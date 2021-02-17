Мы везде вам мешаем!

№6 (630) от 17 февраля 2021 г.

Мэрия Орла, несмотря на предостережение прокуратуры, продолжает попытки «выдавить» две ярмарки выходного дня с привычных для покупателей и фермеров мест. На прошлой неделе торговцев собрали на одной из альтернативных площадок, куда предполагается переместить ярмарки. Этим местом стал внутренний двор бывшего завода «Орлэкс» со стороны улицы Лескова, где сейчас расположен торговый центр «Модус». Пришедшие довольно эмоционально обсуждали происходящее – и в этот момент представитель горадминистрации попросила дать проезд машине: «Подвиньтесь, вы мешаете проезду!» В ответ одна из женщин в сердцах воскликнула: «Да мы везде вам мешаем!» И эта фраза просто идеально обрисовала ситуацию.

Добро пожаловать на кулички!

Не только корреспонденту ОС, но и многим пришедшим на встречу с сотрудниками горадминистрации удалось отыскать заветное место, куда планируется перенести ярмарку с площади Жукова, с огромным трудом. Внутренний двор ТЦ «Модус» разместился позади бывшего цеха гальваники завода «Орлэкс» и со всех сторон прикрыт от любопытных глаз. С трех сторон – корпуса завода, с четвертой – забор и здание инфекционной больницы. Ближайшее жилье — это несколько «хрущевок» на Матвеева и Игнатова, куда пешком дойти еще можно, равно как и до домов по улице Ломоносова. Но фермеры отметили, что покупатели с сумками вряд ли захотят так далеко идти. Всем остальным придется добираться на общественном или личном транспорте. Действительно, рядом есть две остановки (на дорогах с односторонним движением), но предпринимателей смущает «закрытость» торговой площадки со всех сторон.

Представитель горадминистрации Алла Ашихмина заверила, что по окрестностям установят рекламные щиты и маршрутные указатели, чтобы покупателям было проще найти новое место. Но предприниматели посчитали иначе. Как отметила одна из пришедших на встречу женщин, после переезда ярмарки с Приборостроительной на площадь Жукова они потеряли практически всех постоянных покупателей. Несколько недель торговля шла в убыток, пока люди не привыкли к новому месту. При этом значительная часть клиентов так и не стала ездить на Жукова. Все-таки Приборостроительная была на стыке довольно внушительных «спальных районов», именуемых в народе: «Монастырка», «Приборка» и «Шанхай». То есть по сути торговая площадка была со всех сторон окружена многоэтажками.

Как отметил депутат Орловского горсовета по округу №26 Виктор Панухник, 70% посетителей ярмарки на Жукова – это также жильцы близлежащих домов. Пожилые люди в подавляющем большинстве ходят на ярмарку пешком. И именно на пешую доступность нужно делать упор в организации нового места торговли.

Однако на площадке у «Модуса» об этом не может быть и речи.

Как мы уже упомянули, ТЦ «Модус» окружен корпусами бывшего завода «Орлэкс», чуть поодаль – территория другого крупного предприятия – завода «Протон» — и кладбище. Если отойти в сторону, то опять же – пустырь за казначейством, огромная территория больницы Семашко и просто безразмерная территория академии ФСО. Так что в плане шаговой доступности и открытости новое место заведомо проигрывает и площади Жукова, и тем более – Приборостроительной.

Машин не будет?

Серьезные сомнения у пришедших предпринимателей вызвал и транспортный вопрос. В день визита все предполагаемое место торговли (по размерам вдвое меньшее, чем на площади Жукова) было заставлено транспортом расположенного рядом торгового центра «Модус». Как заверил руководитель центра, транспорт здесь ставится только в будние дни, а ярмарочная торговля запланирована на выходные, поэтому стоянка будет свободна. Но предприниматели опять же усомнились в этом и предложили посмотреть на площадку конкретно в выходной день. Поводом к сомнению стали таблички на самом же «Модусе», которые гласили, что он работает без выходных.

