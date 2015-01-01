На благоустройство памятников и воинских захоронений в Орле власти намерены потратить миллион рублей

До 30 апреля памятники героям-комсомольцам, участникам локальных войн, В.И.Ленину, Л.Н. Гуртьеву, Н.С.Лескову, Н.Н.Поликарпову, И.С.Тургеневу, советским летчикам и др. очистят от пыли и грязи, территории возле них благоустроят.

Уборка, благоустройство и ремонт будут проведены на воинских участках Троицкого и Крестительского кладбищ, а также на Братском кладбище жертв фашизма. В сквере Танкистов планируется ремонт звезды у Вечного огня, ограждения, восстановление надписей на мемориальных плитах. Постамент отремонтируют также на братской могиле расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей в Медведевском лесу.

В общей сложности на эти цели предполагается потратить около миллиона рублей из бюджетов разных уровней, сообщает пресс-служба администрации Орла.