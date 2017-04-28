На базе орловского НКМЦ впервые провели операцию по редкой патологии

Эндоскопическая дакриоцисториностомия — за столь сложным названием скрывается и достаточно редкая патология — заращение слёзно-носового канала. За последние тридцать лет пациентов с таким диагнозом было всего три. Четвёртым стал восьмилетний мальчик. Его наблюдали с рождения. Первыми жалобами мамы были постоянное слезотечение и гнойное отделяемое в глазу ребёнка.

— У ребёнка было три попытки зондирования слёзного канала. И все три оказались неудачными. Затем мальчика отправили на компьютерную томографию с контрастом, где и выявили, что слёзный канал заращен, поэтому предыдущие манипуляции эффекта не возымели, — рассказала врач-офтальмолог Ирина Кузнецова.

Единственным выходом для пациентов с такой патологией становится дакриоцисториностомия — операция, которая позволяет дренировать полость слёзного мешка с помощью соединения с назальной полостью, минуя носослёзный канал. Первые такие операции проводились экстраназально — прямым доступом через надрез в коже. Среди последствий — высокая травматичность метода и долгий реабилитационный период. С наступлением эры эндоскопических технологий операцию стало возможным провести без единого надреза на коже и без косметических дефектов.

— Раньше мы делали разрез кожи, долбили косточку. т.е. всё это было достаточно травматично, у пациента оставался рубец. Да и сама операция была очень сложной, — рассказала заведующая офтальмологическим отделением Марина Герасимова.

В начале августа в операционной НКМЦ специалисты провели эндоназальную дакриоцисториностомию с доступом через носовую полость. Операция с использованием эндоскопа и микроинструментов продлилась всего полчаса. Провёл её заведующий оториноларингологическим отделением Михаил Кузнецов.

— В проекции слёзного мешка в полости носа мы убрали слизистую оболочку и фрагмент кости. Как итог — отток слезы из слёзного мешка теперь происходит, как и положено, в область носа, — рассказал Михаил Кузнецов.

На третий день после операции все симптомы, что беспокоили пациента, сошли на нет, а уже через неделю мальчик отправился домой, — сообщили в пресс-службе НКМЦ.