К тому же есть обратная сторона медали: а где парковаться приехавшим на ярмарку, если главная площадка отдается под торговлю? На узких прилегающих улочках (которые стали еще уже из-за сугробов) это просто нереально. А единственная центральная стоянка с другой стороны «Модуса» (она видна с улицы, но перекрыта шлагбаумом, и въезд на нее контролирует вахтер) в тот день также была забита под завязку. Предприниматели отметили, что многие приехали в метель из отдаленных уголков, так как их позвали смотреть площадку готовую к приему ярмарки. Но люди увидели совершенно иную картину и услышали обещания, что все будет совсем иначе. Руководитель «Модуса» делал упор на то, что площадку предоставляют бесплатно: будет подписан договор с Торгово-промышленной палатой, и все расходы лягут на плечи организатора ярмарок. ТЦ «Модус» же заинтересован в привлечении как можно большего числа покупателей к себе и надеется, что ярмарка послужит и этой цели. Кстати, планировалось подписать договор аренды стоянки под ярмарку выходного дня всего на один год. Ни условия пролонгации договора, ни гарантии продления аренды на встрече озвучены не были. И это также очень не понравилось приехавшим со всех уголков Орловщины людям.

Представитель горадминистрации Алла Ашихмина объяснила, чем была вызвана инициатива встречи с предпринимателями на свежем воздухе во дворе «Модуса». «Мы организовали встречу с участниками ярмарки по вопросу возможного перехода на альтернативные площадки, которые существуют в плане ярмарки с режимом работы выходного дня. В ходе встреч участники (в основном, из других частей города) сказали, что мы знаем, где это находится, и интересно было б организовать встречу именно на территории и задать вопросы организатором. Потому что одно из условий – бесплатное предоставление места. Мне, как представителю администрации, вопрос задавали: вы мне гарантируете? Чтобы услышать все непосредственно от организатора, может быть, взять контакты, обсудить другие технические вопросы, мы и инициировали эту встречу», — отметила представительница мэрии.

От улучшения до удушения

Фермеров и крестьян, которые в основном и торгуют на ярмарках выходного дня, волновал простой вопрос, который волнует и покупателей – жителей Орла. Как известно, любые перемены происходят для того, чтобы что-то улучшить. То есть сделать так, чтобы было лучше либо предпринимателям, либо покупателям. В идеале – и тем, и другим. Между тем, бьет по глазам тот факт, что мнения жителей (покупателей) вообще никто не спрашивал. А между прочим, сами покупатели организовали сбор подписей за то, чтобы оставить ярмарки на привычных местах. И собрали более 5000 подписей!

С ними солидарны и продавцы. «Чем же новая площадка лучше?» — поинтересовались торговцы у пригласивших их на встречу чиновников. «Санитарно-гигиенические условия! Здесь у вас будет теплый туалет в соседнем здании», — прозвучал ответ. «У нас на Комсомольской рядом «Пятерочка», и что – нас кто-нибудь пускает в туалет?» — парировали предприниматели. Тезис о том, какие санитарно-гигиенические условия может дать автомобильная стоянка, утонул в гуле возмущенных голосов.

Точки над «i» расставил пришедший на встречу бывший работник самого завода «Орлэкс». Он напомнил, что в соседнем корпусе когда-то располагался гальванический цех. Кислотами и парами ядовитых веществ (в том числе солями тяжелых металлов) из этого цеха пропитано все вокруг. Летом в жару этот фактор заявит о себе в полный голос. И прежде, чем разворачивать здесь торговлю, необходимо убедиться в безопасности этого места. Одно дело, когда тут автостоянка, и немного другое — торговля продуктами питания, отметил мужчина. При этом он добавил, что большинство бывших сотрудников «гальваники» уже в могиле – это к вопросу о том, насколько безопасно тут было работать.

«Зачем будоражить бизнес?»

Еще один аргумент чиновников в пользу переноса ярмарки – это грядущая реконструкция площади Жукова. Благоустройство этого места якобы повлечет изменение функционального назначения, и организовать торговлю там будет уже невозможно, — заверила собравшихся представительница мэрии. Правда, на ее беду рядом стоял депутат Орловского горсовета Руслан Перелыгин, который является одним из инициаторов реконструкции и которому как никому другому известно, что проект не предполагал глобальных перемен и касался лишь небольшого фрагмента площади (ближе к проезжей части).

