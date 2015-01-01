«Мы слишком многого хотим…»

29 марта в дом, где живет семья Вадима Полехина, овдовевшего многодетного отца с ребенком-инвалидом на руках, который посмел обратиться к журналистам федерального канала НТВ за помощью в решении жилищного вопроса, нагрянула комиссия. Как рассказал Вадим Полехин, в её составе были представители полиции, пресс-службы губернатора и телеканала «Первый областной».

 

Сенсации не получилось

Проверяющие объяснили, что пришли к Полехиным по заявлению некой гражданки, обвинившей мужчину в употреблении наркотиков и избиении детей.

– Мне показалось, что проверяющие растерялись, увидев нашу семью, чистую квартиру, чистое детское бельё, которое сушилось на балконе, приготовленную для детей еду, – рассказал Полехин. – Они просто извинились и ушли. Что касается журналистов, у меня создалось такое впечатление, что их прислали к нам за сенсацией, но сенсации не получилось…

Напомним, в марте на телеканале НТВ вышел репортаж о семье Полехиных, которая на протяжении шести лет не может добиться пригодной для проживания жилплощади и единовременной помощи. Чиновники предложили Полехиным квартиру в бывшем общежитии дорожников в поселке Знаменка – сырую, с «глухими» окнами, плесневыми стенами, в спешке залепленными обоями, и опасным балконом. Квартира находится на третьем этаже, что создает дополнительные трудности для девятилетнего Вани, который может ходить только при поддержке взрослых.

Не выдержав долгих лет мучений, чиновничьей волокиты и хождений в суды, 36-летняя многодетная мать скончалась от внезапно открывшегося внутреннего кровотечения. Вадим Полехин, оставшийся без любимой жены с четырьмя маленькими детьми на руках, решил идти до конца и добиваться справедливости. Он рассказал, что ранее его жена Наталья обращалась в том числе и к журналистам телеканала «Первый областной», где ей открытым текстом объяснили, что делать репортаж о Полехиных им не разрешили. Зато корреспондентов областного телеканала попытались использовать позже – в других целях.

«Приходила и плакала, а потом умерла…»

Журналисты НТВ поставили на уши всех ответственных чиновников, в том числе губернатора Потомского, которого старательно прикрывали его подчиненные: рассказывали журналистам, что губернатор находится в Москве. Однако их старания не увенчались успехом, и журналисты с боем прорвались в кабинет к Потомскому, который, как и ожидалось, оказался на месте.

В свойственной ему манере он рассказал историю о том, что семья и раньше была у него на контроле, а он якобы не знал, что предложенная Полехиным квартира для проживания ребенка-инвалида не пригодна.

О расследовании НТВ рассказали и некоторые местные СМИ, но адекватной реакции, как и ожидалось, не последовало. Последовала как раз-таки неадекватная, но ожидаемая: к Полехиным пришли с проверкой: проверили кастрюли, детскую одежду, Вадиму даже пришлось показать проверяющим, что следов побоев у детей нет.

– Мы всегда были обеспеченной семьей, наши детки всегда ухожены, хорошо одеты, старшего Ванечку «скорректировали», он теперь может ходить, – рассказывает Вадим и показывает фотографии Вани, счастливо улыбающихся двойняшек и самого младшенького сына, ему всего три годика. – Посмотрите, это Наталья, она у меня красавица была, никогда ничем не болела, посмотрите на фото, разве похожа она на больную женщину? Ни моя жена, ни дети, повторяю, никогда ни в чем не нуждались. Я всегда хорошо зарабатывал. Да наши дети всегда клубнику зимой едят, как без витаминов? А тут пришли проверять «наркомана», который над семьей издевается.

