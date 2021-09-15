«Мы продолжаем биться в закрытые двери»

№32 (656) от 15 сентября 2021 г.

Коллектив некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Орловской области» обратился к президенту России Владимиру Путину и министру промышленности и торговли Денису Мантурову с письмом, копию которого сотрудники Фонда (а это всего три человека, не считаю руководителя) направили в СМИ. В письме коллектив организации высказывает свое мнение о профессиональных качествах исполняющего обязанности руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области Максима Петрова. И просит учесть это мнение при согласовании кандидатуры Петрова на должность руководителя – уже без приставки и. о. По нашей информации, в том, чтобы Петров возглавил департамент на, так сказать, постоянной основе, весьма заинтересован лично губернатор Клычков: именно он усиленно лоббирует утверждение Максима Игоревича на уровне министерства и даже готов ручаться за него персонально. Чем господин Петров добился такого губернаторского расположения, мы не знаем – никаких особых достижений за время пребывания в статусе исполняющего обязанности начальника департамента за ним замечено не было. А вот скандалы и, мягко говоря, странности периодически имели место. О них – и не только – и сообщают в своем письме сотрудники Фонда развития промышленности. Текст письма с некоторыми сокращениями, вызванными необходимостью соблюдения норм законодательства о СМИ, «Орловская среда» публикует ниже.

От редакции: Когда номер вышел в печать, стало известно, что министр Мантуров (на фото слева) согласовал назначение Максима Петрова (на фото справа) на должность руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемый Денис Валентинович!

Мы, нижеподписавшиеся, сотрудники некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Орловской области», просим вас обратить внимание на ситуацию, происходящую в Орловской области, которая сложилась с момента назначения на должность исполняющего обязанности члена Правительства Орловской области — руководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области Петрова Максима Игоревича.

Для оценки деятельности Петрова М. И. доводим до вашего сведения некоторые факты. С начала исполнения своих обязанностей Петров М. И. собрал совещание с сотрудниками Департамента промышленности и торговли Орловской области, на котором, сидя на столе, довел свое мнение по поводу работы государственных служащих, назвав их «п…ми», а мониторинг цен на продукты питания, который осуществляли сотрудники департамента по письму от Минпромторга был охарактеризован, как «по…нь»… Такое ознакомительное совещание многих повергло в шок.

Выступая перед депутатами Орловского областного совета народных депутатов на комитете по экономической политике, Петров М. И. обосновал свое решение о принятии предложения о назначении на должность, цитата: «выбирал между Сахалином и Орловской областью, пролистал карту Яндекса, выбрал, что поближе к родному Санкт-Петербургу», про опыт в сфере промышленности Петров М. И. рассказал, как «своими руками из одной курилки, которое сверлило отверстия в бетоне, создал малое промышленное предприятие».

Следующее выступление Петрова М. И. перед депутатами Орловского областного совета народных депутатов касалось вопроса реализации национального проекта «Производительность труда» на территории Орловской области, после которого руководители крупнейших промышленных предприятий Орловской области отказались от участия в национальном проекте, т. к. презентация Петрова М. И. вызвала недоумение и непонимание сути национального проекта.

Далее… в очередной раз перед депутатами он не смог обосновать вносимый законопроект о предприятиях общепита, реализующих алкогольную продукцию…

…В СМИ была опубликована резолюция (Петрова. – Прим. ред.) на обращении индивидуального предпринимателя о необходимости заключить трехстороннее соглашение с розничными сетями и заводами-производителями для исключения дефицита сахара в регионе следующего содержания: «Предлагаю совместно молиться о ниспослании гигантского урожая сахарной свёклы».