«Так что торговле новый облик площади точно не помешает. Более того, вопрос о реконструкции завис из-за судебной тяжбы с цирком, который там сейчас расположен. И пока в суде не поставят точку в деле с цирком, никаких работ на площади не начнут. И если задача властей – убрать торговлю с привычных мест, то депутаты поддерживают малый бизнес и настаивают, что ярмарки должны остаться на привычных местах», — заявил Руслан Перелыгин. В этот момент в толпе послышались аплодисменты и крики «Мы все за то, чтобы остаться!», «Оставьте нас в покое!»

На стороне предпринимателей выступил и депутат Виталий Рыбаков, справедливо заметивший, что в случае переноса ярмарки предпринимателям грозят крупные убытки. «Сюда никто не пойдет — два километра от жилого массива с одной стороны и полтора с другой, — отметил Рыбаков. — Предприниматели просто будут втянуты в очередную авантюру – и кому-то это выгодно. Не зря представитель «Модуса» сказал: им надо повысить трафик. Трафик для них, но не для предпринимателей! Я не понимаю гражданина Парахина, который затеял это действие. Я не понимаю, зачем дразнить людей, зачем вгонять их в убытки? Зачем будоражить малый бизнес? Зачем загонять ярмарку на территорию, которая «заглушена» с трех сторон? Трафика нет. Предприниматели на своих площадках несколько лет нарабатывали клиентов. Если сейчас административным путем их перевести на новую площадку, они на несколько лет уйдут в минус. Президент Путин неоднократно говорил, что кошмарить малый бизнес недопустимо, но орловские чиновники все делают наоборот», — высказал свое мнение депутат Рыбаков.

«Хватит нас кошмарить!»

Предприниматели поинтересовались, подал ли хоть кто-нибудь в городскую администрацию заявки на торговые места на улице Ломоносова? Выяснилось, что на момент встречи таких заявок не было. Ни одной. Несмотря на то, что в течение нескольких дней, предшествующих встрече, торговцев приглашали в мэрию и настойчиво предлагали «выбрать» место для торговли, подписав некую бумагу. Однако предприниматели на уговоры не поддались, во время встречи еще раз напомнили сотрудникам горадминистрации, что они не просто продавцы, но по большей части и производители: львиная доля представленной на ярмарках продукции выращена ими самими. И для нормальной работы им нужны какие-то гарантии стабильности. Например, не за горами весна, начало дачного сезона. Стоит ли готовить рассаду для дачников, чтобы привезти ее на ярмарки, или не стоит попусту тратить время и силы? Опять же как быть с молоком? Где гарантии, что на новом месте будет достаточно покупателей, чтобы его продать и хотя бы «отбить» деньги на бензин? Не придется ли сливать молоко на корм скоту, если новое место просто не понравится горожанам?

Прокуратура все видит

На встречу с предпринимателями пришел и прокурор Советского района Владимир Ничипорчук, который совершенно недвусмысленно заявил, что прокуратура не позволит нарушать их права. «Органы прокуратуры и лично прокурор области Владислав Малкин внимательно следят за складывающейся ситуацией. Как вы знаете, уже были предприняты определенные меры по недопущению нарушений прав предпринимателей. Мэру было официально объявлено предостережение о недопустимости нарушения законных прав предпринимателей. В случае, если торговые места будут перенесены без достаточных на то оснований, если при этом не будут соблюдены все права предпринимателей, то, как было объявлено ранее, реакция не заставит себя ждать!», — отрезал прокурор и его слова люди встретили аплодисментами. Правда, на них никак не отреагировали чиновники, затеявшие весь спектакль: пока участники встречи эмоционально делились своими наблюдениями и мнениями, представители администрации тихо, бочком, выбрались из гущи народа и по-английски, то есть не прощаясь, покинули место действия. И вряд ли их за это стоит винить: что могли сказать рядовые исполнители в ответ на возмущение граждан, что могли ответить депутатам и прокурору? Только то, что велело им говорить начальство. Которое, судя по всему, и само не знает, чем обосновать такое необъяснимое упорство мэрии в вопросе о переносе ярмарок. Но начальство, включая и самого главного начальника – мэра Орла Юрия Парахина, на встречу не пришло. Как не пришли и депутаты горсовета из фракций КПРФ и «Единая Россия», которые так радеют о благе народа. Только в понедельник, то есть почти через неделю после встречи, руководитель фракции «ЕР» Владимир Негин опомнился и сообщил в соцсетях, что депутаты-единороссы целиком поддерживают жителей и предпринимателей. И что вопрос о ярмарках вновь будет рассмотрен на заседании профильного комитета. Запоздалое выступление Негина последовало буквально через несколько часов после того, как прокуратура Орловской области сообщила, что прокурорская проверка выявила личный интерес мэра Орла Юрия Парахина в процессе переноса ярмарок выходного дня. Что ж попытку влиться в струю можно считать удавшейся. Остается дождаться, какое решение примет комитет, и смогут ли депутаты-единороссы своим депутатским большинством остановить одного напористого мэра…

