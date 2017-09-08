На АПЛ «Орёл» появится походный иконостас

Орловская епархия решила поддержать открытие походного иконостаса на АПЛ «Орёл». Обращение инициативной группы пришло на имя митрополита Орловского и Болховского Антония. В письме была просьба поддержать размещение походного иконостаса на борту многоцелевой атомной подводной лодки К-266 «Орел», в составе экипажа которой в течение многих лет служат орловские призывники. По благословению архиепископа епархия в ближайшие дни проведет акцию по сбору средств на его изготовление.

— Призываю всех доброхотов принять участие в сборе средств для сооружения иконостаса на атомном подводном ракетном крейсере К-266 „Орёл“, — говорится в обращении митрополита Антония. — Всё собранное на тарелочных сборах по воскресеньям с 3 по 17 декабря сего года настоятелям прошу сдать под расписку главному бухгалтеру епархии.

Размещение походных храмов (или иконостасов) на подводных кораблях — уже сложившаяся традиция. Фондом «Омофор», курирующим это направление, начиная с 2004 года были переданы походные храмы на подводные лодки «Владимир Мономах», «Александр Невский», «Северодвинск», «Юрий Долгорукий», а также на 1-й государственный испытательный космодром «Плесецк».

АПЛ Северного флота К-266 «Орел» проекта 949А «Антей» построена на северодвинской судоверфи «Севмаш» и вошла в состав флота 5 февраля 1993 года. «Антеи» разработаны в ЦКБ морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург). Это многоцелевые (не несущие межконтинентальных баллистических ракет) подлодки третьего поколения по классификации НАТО — «Оскар-2». Такие атомоходы имеют длину — 155 м, водоизмещение до 24 тыс. тонн, глубину погружения — до 600 м, скорость подводного хода — до 32 узлов (примерно 59 км/час), экипаж — 107 человек. На вооружении «Антеев» — 24 пусковые установки крылатых ракет «Гранит» с дальностью действия около 500 км и шесть торпедных аппаратов.

 

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Опубликовано 28 Ноя 2017 в 13:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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