– Все началось еще в 2011 году, – продолжает Вадим Полехин. – Нам позвонили из администрации Орловского района и сказали: срочно готовьте документы, губернатор Козлов будет вручать вам ключи от квартиры на последнем звонке. Мы и поверили, подумали еще, вот и нам повезло. Документы быстро все собрали, отвезли. Только ни на последний звонок, ни на День защиты детей, ни потом никто никакой квартиры нам не дал. Может, кому-то и дали нашу квартиру, но только не нам. Пришлось добиваться жилья через суд. В результате нам предложили квартиру в бывшем общежитии, куда вселяться с детьми, я считаю, нельзя. Там нужен капремонт, если только демонтировать полы, окна, «снять» сырые потолки, заклеенные обоями, там можно будет жить. Наталья девять судов прошла. Как только её не унижали, говорили: куда вы дели материнский капитал, с этим нужно будет еще разобраться. А мы купили маленький домик в районе и полтора гектара земли, там овощи выращивали, картошку, водили гусей, баранов, прочую живность, у нас же дети, которых надо кормить, одевать, старшего Ваню нужно постоянно лечить, поддерживать… Чего только Наталья за эти годы не наслушалась, каждый раз после судов приходила и плакала, а потом умерла. Дети остались без матери. Они до вчерашнего дня не знали, что мамы больше нет…

Брать, что дают

Вадим уверен: чиновники не ожидали, что после смерти жены безутешный муж и отец будет продолжать добиваться справедливости.

– Наталья ходила к губернатору в прошлом году, и он сказал ей написать заявление о предоставлении матпомощи на покупку жилья, такое же заявление предложили написать и мне, уже после приезда журналистов НТВ. Но, знаете, я думаю, теперь мы не получим вообще никакого жилья. Журналист НТВ Ольга написала мне: пресс-секретарь губернатора заверил её, что нашим вопросом в настоящее время занимаются соответствующие профильные службы правительства области, как и вопросами многих других семей… Это значит, нам нужно подождать своей очереди? Мы ждем решения нашего вопроса с 2011 года. Наталья не дождалась. Дождусь ли я? На днях было очередное судебное заседание, где было озвучено заключение межведомственной комиссии, квартиру признали пригодной для проживания, но нужен капремонт. Чиновники в суде опять заявили, что в квартире жить можно. То есть получается, мы слишком много хотим. Но это не так, мы всего лишь хотим, чтобы в квартире, которая семье положена по закону, не было сырости, плесени, чтобы, заселившись в неё, дети не заболели. Но никто нас не слышит.

Еще в декабре 2016 года Наталья была на приеме у первого зама Потомского Бударина, показывала ему фото квартиры, которую нам хотят «всучить» якобы во исполнение решения суда. Но Бударин наших доводов не услышал и предложил брать то, что дают. 5 декабря он направил в наш адрес письмо, что все законно, решение суда исполнено, нам якобы предоставлено благоустроенное помещение…

У чиновников областной администрации своеобразное представление о законности. Они почему-то предлагают «брать то, что дают» семье, воспитывающей ребенка-инвалида, в то время как прокуратура едва ли не ежедневно размещает на своем официальном сайте информацию о нарушениях законных прав инвалидов. К примеру, 29 марта надзорное ведомство сообщило о том, что в Орле был введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, несмотря на отсутствие в нем подъемных устройств для маломобильных групп граждан. Власти приняли решение о переселении семьи с ребенком-инвалидом, не создав условий для беспрепятственного доступа ребенка к квартире, что существенно нарушает его права. Подъемные устройства были установлены, но спустя год. Тем не менее материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. А 30 марта на сайте прокуратуры появилась информация о многочисленных нарушениях законодательства в сфере обеспечения прав инвалидов в Орловской области.

Очень хотелось бы знать, губернатор области, его заместители, глава Орловского района, поселка Знаменка и другие чиновники вообще в курсе, что у многодетных семей и детей-инвалидов есть права?

Наталья Зарубина

 

19 марта, на следующий день после выхода в эфир сюжета НТВ о многодетной семье, воспитывающей ребенка-инвалида, Следственным управлением Следственного комитета по Орловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В администрации Орловской области и администрации Орловского района прошли обыски; изъяты документы, имеющие отношение к расследуемому делу. Следователи также намерены расследовать причинно-следственную связь между гибелью женщины и отношением должностных лиц к проблемам многодетной семьи.

 

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Опубликовано 05 Апр 2017 в 12:22. В рубриках: Общество. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 139

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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