Сергей Миляхин

От редактора:

Татьяна Филева, главный редактор газеты «Орловская среда»

9 февраля, в тот самый день, когда продавцов с ярмарок выходного дня чиновники мэрии собрали на задворках бывшего завода «Орлэкс», чтобы убедить, что здесь их бизнесу будет лучше, чем на многолюдных площадках на площадях Жукова и Комсомольской, в столице нашей Родины премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами, на котором, среди прочих вопросов, обсуждались и меры поддержки предпринимателей и самозанятых граждан, которые продают продукцию из личных подсобных хозяйств. Стенограмма заседания в тот же день в 10 часов утра была опубликована на сайте Правительства РФ. А встречу с орловскими предпринимателями, о которой идет речь в репортаже «ОС», чиновники городской администрации назначили на 16 часов… Так что время, чтобы ознакомиться с позицией премьер-министра, у них было. Но, как мы поняли, в орловской мэрии сайт Правительства Российской Федерации популярностью не пользуется. Поэтому процитируем фрагмент выступления премьера Мишустина на тот случай, если орловский мэр Парахин и его подчиненные не в курсе. Итак, вот что заявил Михаил Мишустин:

«Ограничения, введённые из-за распространения коронавируса, постепенно отменяются. Подписано распоряжение, которым регионам рекомендовано содействовать организации розничных рынков и ярмарок – безусловно, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций санитарных врачей. Необходимо создать максимально благоприятный режим для тех, кто продаёт продукты питания со своего огорода или из фермерского хозяйства. Выделять им удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и оформлением договоров. Такая поддержка позволит продавцам сельскохозяйственной продукции быстрее восстановить и развивать свой бизнес, а покупателям – приобретать качественные продукты питания по невысоким ценам и недалеко от дома».

Выделим ключевые слова из выступления премьера: «максимально благоприятный режим» и «удобные места для торговли». Согласитесь, в эти понятия никак не вписывается затея мэрии с переносом ярмарок выходного дня в Орле на площадки рядом с крупными торговыми центрами либо, повторим, на труднодоступные для покупателей задворки. Заметим, против этой затеи выступают решительно все: продавцы, покупатели, депутаты, прокуратура. Полагаем, премьер Мишустин такую инициативу орловских властей тоже не одобрил бы: экономическая ситуация в стране напряженная, измученные коронавирусом граждане беднеют на глазах, в результате чего растут раздражение и протестные настроения. Правительство пытается сгладить углы – и рекомендует включить режим максимального благоприятствования как для скромных производителей и продавцов сельхозпродукции, так и для их покупателей. И на этом фоне в орденоносном городе Орле мало кому известный в федеральном масштабе мэр Парахин, используя своих подневольных подчиненных, который месяц подряд повышает градус социального напряжения и подводит под угрозу разорения сотни предпринимателей. Зачем? Неужели только ради того, чтобы соблюсти личный интерес, который в действиях мэра усмотрела прокурорская проверка? Полагаем, вряд ли. Вряд ли господин Парахин стал бы вступать в затяжной конфликт с прокуратурой и депутатами и навлекать на себя недовольство граждан только ради того, чтобы разместить определенное количество торговых мест на площадках аффилированных ему фирм. Очевидно, у него есть и другая, более веская причина для столь необъяснимого на первый взгляд упорства. И, полагаем, причина эта располагается в главном кабинете «серого дома» на площади Ленина. Кстати, 15 февраля в этом самом доме прошла большая пресс-конференция губернатора Орловской области Андрея Клычкова, который, как известно, и «выбрал» Юрия Парахина мэром Орла. И естественно, журналисты не могли не спросить главу региона про ярмарки и про мэра. Из ответа стало ясно, что второй главный интересант переноса ярмарок – сам Клычков. Цитируем ответ губернатора на вопрос журналиста ИА «Орловские новости», не считает ли он, что ему (то есть Клычкову) необходимо вмешаться в «ярмарочный» конфликт:

