На Бурова упал кран. Строители утверждают, что все произошло по плану

В соцсетях появились сразу несколько роликов, запечатлевших лежащий на земле строительный кран. Одному из очевидцев удалось заснять сам момент падения. многотонная конструкция падает плашмя за огороженную территорию. При этом сам кран беспощадно деформируется, а в углу кадра видны взлетающие многотонные плиты, которые использовались как противовесы.

Это далеко не первый случай падения строительных кранов в Орле. Только за последние 20 лет краны падали как минимум три раза. Один раз (при строительстве высотки на Наугорском шоссе, в которой сейчас располагается ТЦ Европа”) оборвался трос. Несколько сотен метров стального троса упали с высоты за пределы стройплощадки только чудом не покалечив проходивших мимо людей.

Что же касается последнего инцидента, то наши коллеги с сайта “ИнфоОрел” связались с пресс-службе МЧС, где подтвердили предположения о том, что таким варварским способом технику решили «сложить» сами строители. Самое главное — никто при падении крана не пострадал.

Видео из группы «ДТП Орел и автохамы»