На благоустройство памятников и воинских захоронений в Орле власти намерены потратить миллион рублей

До 30 апреля памятники героям-комсомольцам, участникам локальных войн, В.И.Ленину, Л.Н. Гуртьеву, Н.С.Лескову, Н.Н.Поликарпову, И.С.Тургеневу, советским летчикам и др. очистят от пыли и грязи, территории возле них благоустроят.

Уборка, благоустройство и ремонт будут проведены на воинских участках Троицкого и Крестительского кладбищ, а также на Братском кладбище жертв фашизма. В сквере Танкистов планируется ремонт звезды у Вечного огня, ограждения, восстановление надписей на мемориальных плитах. Постамент отремонтируют также на братской могиле расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей в Медведевском лесу.

В общей сложности на эти цели предполагается потратить около миллиона рублей из бюджетов разных уровней, сообщает пресс-служба администрации Орла.

 

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Опубликовано 26 Апр 2017 в 14:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 23

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