— Есть дискуссия: переносить ярмарки или не переносить. Это же вопрос хозяйственный. С точки зрения развития города. Меня в этой дискуссии всегда удивляет одно: если мы хотим сделать, как лучше, кто-то говорит, вы неправильно делаете. Давайте дискутировать, разбираться. Но оставлять, как есть, тоже неправильно. В 2021 году в рамках реконструкции большого комплекса территорий планируется и реконструкция площади Жукова. Как быть, не ремонтировать? Бросить? Комсомольская площадь. Да, выходят люди, и я знаю, что более 90 человек обратились, городская власть это обсуждает. И я в этом случае выступаю за две вещи. Первое — нужно вести диалог. Нравится тебе, не нравится, говорят тебе приятные или неприятные вещи, но этот диалог ты должен вести и потом уже принимать решение и за это решение брать ответственность. Второе: мы должны создать условия, в том числе в рамках постановления Правительства Российской Федерации для того, чтобы наши сельхозтоваропроизводители имели возможность реализовывать свою продукцию в цивильном виде, без уличных шалманов, где не пойми как руки моют, не пойми где продукцию хранят…

Как наверняка заметили наши внимательные читатели, основная причина, по которой «нельзя оставлять как есть», для Клычкова – это предстоящая реконструкция площади Жукова. Полагаем, та же причина актуальна и для выселения ярмарки с Комсомольской площади. Почему-то губернатор не допускает мысли, что с укладкой плитки здесь можно и повременить, тем более, что в городе Орле масса общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве, помимо двух названных площадей. Например, школьные дворы и школьные же спортплощадки или, скажем, площадь перед КДЦ «Металлург», откуда ярмарку благополучно перенесли, а благоустройством так и не занялись. А вот с Комсомольской и Жукова «серый дом» явно спешит. И, похоже, подгоняет мэра Парахина, который решает вопрос в меру своих способностей. И эти способности, как мы поняли, вполне устраивают губернатора Клычкова, который недвусмысленно заявил журналистам, что менять Парахина на общественное спокойствие не собирается:

«Что касается Юрия Николаевича, есть вопрос по ярмаркам. Но если по каждому вопросу, который вызывает обсуждение в обществе, мы будем увольнять мэра, то у нас мэров не хватит просто…»

Уверяем Андрея Евгеньевича, что он ошибается. Мэров у нас – жителей Орла – если понадобится, вполне хватит. Правда, у нас нет возможности их выбирать – даже опосредованно, через депутатов. Этой возможности лишил нас губернатор Клычков. И теперь «губернаторский» мэр по своему усмотрению решает, где кому торговать, где кому покупать, кому зарабатывать, а кому разоряться. И диалог ни с кем не ведет. И ни к кому не прислушивается. Даже к премьер-министру. Безусловно, такая самоуверенность – предмет для отдельного исследования, которое и провели авторы совместного проекта агентства FLB.RU и газеты «Орловская среда» «Россия: Вор должен сидеть в тюрьме». Итак, что же движет мэром Орла Юрием Парахиным в истории с ярмарками, и чем эта история может закончиться, читайте в нашей публикации в рубрике «Общество»