В апреле 2021 года Петров решал проблемы Шатиловского леса, подбирал площадки под развитие придорожной инфраструктуры, обустраивал «лежащих полицейских и перехода на областной дороге у сельской школы». В интервью телеканалу «Первый областной» дал объяснения росту цен на жильё в Орловской области: этому «способствовала льготная ипотека. В результате многие застройщики на фоне дешевой ипотеки сделали дорогое предложение населению. Еще одной серьезной причиной подорожания жилья стал рост цен на строительные материалы. Ослабление рубля и изменения мировых котировок на металл стали основными причинами роста цен на металл на внутреннем рынке. Арматура подорожала в 1,5-2 раза». (Статья газеты «Орловская среда»).

На комитете по экономической политике Орловского областного совета народных депутатов Петров М. И. по вопросу организации «ярмарок выходного дня» предложил «уйти от гигантомании и переходить к ярмаркам в 10-15 торговых мест». Данное заявление вызвало негодование со стороны общественности в регионе.

Петров М. И. очень много сил и внимания уделяет деятельности некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Орловской области» (далее — Фонд). Учредителем Фонда является Правительство Орловской области в лице Департамента промышленности и торговли Орловской области. Коллегиальным органом управления Фондом является Наблюдательный совет, Председателем Наблюдательного совета Фонда избран Петров М. И. Фонд возглавляет директор Парахин Геннадий Павлович, который является единоличным исполнительным органом Фонда.

В связи с затягиванием сроков со стороны Петрова М. И. предоставления субсидии из регионального бюджета на содержание Фонда, которая выделяется ежегодно, была допущена задержка заработной платы сотрудников Фонда на 2 месяца, в предыдущие годы, когда руководителем

Департамента промышленности и торговли Орловской области являлся Парахин Г. П., таких ситуаций не допускалось.

Одним из первых… требований Петрова М. И. в отношении Фонда было требование перевода ведения бухгалтерского и кадрового учета Фонда сторонней коммерческой организации ООО «Афина»: в письме № 383 от 25.02.2021 года было направлено требование предоставить доступ к бухгалтерии сотруднику ООО «Афина» Музалевской А. И.

Далее Петров М. И., не имея полномочий, проводил переговоры и настаивал на рассмотрении заявок на предоставление льготных займов… коммерческим компаниям ООО «Канат», ООО «Орлен», ООО «Олента»,

ООО «Самсон», бенефициарным владельцем вышеуказанной группы компаний является предприниматель Мельников И. А. (письмо № 694 от 16 марта 2021 года). По данному факту директор Фонда вынужден был обратиться с заявлением в прокуратуру Орловской области. На что Петров М. И. инициировал проверку деятельности Фонда Главным контрольным управлением Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, основываясь на собственном запросе и подаче заявок на финансирование проектов в нарушение установленного порядка. В ходе проверки не выявлено нарушений действующего законодательства и установлено, что Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденными Стандартами.

Первая попытка увольнения директора Фонда была предпринята

1 апреля 2021 года на заседании Наблюдательного совета, но решение было не принято, члены Наблюдательного совета не проголосовали за увольнение. После указанного заседания Петров М. И., оказывая давление на членов Наблюдательного совета, не поддержавших его решение, заставил написать заявления о выходе из состава Наблюдательного совета.

Одним из направлений деятельности Петрова М. И. является препятствование деятельности Фонда как оператора национального проекта «Производительность труда». Петровым М. И. … в очередной раз были затянуты сроки предоставления финансирования мероприятий на создание Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в Орловской области, средства до Фонда были доведены 27 мая 2021 года, при учете доведения межбюджетного трансферта с января 2021 года.

Петров М. И., как ответственный за реализацию национального проекта в регионе, неоднократно требовал устно, затем подтвердил письменно (письмо № 1042 от 26.04.2021 г.) заключить договор аренды помещения с ООО «Эвита» (с компанией Мельникова И. А.). Указанное помещение не соответствует установленным требованиям, находится в стадии строительства и ремонта, до настоящего времени не введены в эксплуатацию коммуникации. Парахин Г. П. как директор Фонда отказался подписывать указанный договор аренды и заключил договор долгосрочной аренды помещения, соответствующего установленным требованиям. Но Петров М. И. не утвердил сведения об операциях с целевыми средствами в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию национального проекта «Производительность труда», которым установлена ответственность Департамента промышленности и торговли Орловской области за неисполнение своих обязательств, а также установлен срок утверждения сведений не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения документов. С 9 июля 2021 года Фонд не имеет возможности оплатить государственную пошлину в размере 22 000 рублей за государственную регистрацию договора аренды недвижимого имущества, заключенного на срок более года.

