«Мы заслужили уважение, а не унижение»

№10 (547) от 20 марта 2019 г.

Орловские пенсионеры продолжают высказываться на тему повышения стоимости проездных билетов и ограничения количества поездок в общественном транспорте для льготников. Граждане уже неоднократно выражали своё возмущение по этому поводу, пытаясь донести до главы региона, правительства области и депутатов очевидное: пенсионерам, которым нужно посещать поликлиники, ездить на дачи и забирать внуков из школ, шестидесяти поездок хватает от силы на десять дней. Льготники задаются вопросами: исходя из каких расчетов стоимость проездного билета повышена на сто рублей, и на чём им предлагают экономить, чтобы оплачивать «дополнительные» поездки на общественном транспорте. Ответов на эти вопросы они не получают, поэтому обращаются в СМИ.

«Орловская среда» уже публиковала открытое письмо пенсионерки Нины Касьяновой Андрею Клычкову, писала о сборе подписей за отмену постановления Клычкова №559, который организовали Елена Сумская и Татьяна Юричева. В редакцию нашей газеты пришло очередное письмо за подписью ветерана труда Раисы Виноградовой. Пенсионерка считает, что «представители власти за свои недоработки заставляют расплачиваться других, тех, кто своим добросовестным трудом заслужил уважение, а не унижение», и что «подобным действиям» властей нужно положить конец.

Раиса Виноградова в своем открытом письме обращается не к чиновникам, а к своим единомышленникам. Виноградова призывает их не обольщаться относительно изменения политики областных властей в пользу льготных категорий граждан и озвучивать проблему на федеральном уровне.

«Дорогие женщины, Елена Сумская и Татьяна Юричева, и все, кто пытается отстоять права льготной категории граждан на безлимитный проездной билет. Огромное вам спасибо. Останавливаться на полпути нельзя, потому что раз за разом наши льготы будут урезать, пока совсем не отменят, – пишет Раиса Виноградова. – Остановлюсь на ветеранах труда. У меня три госнаграды за долголетний и добросовестный труд. Согласно статье 22 Федерального закона от 12.01.1995 г. №5-ФЗ, ветераны труда имеют право на ряд льгот, одна из которых – бесплатный проезд в общественном транспорте.

За истекший период произошёл ряд изменений в законодательстве. На федеральный закон «О ветеранах» была совершена, образно говоря, диверсия. Был принят Федеральный закон от 22.08.2004 года №122-ФЗ, согласно которому многие статьи и пункты вышеназванного закона были признаны утратившими силу. В частности, абонементная плата за телефон, услуги за пользование радио и коллективной телевизионной антенной. Во всех статьях и пунктах слова «льгота», «права», «защита» заменены словами «социальная выплата», «социальная поддержка». Как видите, прав и льгот у нас с вами нет. Зачем сделана такая замена? Затем, что права и льготы чиновники обязаны обеспечивать, а социальные выплаты – хочу – дам, хочу – урежу, хочу – отменю. Что мы с вами и наблюдаем. В связи с этим система социальной поддержки ветеранов была изменена. Вы помните, прошла монетизация. Затем статьей 44 Федерального закона №122-ФЗ были внесены изменения в статью 22 Федерального закона от 12.01.1995г. №5-ФЗ, согласно которым социальная поддержка уже определяется законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Федерации. Очень важная деталь – совокупный объем финансирования соответствующих выплат не может быть уменьшен, а предоставление ухудшено. Это очень важно.

Далее. В рамках реализации предоставленных полномочий Орловским областным советом народных депутатов был принят закон области от 19.11.2004 г. №440-03. На основании этого закона с 1.01.2005 г. в качестве мер социальной поддержки для ветеранов труда предусмотрена скидка по оплате жилых помещений, скидка по оплате коммунальных услуг и получение ежемесячной денежной выплаты. А вот за что денежная выплата – не конкретизируется. В то время было ясно, что за проезд в транспорте. Предпринята очередная хитрость. Проходит время, свидетели тех событий уходят в мир иной. А вот такая неконкретная формулировка позволяет чиновникам время от времени делать маневры, чтобы в очередной раз отнять у одних в пользу других. Не случайно такой маневр был предпринят в 2010 году. Тогда мы митинговали три дня. Отстояли свои права. Прошло восемь лет. В декабре 2018 года очередная попытка: увеличивается стоимость ЕСПБ на сто рублей и устанавливается лимит на поездки. Вот такой сногсшибательный подарок нам преподнесли к Новому году. По какой формуле вычислили цифру «100» – не пояснили.

Считаю, нужно положить конец подобным действиям. Представителям власти должно быть стыдно: за свои недоработки заставлять расплачиваться других, тех, кто своим добросовестным трудом заслужил уважение, а не унижение.

Если не последует изменений в лучшую сторону, надо попробовать обратиться на Первый канал. Может быть, Александр Гордон со своей командой поможет разобраться, куда исчезло словосочетание «бесплатный проезд в общественном транспорте». Желаю успехов».

Раиса Виноградова, г. Орёл

Когда верстался номер, Елена Сумская сообщила «ОС», что на сегодняшний день собрано 1200 подписей за внесение изменений в постановление №559. Льготники требуют снизить стоимость единого социального проездного билета на 50 рублей и отменить ограничение количества поездок. Обращение с подписями граждан Елена Сумская намерена вручить Андрею Клычкову лично, так как уверена, что иначе до губернатора оно не дойдет.

– Я хотела бы напомнить Андрею Евгеньевичу, который просил прощения у орловчан на широкую Масленицу, о том, что пенсионеры на него очень обижены. Мы не намерены останавливаться и будем добиваться соблюдения своих прав на федеральном уровне, если нас не услышит областная власть. И ещё. В День добра Клычков сказал, что добро возвращается добром. Мы же со своей стороны хотим ему напомнить, чем человеку возвращается причиненное им зло.