочем, сам Клычков отставку Натальи Рожковой никак не комментировал. А вот об отставке другого своего протеже – советника по делам культуры Юрия Грымова – счел нужным высказаться.

Как следует из комментария врио, опубликованного на сайте «Орловские новости», советнику Грымову оказалось «тяжело работать сразу на два региона» (занимая должность в администрации Орловской области, Юрий Грымов продолжал руководить столичным театром «Модерн». – прим. ред.).

«Для того, чтобы добиться результатов, надо выбирать и сосредоточиваться на чем-то одном. Да и в целом, государственная служба — это непростая стезя, накладывающая на человека много ограничений и занимающая абсолютно все время», — заявил Клычков, и с ним трудно не согласиться. Особенно относительно ограничений: то что позволено простому смертному (будь он даже великим деятелем искусства и супертворческой личностью), не позволено чиновнику, о чем Грымов, похоже, не подозревал, принимая в свое время предложение Клычкова поработать в его команде. Мы говорим даже не о слишком вольных высказываниях советника как в адрес орловских чиновников от культуры, так и в адрес орловских общественников, например, – это, что называется, лирика. Речь идет о цели, которую ставил перед собой столичный режиссер, ставший советником врио. Как заявил господин Грымов в одном из своих интервью (на радиостанции «Эхо Москвы»), в качестве советника врио губернатора Орловской области он намерен доказать, что на культуре можно зарабатывать целой областью.

Как именно может заработать Орловская область на своей действительно богатой культуре, орловчане от Грымова так и не узнали. Но как намеревался заработать господин Грымов, догадаться было нетрудно. В мае «Орловская среда» опубликовала материал с совещания, которое советник Грымов провел с представителями орловского гостиничного и туристического бизнеса в администрации Орловской области («Это коммерческая история», «ОС», №16 (509) от 16 мая 2018 г.). На совещании обсуждали некоторые аспекты празднования юбилея Тургенева. Если точнее, то речь шла о продвижении юбилейной символики, которую, по словам Грымова, разработали некие «энтузиасты» и которая должна была использоваться «в оформлении самых разных объектов и городских площадок». В частности, предлагалось брендировать объекты городского общественного транспорта – автобусы и маршрутки. В сфере наружной рекламы фирменный стиль планировали использовать для создания вывесок и плакатов, а также создать линейку сувенирной продукции с использованием символики. Сувенирная продукция как раз и стала главным предметом обсуждения на вышеупомянутом совещании. Грымов недвусмысленно дал понять орловским коммерсантам, что от них ждут заказов на получение фирменного логотипа, который будет украшать «сувенирку»:

«Управление культуры соберет информацию, кто сколько хочет приобрести себе сувенирной продукции или получить дизайн-макет… Я нахожу деньги, мы это печатаем, отдаем, забираются деньги – ну понимаете, тогда это будет как-то централизованно», — заявил господин советник бизнесменам.

«Таким образом, официальное лицо, повторим, советник врио губернатора Орловской области, — писала тогда «Орловская среда», — на голубом глазу заявляет буквально следующее: государственные служащие, то есть чиновники управления культуры, будут собирать заказы у коммерческих предприятий на производство сувенирной продукции или на получение макета логотипа, после чего некие «мы» будут эту продукцию изготавливать и продавать тем же коммерсантам. Вариант – будут продавать макет символики. Кто эти таинственные «мы», советник не пояснил, зато совершенно однозначно заявил, что уже выбрал производителя (диктофонная запись имеется в редакции) – надо понимать, той самой сувенирной продукции». Тогда же мы задали несколько вопросов господину Грымову и его непосредственному начальнику Андрею Клычкову:

«Например, считает ли господин Грымов, что в обязанности советника губернатора Орловской области входит выбор производителя коммерческой сувенирной продукции? Если же эту продукцию будет закупать правительство области для подарков гостям праздника, то не должна ли данная закупка осуществляться по конкурсу, как того требует закон? Или вот еще: на каком основании сотрудники управления культуры, получающие зарплату из бюджета, должны собирать заявки на производство сувенирной продукции от коммерческих структур? Наконец, хотелось бы узнать, какого именно производителя единолично выбрал господин Грымов, на каком основании и не является ли данный выбор вопиющим фактом коррупции?».

Стоит ли говорить, что ответов на эти вопросы мы так и не получили? Более того, по странному совпадению, буквально через несколько дней после публикации господин Грымов покинул Орловскую область и, как мы понимаем, больше в Орел не возвращался. А через полтора месяца после злосчастного совещания и вовсе ушел в отставку, бросив на произвол судьбы и тургеневский юбилей со всей фирменной «сувениркой», и придуманный им же театральный фестиваль «Вишневый сад», и обещанные орловчанам регулярные визиты представителей театрального и литературного бомонда в город «на мелких водах», да много еще чего бросив…

Кстати, сам теперь уже бывший советник доволен результатами своей работы в Орловской области, о чем и сообщил в социальных сетях. Довольны ли итогами деятельности Грымова, как и Натальи Рожковой, орловские налогоплательщики – вот в чем вопрос. Первый «трудился» здесь пять месяцев, вторая – более полугода. Естественно, не бесплатно. За что столичные гости получали свои зарплаты, какую пользу принесли региону и его жителям? К этой теме мы обязательно вернемся в одном из ближайших номеров «Орловской среды».

