На базе МУП «ТТП» может появиться автотранспортное предприятие

Об этом сообщил заместитель председателя горсовета Владимир Негин на итоговой в этом году сессии, при обсуждении вопроса о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Напомним, что практически все депутаты высказали множество нареканий в адрес работы частных перевозчиков. В первую очередь, это касалось не соблюдения графиков в вечернее время, некорректного поведения водителей и др.

Владимир Негин отметил, что все эти претензии обоснованы. Он напомнил, что ранее в городе функционировало предприятие МУП «ПАТП-1», которое занималось автобусными перевозками и не так давно было признано банкротом. В этой связи, в городе назрела необходимость в создании муниципального предприятия.

Уже на одном из профильных комитетов, в январе, администрации поручено подготовить предложения о создании укрупненного предприятия и о приобретении подвижного состава. Более того, Владимир Негин попросил ускорить этот процесс, для того, чтобы новое предприятие смогло бы принять участие в конкурсе перевозчиков, запланированном на весну 2019-го.