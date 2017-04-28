На автовокзале в Орле прошло пожарно-тактическое учение

Автовокзал «Орел» АО «Орелавтотранс» стал местом проведения тренировочного пожарно-тактического учения, организованного ГУ МЧС России по Орловской области. Участниками учения, помимо огнеборцев, также стали сотрудники других экстренных служб.

Мероприятие проводилось в рамках Года гражданской обороны и подготовки к проведению Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу в 2018 году: Орел, как и многие другие города, станет местом транзитного проезда пассажиров, поток которых, как ожидается, возрастет.

Согласно замыслу, в результате взрыва в помещении камеры хранения произошло возгорание на первом этаже здания автовокзала. Персонал принял меры по оповещению и эвакуации людей и обесточиванию здания. На место были направлены подразделения пожарной охраны по повышенному номеру сложности и сотрудники других экстренных служб. Первичными средствами пожаротушения огонь потушить не удалось.

Через шесть минут на место прибыла дежурная смена Специализированной пожарно-спасательной части. К тому времени загорание распространилось по всему помещению. В задымленных помещениях на первом этаже были «раненые». Создалась угроза распространения огня на следующий этаж и смежные помещения. К центральному входу была проложена магистральная линия. Звеном газодымозащитников проводилась разведка и эвакуация пострадавших, после чего огнеборцы приступили к тушению.

Прибывшие затем подразделения ПСЧ-5, 1 и 3 включились в работу по тушению пожара. Дополнительно были введены звенья ГДЗС для эвакуации людей, защиты второго и смежных помещения первого этажей.

Оперативным штабом пожаротушения были созданы два участка: по тушению пожара на первом этаже, защите смежных помещений и защите смежных помещений второго этажа. С помощью автолестницы были эвакуированы люди с крыши здания.

После локализации проводилась подача огнетушащих средств, разборка и проливка конструкций. Совместными усилиями пожар был потушен в минимальные сроки.

Пока велась борьба с огнем, сотрудники полиции оцепили здание автовокзала и регулировали движение транспортных средств. Поскольку часть «пострадавших» находилась под завалами, потребовалась помощь спасателей. Часть людей была обнаружена расчетом поисково-кинологической группы областной поисково-спасательной службы. Затем найденных пострадавших, в роли которых выступали манекены, извлекали, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, и передали врачам скорой медицинской помощи, проинформировало ГУ МЧС по Орловской области.