Далее Петров М. И. письмом № 1523 от 17 июня 2021 года запретил трудоустройство сотрудников Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, вследствие чего Орловская область попала в «красную зону» по выполнению мероприятий в рамках реализации национального проекта. В издании «Орловская среда» был опубликован материал «Тактика торможения» о затягивании реализации национального проекта «Производительность труда» на территории Орловской области. В ответ на указанную статью Петров М. И. написал заявление на Парахина Г. П. о клевете, но правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела, т. к. в ходе проверки было выявлено, что опубликованная информация подтверждена документами и соответствует закону о СМИ.

Недавней публикацией в СМИ отмечены действия Петрова М. И. по опечатыванию помещения Фонда и препятствованию доступа на рабочие места сотрудников Фонда .

По инициативе Петрова М. И. была опубликована статья с обвинением Парахина Г. П. в нанесении побоев помощнику Зайцевой М. Ю., в которой опубликована прямая речь Петрова М. И., подтверждающая неприязненное отношение к своему предшественнику Парахину Г. П.

На очередном заседании Наблюдательного совета Фонда, которое состоялось 07 сентября 2021 года, Петров М. И. во второй раз предпринял попытку увольнения директора Фонда Парахина Г. П., который находится в отпуске с 6 сентября 2021 года, что и явилось фактором, сдерживающим принятие решения об увольнении, для уже нового состава Наблюдательного совета, который был предварительно сформирован Петровым М. И. из единомышленников и прямых подчиненных.

Под руководством Парахина Г. П. Фонд поднялся на 14 пунктов в рейтинге региональных фондов развития промышленности. Установленные годовые показатели эффективности деятельности Фонда будут выполнены в установленные сроки.

Парахин Г. П. с 2015 года являлся членом Правительства Орловской области — руководителем Департамента промышленности и торговли Орловской области, являлся членом Координационного совета по промышленности при Минпромторге, за указанный период награжден ведомственным знаком отличия в труде Министерства промышленности и торговли — медалью им. Ежевского А. А.

По предложению Губернатора Орловской области оставил должность в Правительстве Орловской области и перешел на работу в Фонд. С первых дней назначения на должность Петрова М. И. неоднократно получал от него предложения об увольнении по собственному желанию…

Парахин Г. П. отстаивает и поддерживает сотрудников Фонда и Департамента, но Петров М. И. уже дал обещания, что после его согласования все почувствуют его власть… Свое отношение к людям он показал, собрав всех сотрудников Департамента и процитировав слова Даниила Хармса «Я писатель!.. А по-моему, ты г..но!.. Я художник!.. А по-моему, ты г..но!..».

(…)

О происходящих событиях в Департаменте и Фонде проинформирован Губернатор Орловской области, но, к сожалению, накануне выборов в Государственную Думу Российской Федерации все безмолвствуют.

Многочисленные проверки Фонда контролирующими и правоохранительными органами, которые инициирует Петров М. И., негативно сказываются на основной деятельности Фонда, т. к. штат из троих сотрудников вынужден отвечать на запросы, не уделяя достаточного внимания своим прямым обязанностям.

Просим учесть вышеуказанное при согласовании Минпромторгом кандидатуры Петрова М. И. на должность руководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области, а также последствия от его действий для промышленности Орловской области и реализации национального проекта «Производительность труда» в Орловской области.

Мы продолжаем «биться в закрытые двери», бороться с несправедливыми действиями Петрова М. И. всеми доступными способами, не противоречащими действующему законодательству РФ. Оставляем за собой право опубликовать это обращение в средствах массовой информации.

С уважением,

подписи (имеются в распоряжении редакции)