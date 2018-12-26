26 декабря 2018



На базе МУП «ТТП» может появиться автотранспортное предприятие

Об этом сообщил заместитель председателя горсовета Владимир Негин на итоговой в этом году сессии, при обсуждении вопроса о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Напомним, что практически все депутаты высказали множество нареканий в адрес работы частных перевозчиков. В первую очередь, это касалось не соблюдения графиков в вечернее время, некорректного поведения водителей и др.

Владимир Негин отметил, что все эти претензии обоснованы. Он напомнил, что ранее в городе функционировало предприятие МУП «ПАТП-1», которое занималось автобусными перевозками и не так давно было признано банкротом. В этой связи, в городе назрела необходимость в создании муниципального предприятия.

Уже на одном из профильных комитетов, в январе, администрации поручено подготовить предложения о создании укрупненного предприятия и о приобретении подвижного состава. Более того, Владимир Негин попросил ускорить этот процесс, для того, чтобы новое предприятие смогло бы принять участие в конкурсе перевозчиков, запланированном на весну 2019-го.

 

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Опубликовано 26 Дек 2018 в 17:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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