Татьяна Филева

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Как депутат и как гражданин я считаю пребывание таких чиновников, как Наталья Рожкова и Юрий Грымов на ответственных должностях в областном правительстве совершенно не оправданным.

В свое время мне было очень интересно наблюдать, как после приезда в Орел Натальи Рожковой чиновники, отвечающие за решение организационных вопросов в областной администрации, расшаркиваясь и спотыкаясь, подыскивали для нее удобный кабинет с комнатой отдыха. Было понятно, что такая угодливость демонстрируется неспроста, то есть этот человек будет работать на очень серьезном участке. А поскольку я привык смотреть в корень, то стал выяснять, кто такая госпожа Рожкова., где она работала до назначения на должность в правительстве области, чем занималась… Кстати, эти вопросы интересовали тогда и многих уважаемых мной журналистов.

По моей информации, работая на должности начальника отдела политики в одном из федеральных СМИ, госпожа Рожкова получала приличную зарплату – порядка 150-200 тысяч в месяц. И меня очень удивило, что она согласилась на предложение врио переехать из Москвы на работу в Орловскую область – на оклад в 40 тысяч рублей. Нелогично. Для успешного столичного журналиста такая смена деятельности не может считаться карьерным ростом. Тогда какие мотивы заставили госпожу Рожкову приехать работать в правительстве Орловской области? На мой взгляд, такой мотив может быть только один – материальный. Получая официальную зарплату, можно еще неофициально получать дополнительное материальное вознаграждение. Для этого существует несколько схем. Одна, например, такая: в каком-нибудь ГУПе какому-нибудь сотруднику (или сотруднице) начисляются премиальные, а получают их чиновники с окладом в 40 тысяч…

Так или иначе, но в качестве чиновницы госпожа Рожкова никак себя не проявила. Мы не увидели никаких позитивных новаций в сфере взаимодействия региональной власти с журналистами, никаких качественных изменений в государственных СМИ. Зато она отметилась несколькими конфликтами в представителями прессы, скандальным постом про нижнее белье, ну, а кульминацией ее карьеры в Орловской области стала тихая отставка. И не исключено, что причиной этой отставки стала информация о проверке, которую в отношении госпожи Рожковой проводят правоохранительные органы в связи с уголовным делом по экстремистской статье, возбужденным в отношении московского политтехнолога Милосердова. Чтобы выяснить, так ли это, я направил депутатские запросы в адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Также я намерен проверить информацию о частых отлучках госпожи Рожковой: по моим сведениям, она периодически отсутствовала на рабочем месте, поскольку принимала участие в судебных заседаниях по делу Милосердова, которые проходили в другом регионе. В связи с этим меня интересует, оплачивались ли госпоже Рожковой те дни, когда ее не было на работе? Сейчас я готовлю соответствующий депутатский запрос, потому что убежден, что каждый бюджетный рубль должен быть на учете.

Кстати, на рабочем месте я, например, никогда не мог застать и советника врио Юрия Грымова. Несколько раз я видел его на заседаниях правительства и на редких совещаниях, которые он проводил, а вот его кабинет в областной администрации (а я специально несколько раз приходил в обладминистрацию, чтобы пообщаться с советником) почему-то всегда был закрыт. Где он был, чем занимался в течение пяти месяцев, неизвестно. Неудивительно, что никаких результатов его работы в Орловской области мы так и не увидели – один шум.

То же самое можно сказать и о других «рекрутах», которые приехали работать в Орловскую область по приглашению временно исполняющего обязанности губернатора. Кому-нибудь известно, чем занимается советник по медицине Павел Воробьев, который, к слову, как и Рожкова, оставил хорошо оплачиваемую должность в Москве ради скромной зарплаты в областной администрации? Что делает начальник департамента информационных технологий Юрий Урсу, который известен пока только своей молодостью?

Все это говорит о том, что врио точь-в-точь копирует кадровую политику своего предшественника и однопартийца Потомского. Чем обернулся для бывшего члена ЦК КПРФ такой подход к подбору кадров, все мы хорошо помним – бесконечные скандалы, кадровая чехарда, отставки и даже уголовные дела и посадки, и как результат – досрочная отставка самого Потомского. Как видим, история повторяется: всего за восемь месяцев пребывания в должности врио его команду уже покинули два его протеже. И, полагаю, это не последние отставки.